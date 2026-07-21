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Serie B | Notícia

Operário x Ponte Preta ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

Em momentos opostos, Operário defende lugar no G-6, enquanto Ponte Preta tenta encerrar sequência negativa para lutar contra o rebaixamento

Por Maju Siqueira Publicado em 21/07/2026 às 13:00
Operário x Ponte Preta pela Série B
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O Operário enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Operário atravessa um grande momento na Série B. Apesar de vir de um empate na última rodada, a equipe havia emplacado quatro vitórias consecutivas e ocupa a 3ª colocação, com 32 pontos. Jogando em casa, o Fantasma busca mais uma vitória para seguir firme no G-6 e diminuir a distância para o líder da competição.

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A Ponte Preta vive uma situação completamente diferente. A Macaca é a 19ª colocada, com apenas oito pontos, e chega para a partida após sete derrotas consecutivas. A equipe está a 12 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento e precisa reagir o quanto antes para manter vivas as chances de permanência na Série B.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

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Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
  • Data: Quarta-feira
  • Horário: 19h30 (de Brasília)

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