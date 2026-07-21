Operário x Ponte Preta ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
Em momentos opostos, Operário defende lugar no G-6, enquanto Ponte Preta tenta encerrar sequência negativa para lutar contra o rebaixamento
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O Operário enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
O Operário atravessa um grande momento na Série B. Apesar de vir de um empate na última rodada, a equipe havia emplacado quatro vitórias consecutivas e ocupa a 3ª colocação, com 32 pontos. Jogando em casa, o Fantasma busca mais uma vitória para seguir firme no G-6 e diminuir a distância para o líder da competição.
A Ponte Preta vive uma situação completamente diferente. A Macaca é a 19ª colocada, com apenas oito pontos, e chega para a partida após sete derrotas consecutivas. A equipe está a 12 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento e precisa reagir o quanto antes para manter vivas as chances de permanência na Série B.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Disney+
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Ficha da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
- Data: Quarta-feira
- Horário: 19h30 (de Brasília)