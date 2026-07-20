Vila Nova x Fortaleza ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
Separados apenas pelos critérios de desempate, Vila Nova e Fortaleza fazem confronto direto por uma vaga no G-6 da Série B, confira
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O Vila Nova enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
O Vila Nova ocupa a 4ª colocação, com 31 pontos, mas chega pressionado após duas derrotas consecutivas. A equipe goiana está a cinco pontos do líder Criciúma e precisa voltar a vencer para permanecer entre os primeiros colocados e seguir firme na briga pelo acesso.
O Fortaleza também soma 31 pontos e aparece na 5ª posição, logo atrás do Vila Nova pelos critérios de desempate. O Tricolor do Pici vem de vitória sobre o Novorizontino e busca mais um resultado positivo para se manter no G-6 e seguir na disputa pelas primeiras posições da Série B.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Canal GOAT
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Ficha da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO)
- Data: Terça-feira
- Horário: 21h35 (de Brasília)