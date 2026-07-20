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Novorizontino x Criciúma ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

O Novorizontino tenta se manter no G-6, enquanto o líder Criciúma busca ampliar a vantagem do segundo colocado na tabela, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 20/07/2026 às 18:07
Novorizontino x Criciúma pela Série B
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O Novorizontino enfrenta o Criciúma nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Novorizontino chega pressionado após duas derrotas consecutivas, mas segue na 6ª colocação, com 30 pontos, fechando a zona de classificação para a Série A. Jogando em casa, a equipe paulista busca a recuperação para permanecer no G-6 e seguir firme na briga pelo acesso.

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Já o Criciúma vive grande fase na competição. O Tigre lidera a Série B com 36 pontos, quatro a mais que o vice-líder Juventude. A equipe catarinense vem embalada por cinco vitórias consecutivas e tenta ampliar ainda mais a vantagem na liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

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Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
  • Data: Terça-feira
  • Horário: 19h30 (de Brasília)

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