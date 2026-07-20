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Serie B | Notícia

Avaí x América-MG ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, Avaí e América-MG buscam a vitória para seguir vivos na luta contra o rebaixamento

Por Maju Siqueira Publicado em 20/07/2026 às 18:06
Avaí x América-MG pela Série B
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O Avaí enfrenta o América-MG nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Avaí ocupa a 18ª colocação, com 17 pontos, e está a três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe catarinense vem de um empate por 1 a 1 com o São Bernardo e precisa aproveitar o fator casa para tentar deixar o Z-4.

Já o América-MG vive uma situação ainda mais delicada. O Coelho é o lanterna da Série B, com apenas oito pontos, e vem de dois empates consecutivos. A equipe está a 12 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento e a nove do próprio Avaí. Apesar da campanha difícil, uma vitória pode representar um novo fôlego na luta pela permanência na série b.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

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Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
  • Data: Terça-feira
  • Horário: 19h30 (de Brasília)

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