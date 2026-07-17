Tabela da Série B: veja a classificação atualizada e os próximos jogos da 18ª rodada
Com a vitória do CRB sobre o Náutico na abertura da rodada, a disputa pelo acesso e pelos playoffs segue equilibrada; confira a tabela completa
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A Série B inicia a 18ª rodada com a disputa pelo acesso cada vez mais equilibrada. Na parte de cima da tabela, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR e Novorizontino seguem ocupando as quatro primeiras posições, enquanto a luta pelas vagas nos playoffs permanece aberta.
Entre os pernambucanos, o cenário continua complicado. O Sport ainda entra em campo na rodada, em confronto direto contra o Operário-PR, enquanto o Náutico voltou a tropeçar e foi derrotado pelo CRB por 2 a 1, em Maceió, ampliando a sequência sem vitórias na competição.
Além disso, a rodada começou com a vitória do CRB sobre o Timbu, resultado que levou a equipe alagoana aos 23 pontos e a aproximou da zona de classificação para os playoffs.
Sport segue próximo do G-6; Náutico perde posições
O Sport ocupa a oitava colocação, com 26 pontos em 17 jogos. O Leão da Ilha está a dois pontos do Fortaleza, atual sexto colocado e último time dentro da zona de playoffs de acesso. Como ainda entra em campo nesta rodada, o rubro-negro pode voltar ao G-6 caso vença o Operário-PR, em confronto direto na Ilha do Retiro.
Já o Náutico segue em queda na tabela. Com a derrota para o CRB, o Timbu permaneceu com 21 pontos e caiu para a 14ª posição, ficando mais distante da disputa pelas vagas na próxima fase. O clube alvirrubro chegou a oito partidas consecutivas sem vitória na Série B.
Classificação da Série B
- Criciúma – 33 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Vila Nova – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Operário-PR – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Novorizontino – 30 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
- Juventude – 29 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Fortaleza – 28 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- São Bernardo – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Sport – 26 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
- Goiás – 25 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Atlético-GO – 24 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Cuiabá – 24 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 3 derrotas
- CRB – 23 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Athletic Club – 23 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 4 derrotas
- Náutico – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
- Botafogo-SP – 20 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Londrina – 19 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
- Ceará – 18 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Avaí – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 17 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 13 derrotas
- América-MG – 7 pontos – 17 jogos – 1 vitória – 4 empates – 12 derrotas
- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Como funciona o acesso?
Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Resultados mais recentes
- CRB 2 x 1 Náutico
Próximos jogos da 18ª rodada
Sexta-feira (17/07)
- São Bernardo x Avaí – 19h – Estádio Primeiro de Maio
- América-MG x Ceará – 19h – Independência
- Juventude x Cuiabá – 19h – Alfredo Jaconi
- Londrina x Botafogo-SP – 21h – VGD
- Fortaleza x Novorizontino – 21h – Castelão
Sábado (18/07)
- Ponte Preta x Goiás – 16h – Moisés Lucarelli
- Criciúma x Vila Nova – 16h – Heriberto Hülse
- Sport x Operário-PR – 16h – Ilha do Retiro
- Atlético-GO x Athletic Club – 18h – Antônio Accioly
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