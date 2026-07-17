Ponte Preta x Goiás ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
A Ponte Preta tenta iniciar reação para deixar a zona de rebaixamento, enquanto Goiás busca uma vitória para entrar no G-6, confira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Ponte Preta enfrenta o Goiás neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
A Ponte Preta vive um momento delicado na competição. A Macaca ocupa a 19ª colocação, com apenas oito pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e 13 derrotas em 17 partidas. Jogando em casa, a equipe busca uma reação para tentar diminuir a distância para os adversários na luta contra o rebaixamento. Os desfalques são Willian Pottker, Rodrigo Souza e Murilo Henrique (lesionados), Márcio Silva (suspenso) e Thalys (indisponível).
O Goiás chega embalado pela briga por uma vaga no G-6. O Esmeraldino ocupa a 9ª posição, com 25 pontos, após sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Caso conquiste os três pontos, poderá terminar a rodada entre os seis primeiros colocados, dependendo da combinação de resultados. O técnico não contará com Gegê (lesão), além de Tadeu e Pedrinho, ambos indisponíveis.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
- Data: Sábado
- Horário: 16h (de Brasília)