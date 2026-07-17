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Ponte Preta x Goiás ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

A Ponte Preta tenta iniciar reação para deixar a zona de rebaixamento, enquanto Goiás busca uma vitória para entrar no G-6, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 17/07/2026 às 17:00
Ponte Preta x Goiás Série B
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A Ponte Preta enfrenta o Goiás neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

A Ponte Preta vive um momento delicado na competição. A Macaca ocupa a 19ª colocação, com apenas oito pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e 13 derrotas em 17 partidas. Jogando em casa, a equipe busca uma reação para tentar diminuir a distância para os adversários na luta contra o rebaixamento. Os desfalques são Willian Pottker, Rodrigo Souza e Murilo Henrique (lesionados), Márcio Silva (suspenso) e Thalys (indisponível).

O Goiás chega embalado pela briga por uma vaga no G-6. O Esmeraldino ocupa a 9ª posição, com 25 pontos, após sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Caso conquiste os três pontos, poderá terminar a rodada entre os seis primeiros colocados, dependendo da combinação de resultados. O técnico não contará com Gegê (lesão), além de Tadeu e Pedrinho, ambos indisponíveis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

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Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
  • Data: Sábado
  • Horário: 16h (de Brasília)

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