Ponte Preta x Goiás ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

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A Ponte Preta tenta iniciar reação para deixar a zona de rebaixamento, enquanto Goiás busca uma vitória para entrar no G-6, confira

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A Ponte Preta enfrenta o Goiás neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

A Ponte Preta vive um momento delicado na competição. A Macaca ocupa a 19ª colocação, com apenas oito pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e 13 derrotas em 17 partidas. Jogando em casa, a equipe busca uma reação para tentar diminuir a distância para os adversários na luta contra o rebaixamento. Os desfalques são Willian Pottker, Rodrigo Souza e Murilo Henrique (lesionados), Márcio Silva (suspenso) e Thalys (indisponível).

O Goiás chega embalado pela briga por uma vaga no G-6. O Esmeraldino ocupa a 9ª posição, com 25 pontos, após sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Caso conquiste os três pontos, poderá terminar a rodada entre os seis primeiros colocados, dependendo da combinação de resultados. O técnico não contará com Gegê (lesão), além de Tadeu e Pedrinho, ambos indisponíveis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida