Juventude x Cuiabá ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

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o Juventude busca se manter no G-6 e encostar no líder, enquanto Cuiabá tenta encostar na zona de classificação da Série B, confira

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O Juventude enfrenta o Cuiabá nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Juventude faz boa campanha e ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos, conquistados em oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Jogando em casa, a equipe gaúcha tenta consolidar sua posição no G-6 e seguir firme na luta pelo acesso à Série A. Para a partida, o técnico terá os desfalques de Diogo Barbosa (lesão), Alan (lesão muscular), Lucas Mineiro e Luis Mandaca (suspensos), além de Aderlan e Nathan, que seguem inativos.

O Cuiabá aparece na 11ª posição, com 24 pontos, e ainda sonha em entrar na zona de classificação. O Dourado soma cinco vitórias, nove empates e três derrotas na competição e precisa vencer para diminuir a distância para o G-6. A equipe mato-grossense não contará com Yamil Asad, Mateus Santos, João Araújo (inativos), Eliel (lesão na mão) e Hernandes (lesão muscular).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida