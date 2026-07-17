Criciúma x Vila Nova ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Líder e o vice-líder da Série B fazem confronto direto que pode mexer, e muito, nas primeiras posições da tabela, confira

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O Criciúma enfrenta o Vila Nova neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Criciúma faz grande campanha e lidera a Série B com 33 pontos, conquistados em nove vitórias, seis empates e apenas duas derrotas em 17 partidas. Jogando em casa, o Tigre tenta ampliar a vantagem na liderança. O técnico não poderá contar com Marcinho, Nicolas e Heitor Roca, todos indisponíveis.

O Vila Nova também vive excelente momento. A equipe goiana ocupa a 2ª colocação, com 31 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Os desfalques são Rafa Silva, que trata uma lesão no joelho, André Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Willian Maranhão, indisponível.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida