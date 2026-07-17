Criciúma x Vila Nova ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
O Líder e o vice-líder da Série B fazem confronto direto que pode mexer, e muito, nas primeiras posições da tabela, confira
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O Criciúma enfrenta o Vila Nova neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
O Criciúma faz grande campanha e lidera a Série B com 33 pontos, conquistados em nove vitórias, seis empates e apenas duas derrotas em 17 partidas. Jogando em casa, o Tigre tenta ampliar a vantagem na liderança. O técnico não poderá contar com Marcinho, Nicolas e Heitor Roca, todos indisponíveis.
O Vila Nova também vive excelente momento. A equipe goiana ocupa a 2ª colocação, com 31 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Os desfalques são Rafa Silva, que trata uma lesão no joelho, André Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Willian Maranhão, indisponível.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Disney+
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Ficha da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)
- Data: Sábado
- Horário: 16h (de Brasília)