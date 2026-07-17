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Criciúma x Vila Nova ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

O Líder e o vice-líder da Série B fazem confronto direto que pode mexer, e muito, nas primeiras posições da tabela, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 17/07/2026 às 17:00
Criciúma x Vila Nova pela Série B
Criciúma x Vila Nova pela Série B - Blog do torcedor

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O Criciúma enfrenta o Vila Nova neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Criciúma faz grande campanha e lidera a Série B com 33 pontos, conquistados em nove vitórias, seis empates e apenas duas derrotas em 17 partidas. Jogando em casa, o Tigre tenta ampliar a vantagem na liderança. O técnico não poderá contar com Marcinho, Nicolas e Heitor Roca, todos indisponíveis.

O Vila Nova também vive excelente momento. A equipe goiana ocupa a 2ª colocação, com 31 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Os desfalques são Rafa Silva, que trata uma lesão no joelho, André Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Willian Maranhão, indisponível.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

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Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)
  • Data: Sábado
  • Horário: 16h (de Brasília)

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