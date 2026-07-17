América-MG x Ceará ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

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O Duelo reúne o América MG e o Ceará, dois times da zona de rebaixamento, que precisam da vitória para tentar iniciar uma reação na Série B

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O América-MG enfrenta o Ceará nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O América-MG vive uma situação dramática na competição. O Coelho é o lanterna da Série B, com apenas sete pontos, somando uma vitória, quatro empates e 12 derrotas em 17 partidas. A equipe marcou 11 gols, sofreu 28 e precisa vencer para seguir sonhando com a permanência na divisão. Os desfalques são o volante Alê, indisponível, e o atacante Wesley, com lesão muscular.

O Ceará também atravessa um momento delicado. O Vozão ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Em 17 jogos, a equipe soma quatro vitórias, seis empates e sete derrotas, com 15 gols marcados e 20 sofridos. O único desfalque confirmado é o volante Vinicius Zanocelo, que segue em recuperação de uma lesão no joelho.

O retrospecto recente entre as equipes é equilibrado. Nos últimos cinco confrontos pela Série B, o América-MG venceu uma partida, o Ceará levou a melhor em duas, e outros dois jogos terminaram empatados. No encontro mais recente, disputado em novembro de 2024, o Ceará venceu por 1 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida