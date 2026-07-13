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Tabela da Série B: veja a classificação atualizada após tropeços de Sport e Náutico na 17ª rodada

Os clubes pernambucanos seguem fora da zona de classificação para os playoffs de acesso; Confira os resultados da 17ª rodada e próximos jogos

Por Lucas Valle Publicado em 13/07/2026 às 10:47
Sport 3x3 Botafogo-SP, na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Sport 3x3 Botafogo-SP, na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A 17ª rodada da Série B trouxe sentimentos opostos para os clubes pernambucanos. O Sport empatou em 3 a 3 diante do Botafogo-SP, na Ilha do Retiro, e perdeu pontos importantes na disputa pelo acesso, enquanto o Náutico foi derrotado pelo Avaí, por 2 a 0, na Ressacada, aumentando a sequência sem triunfos na competição.

Na parte de cima da tabela, a rodada também provocou mudanças importantes. O Criciúma assumiu a liderança da Série B após vencer a Ponte Preta, enquanto o Vila Nova perdeu a ponta ao ser derrotado pelo Juventude. A disputa pelas duas vagas diretas e pelos playoffs de acesso segue bastante equilibrada.

Vale lembrar que o regulamento da Série B foi alterado para esta temporada. Os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027, enquanto os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão os playoffs que definirão os outros promovidos à elite do futebol brasileiro.

Sport e Náutico seguem sem vencer

Entre os pernambucanos, o Sport desperdiçou a chance de voltar ao G-6. O Leão empatou por 3 a 3 com o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro, após sair perdendo por 2 a 0 e buscar a reação no segundo tempo. Com o resultado, chegou aos 26 pontos e segue na oitava colocação, fora da zona do G-6

Já o Náutico foi derrotado por 2 a 0 pelo Avaí, na Ressacada, e permaneceu com 21 pontos, caindo para a 13ª posição. O Timbu ampliou a sequência sem vitórias na Série B e viu aumentar a distância para a zona de classificação aos playoffs. 

Outro destaque da rodada foi a vitória do Atlético-GO sobre o Fortaleza por 1 a 0, resultado que aproximou o Dragão da primeira metade da tabela. O CRB também ficou no empate por 2 a 2 com o Goiás, enquanto São Bernardo e Cuiabá empataram em 2 a 2.

Classificação da Série B

  1. Criciúma – 33 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  2. Vila Nova – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  3. Operário-PR – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  4. Novorizontino – 30 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
  5. Juventude – 29 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  6. Fortaleza – 28 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  7. São Bernardo – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  8. Sport – 26 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
  9. Goiás – 25 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  10. Atlético-GO – 24 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  11. Cuiabá – 24 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 3 derrotas
  12. Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas*
  13. Náutico – 21 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
  14. Botafogo-SP – 20 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  15. CRB – 20 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  16. Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas*
  17. Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*
  18. Avaí – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
  19. Ponte Preta – 8 pontos – 17 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 13 derrotas
  20. América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas*

*Athletic Club x Ceará e América-MG x Londrina encerram a 17ª rodada nesta segunda-feira (13).

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  • Verde escuro: Acesso direto à Série A
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Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 17ª rodada

  • Ponte Preta 1 x 2 Criciúma
  • Juventude 1 x 0 Vila Nova
  • Sport 3 x 3 Botafogo-SP
  • Operário-PR 2 x 1 Novorizontino
  • São Bernardo 2 x 2 Cuiabá
  • Avaí 2 x 0 Náutico
  • Atlético-GO 1 x 0 Fortaleza
  • CRB 2 x 2 Goiás
  • América-MG x Londrina – 19h – Independência
  • Ceará x Athletic Club – 20h30 – Presidente Vargas

Próximos jogos da 18ª rodada

Quinta-feira (16/07)

  • CRB x Náutico – 20h – Rei Pelé

Sexta-feira (17/07)

  • São Bernardo x Avaí – 19h – Estádio Primeiro de Maio
  • América-MG x Ceará – 19h – Independência
  • Juventude x Cuiabá – 19h – Alfredo Jaconi
  • Londrina x Botafogo-SP – 21h – VGD
  • Fortaleza x Novorizontino – 21h – Castelão

Sábado (18/07)

  • Ponte Preta x Goiás – 16h – Moisés Lucarelli
  • Criciúma x Vila Nova – 16h – Heriberto Hülse
  • Sport x Operário-PR – 16h – Ilha do Retiro
  • Atlético-GO x Athletic Club – 18h – Antônio Accioly

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