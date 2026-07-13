Chances de acesso à Série A: Náutico e Sport perdem força após a 17ª rodada

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A 17ª rodada da Série B alterou o cenário da briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Enquanto Criciúma, Vila Nova e Novorizontino seguem firmes entre os principais candidatos às vagas diretas, Sport e Náutico desperdiçaram mais uma oportunidade de se aproximar do G-6 e perderam força nas projeções do Chance de Gol.

Entre os clubes pernambucanos, o cenário ficou mais complicado. O Sport desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação para os playoffs ao empatar por 3 a 3 com o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro. Já o Náutico foi derrotado pelo Avaí por 2 a 0, na Ressacada, e segue distante da disputa pelo acesso direto.

Sport e Náutico seguem vivos, mas acesso direto fica mais distante

O empate diante do Botafogo-SP manteve o Sport na oitava colocação, com 26 pontos. Com o tropeço, o Leão viu suas chances de acesso direto caírem de 3,5% para 2,2%. Nas projeções para os playoffs, também houve queda: o percentual passou de 28,3% para 21,2%.

O Náutico também perdeu força nas projeções após a derrota para o Avaí. O Timbu permaneceu com 21 pontos e teve suas chances de acesso direto reduzidas de 2,2% para 2,1%. Já a probabilidade de classificação para os playoffs caiu de 21,7% para 21,2%, mantendo o clube vivo na disputa, mas mais distante do G-6.

Na parte de cima da tabela, o Novorizontino lidera com folga as projeções, alcançando 72,2% de chances de acesso direto. O Criciúma aparece em seguida, com 47,6%, enquanto Juventude (24,4%), Fortaleza (16,2%) e Vila Nova (15,0%) completam o grupo dos principais candidatos

Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)

Grêmio Novorizontino – 72,2%



Criciúma – 47,6%



Juventude – 24,4%



Fortaleza – 16,2%



Vila Nova – 15,0%



Operário-PR – 12,8%



São Bernardo – 3,3%



Goiás – 3,0%



Sport – 2,2%



Náutico – 2,1%



Ceará – 0,5%



Atlético-GO – 0,3%



Londrina – 0,2%



Athletic Club – 0,08%



CRB – 0,05%



Botafogo-SP – 0,02%



Cuiabá – quase 0%



Avaí – quase 0%



Ponte Preta – quase 0%



América-MG – quase 0%

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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.

Com a atualização após a 17ª rodada, o Juventude passou a liderar as projeções para os playoffs, com 55,0% de chances. Logo atrás aparecem Fortaleza (50,6%), Vila Nova (50,3%) e Operário-PR (49,4%). O líder Criciúma tem 43,9%, enquanto o Novorizontino aparece com 24,8%, reflexo da alta probabilidade de conquistar uma vaga direta.

Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 21,2% de chances de disputar os playoffs, mesmo percentual do Náutico, que segue vivo na briga por uma vaga na repescagem.

Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Juventude – 55,0%



Fortaleza – 50,6%



Vila Nova – 50,3%



Operário-PR – 49,4%



Criciúma – 43,9%



São Bernardo – 27,8%



Goiás – 25,8%



Grêmio Novorizontino – 24,8%



Sport – 21,2%



Náutico – 21,2%



Ceará – 10,4%



Londrina – 6,5%



Atlético-GO – 6,1%



Athletic Club – 2,8%



CRB – 2,3%



Botafogo-SP – 1,2%



Avaí – 0,5%



Cuiabá – 0,2%



Ponte Preta – 0,0%



América-MG – 0,0%

Classificação atual da Série B

Criciúma – 33 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Vila Nova – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Operário-PR – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 3 derrotas

Juventude – 29 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Fortaleza – 28 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

São Bernardo – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Sport – 26 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 8 empates – 3 derrotas

Goiás – 25 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

Atlético-GO – 24 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Cuiabá – 24 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 3 derrotas

Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas*

Náutico – 21 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Botafogo-SP – 20 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

CRB – 20 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas*

Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*

Avaí – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 17 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 13 derrotas

América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas*

* Ainda tem jogo a disputar na rodada.

Verde escuro: Acesso à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 17ª rodada

Ponte Preta 1 x 2 Criciúma



Juventude 1 x 0 Vila Nova



Sport 3 x 3 Botafogo-SP



Operário-PR 2 x 1 Novorizontino



São Bernardo 2 x 2 Cuiabá



Avaí 2 x 0 Náutico



Atlético-GO 1 x 0 Fortaleza



CRB 2 x 2 Goiás



Jogos restantes da 17ª rodada

Segunda-feira (13/07)

América-MG x Londrina – 19h – Independência



Ceará x Athletic Club – 20h30 – Presidente Vargas

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