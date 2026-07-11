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Atlético-GO x Fortaleza ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

Em momentos distintos na Série B, Fortaleza defende o lugar no G-6, enquanto Atlético-GO busca reação para se afastar da parte de baixo da tabela

Por Maju Siqueira Publicado em 11/07/2026 às 10:00
Atlético-GO x Fortaleza pela Série B
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O Atlético-GO enfrenta o Fortaleza neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Atlético-GO ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos, e está quatro pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe goiana vem de uma derrota por 3 a 0 para o Novorizontino e precisa voltar a vencer para ganhar tranquilidade e se afastar da parte de baixo da tabela.

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Já o Fortaleza vive um momento bem diferente. O Tricolor cearense soma 28 pontos, ocupa a 4ª colocação e está dentro do G-6. Embalado por duas vitórias consecutivas, o time busca mais um triunfo para seguir firme na briga pelo acesso e diminuir a distância para o líder da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
  • Data: Domingo
  • Horário: 18h (de Brasília)

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