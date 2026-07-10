CRB x Goiás ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
as equipes se enfrentam em momentos distintos na Série B, CRB tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Goiás busca uma vaga no G-6.
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O CRB recebe o Goiás neste domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
O CRB vive um momento delicado na competição. A equipe alagoana ocupa a 15ª colocação, com 19 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. Na última rodada, sofreu uma dura derrota por 5 a 0 para o Londrina e tenta reagir diante da torcida para ganhar fôlego na luta contra a parte de baixo da tabela.
Já o Goiás atravessa uma fase mais positiva. O Esmeraldino aparece na 9ª posição, com 24 pontos, embalado por duas vitórias consecutivas. Caso conquiste mais três pontos, o time goiano poderá entrar no G-6, dependendo dos resultados dos concorrentes diretos.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Disney+
Ficha da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Data: Domingo
- Horário: 19h (de Brasília)