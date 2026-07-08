Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 16ª rodada e próximos jogos
Vila Nova retoma a liderança, Novorizontino e Criciúma seguem na cola, enquanto pernambucanos continuam na briga pelos playoffs de acesso à Série A
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A 16ª rodada da Série B foi marcada por confrontos diretos na parte de cima da tabela e mudanças importantes na briga pelo acesso. O Vila Nova voltou à liderança da competição, enquanto Novorizontino e Criciúma seguem na cola do time goiano. A disputa pelas duas vagas diretas e pelos playoffs permanece bastante equilibrada.
O principal destaque da rodada foi a vitória do Vila Nova por 2 a 1 sobre o São Bernardo, em confronto direto pelo G-6. O Novorizontino goleou o Atlético-GO por 3 a 0 e manteve a vice-liderança, enquanto o Criciúma venceu o Sport por 1 a 0 e chegou aos mesmos 30 pontos do clube paulista.
Sport tropeça; Náutico empata e segue fora da zona de playoffs
Entre os pernambucanos, o Sport foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, fora de casa, e permaneceu com 25 pontos. Apesar do da derrota, o Leão da Ilha segue na oitava colocação, apenas um ponto atrás da zona de classificação para os playoffs de acesso.
O Náutico ficou no empate sem gols diante do Juventude, nos Aflitos. O resultado levou o Timbu aos 21 pontos, mantendo a equipe na 12ª posição. O alvirrubro segue próximo da briga pelo G-6, mas já soma sete partidas consecutivas sem vitória na competição.
Outro destaque da rodada foi a vitória do Operário-PR sobre o Athletic Club por 1 a 0, resultado que colocou o Fantasma na quinta colocação. O Botafogo-SP também venceu, fez 3 a 1 no Avaí e abriu distância para a zona de rebaixamento.
Classificação da Série B
- Vila Nova – 31 pontos – 16 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Novorizontino – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Criciúma – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Fortaleza – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Operário-PR – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Juventude – 26 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- São Bernardo – 25 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Sport – 25 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Goiás – 24 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Cuiabá – 23 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
- Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas
- Náutico – 21 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 7 derrotas
- Atlético-GO – 21 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Botafogo-SP – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- CRB – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
- Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Avaí – 13 pontos – 16 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 16 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 12 derrotas
- América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas
- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Como funciona o acesso?
Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Resultados da 16ª rodada
- Cuiabá 1 x 0 América-MG
- Fortaleza 2 x 0 Ponte Preta
- Novorizontino 3 x 0 Atlético-GO
- Londrina 5 x 0 CRB
- Criciúma 1 x 0 Sport
- Goiás 2 x 0 Ceará
- Náutico 0 x 0 Juventude
- Botafogo-SP 3 x 1 Avaí
- Vila Nova 2 x 1 São Bernardo
- Athletic Club 0 x 1 Operário-PR
Próximos jogos da 17ª rodada
Quarta-feira (08/07)
- Ponte Preta x Criciúma – 20h – Moisés Lucarelli
Sexta-feira (10/07)
- Juventude x Vila Nova – 19h – Alfredo Jaconi
- Sport x Botafogo-SP – 20h – Ilha do Retiro
Domingo (12/07)
- Operário-PR x Novorizontino – 11h – Germano Krüger
- São Bernardo x Cuiabá – 16h – Estádio Primeiro de Maio
- Avaí x Náutico – 16h – Ressacada
- Atlético-GO x Fortaleza – 18h – Antônio Accioly
- CRB x Goiás – 19h – Rei Pelé
Segunda-feira (13/07)
- América-MG x Londrina – 19h – Independência
- Ceará x Athletic Club – 20h30 – Presidente Vargas
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