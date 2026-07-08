Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 16ª rodada e próximos jogos

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Vila Nova retoma a liderança, Novorizontino e Criciúma seguem na cola, enquanto pernambucanos continuam na briga pelos playoffs de acesso à Série A

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A 16ª rodada da Série B foi marcada por confrontos diretos na parte de cima da tabela e mudanças importantes na briga pelo acesso. O Vila Nova voltou à liderança da competição, enquanto Novorizontino e Criciúma seguem na cola do time goiano. A disputa pelas duas vagas diretas e pelos playoffs permanece bastante equilibrada.

O principal destaque da rodada foi a vitória do Vila Nova por 2 a 1 sobre o São Bernardo, em confronto direto pelo G-6. O Novorizontino goleou o Atlético-GO por 3 a 0 e manteve a vice-liderança, enquanto o Criciúma venceu o Sport por 1 a 0 e chegou aos mesmos 30 pontos do clube paulista.

Sport tropeça; Náutico empata e segue fora da zona de playoffs

Entre os pernambucanos, o Sport foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, fora de casa, e permaneceu com 25 pontos. Apesar do da derrota, o Leão da Ilha segue na oitava colocação, apenas um ponto atrás da zona de classificação para os playoffs de acesso.

O Náutico ficou no empate sem gols diante do Juventude, nos Aflitos. O resultado levou o Timbu aos 21 pontos, mantendo a equipe na 12ª posição. O alvirrubro segue próximo da briga pelo G-6, mas já soma sete partidas consecutivas sem vitória na competição.

Outro destaque da rodada foi a vitória do Operário-PR sobre o Athletic Club por 1 a 0, resultado que colocou o Fantasma na quinta colocação. O Botafogo-SP também venceu, fez 3 a 1 no Avaí e abriu distância para a zona de rebaixamento.

Classificação da Série B

Vila Nova – 31 pontos – 16 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Criciúma – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Fortaleza – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Operário-PR – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Juventude – 26 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

São Bernardo – 25 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Sport – 25 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 3 derrotas

Goiás – 24 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Cuiabá – 23 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 3 derrotas

Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas

Náutico – 21 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 7 derrotas

Atlético-GO – 21 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Botafogo-SP – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

CRB – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Avaí – 13 pontos – 16 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 9 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 16 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 12 derrotas

América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas

Verde escuro: Acesso direto à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Como funciona o acesso?



Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

3º colocado x 6º colocado;



4º colocado x 5º colocado.



Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 16ª rodada



Cuiabá 1 x 0 América-MG



Fortaleza 2 x 0 Ponte Preta



Novorizontino 3 x 0 Atlético-GO



Londrina 5 x 0 CRB



Criciúma 1 x 0 Sport



Goiás 2 x 0 Ceará



Náutico 0 x 0 Juventude



Botafogo-SP 3 x 1 Avaí



Vila Nova 2 x 1 São Bernardo



Athletic Club 0 x 1 Operário-PR



Próximos jogos da 17ª rodada

Quarta-feira (08/07)

Ponte Preta x Criciúma – 20h – Moisés Lucarelli

Sexta-feira (10/07)

Juventude x Vila Nova – 19h – Alfredo Jaconi



Sport x Botafogo-SP – 20h – Ilha do Retiro

Domingo (12/07)

Operário-PR x Novorizontino – 11h – Germano Krüger



São Bernardo x Cuiabá – 16h – Estádio Primeiro de Maio



Avaí x Náutico – 16h – Ressacada



Atlético-GO x Fortaleza – 18h – Antônio Accioly



CRB x Goiás – 19h – Rei Pelé

Segunda-feira (13/07)

América-MG x Londrina – 19h – Independência



Ceará x Athletic Club – 20h30 – Presidente Vargas

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