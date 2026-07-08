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Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 16ª rodada e próximos jogos

Vila Nova retoma a liderança, Novorizontino e Criciúma seguem na cola, enquanto pernambucanos continuam na briga pelos playoffs de acesso à Série A

Por Lucas Valle Publicado em 08/07/2026 às 13:20
O Náutico empatou com o Juventude por 0x0, no estádio dos Aflitos, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Náutico empatou com o Juventude por 0x0, no estádio dos Aflitos, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A 16ª rodada da Série B foi marcada por confrontos diretos na parte de cima da tabela e mudanças importantes na briga pelo acesso. O Vila Nova voltou à liderança da competição, enquanto Novorizontino e Criciúma seguem na cola do time goiano. A disputa pelas duas vagas diretas e pelos playoffs permanece bastante equilibrada.

O principal destaque da rodada foi a vitória do Vila Nova por 2 a 1 sobre o São Bernardo, em confronto direto pelo G-6. O Novorizontino goleou o Atlético-GO por 3 a 0 e manteve a vice-liderança, enquanto o Criciúma venceu o Sport por 1 a 0 e chegou aos mesmos 30 pontos do clube paulista.

Sport tropeça; Náutico empata e segue fora da zona de playoffs

Entre os pernambucanos, o Sport foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, fora de casa, e permaneceu com 25 pontos. Apesar do da derrota, o Leão da Ilha segue na oitava colocação, apenas um ponto atrás da zona de classificação para os playoffs de acesso.

O Náutico ficou no empate sem gols diante do Juventude, nos Aflitos. O resultado levou o Timbu aos 21 pontos, mantendo a equipe na 12ª posição. O alvirrubro segue próximo da briga pelo G-6, mas já soma sete partidas consecutivas sem vitória na competição.

Outro destaque da rodada foi a vitória do Operário-PR sobre o Athletic Club por 1 a 0, resultado que colocou o Fantasma na quinta colocação. O Botafogo-SP também venceu, fez 3 a 1 no Avaí e abriu distância para a zona de rebaixamento.

Classificação da Série B

  1. Vila Nova – 31 pontos – 16 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  2. Novorizontino – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  3. Criciúma – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  4. Fortaleza – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  5. Operário-PR – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  6. Juventude – 26 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  7. São Bernardo – 25 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  8. Sport – 25 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
  9. Goiás – 24 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
  10. Cuiabá – 23 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
  11. Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas
  12. Náutico – 21 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 7 derrotas
  13. Atlético-GO – 21 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  14. Botafogo-SP – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  15. CRB – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  16. Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
  17. Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  18. Avaí – 13 pontos – 16 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
  19. Ponte Preta – 8 pontos – 16 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 12 derrotas
  20. América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas
  • Verde escuro: Acesso direto à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

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Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

 

Resultados da 16ª rodada

  • Cuiabá 1 x 0 América-MG
  • Fortaleza 2 x 0 Ponte Preta
  • Novorizontino 3 x 0 Atlético-GO
  • Londrina 5 x 0 CRB
  • Criciúma 1 x 0 Sport
  • Goiás 2 x 0 Ceará
  • Náutico 0 x 0 Juventude
  • Botafogo-SP 3 x 1 Avaí
  • Vila Nova 2 x 1 São Bernardo
  • Athletic Club 0 x 1 Operário-PR

Próximos jogos da 17ª rodada

Quarta-feira (08/07)

  • Ponte Preta x Criciúma – 20h – Moisés Lucarelli

Sexta-feira (10/07)

  • Juventude x Vila Nova – 19h – Alfredo Jaconi
  • Sport x Botafogo-SP – 20h – Ilha do Retiro

Domingo (12/07)

  • Operário-PR x Novorizontino – 11h – Germano Krüger
  • São Bernardo x Cuiabá – 16h – Estádio Primeiro de Maio
  • Avaí x Náutico – 16h – Ressacada
  • Atlético-GO x Fortaleza – 18h – Antônio Accioly
  • CRB x Goiás – 19h – Rei Pelé

Segunda-feira (13/07)

  • América-MG x Londrina – 19h – Independência
  • Ceará x Athletic Club – 20h30 – Presidente Vargas

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