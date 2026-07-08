Série B: veja os jogos da 17ª rodada e as partidas de Sport e Náutico, com datas, horários e cenário das equipes
Sport e Náutico chegam pressionados à 17ª rodada da Série B: o Leão da ilha tenta encerrar jejum de cinco jogos, e o Timbu, de seis
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Série B do Campeonato Brasileiro entra em mais um momento importante da temporada com a disputa da 17ª rodada, marcada por confrontos que podem mexer diretamente tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra a zona de rebaixamento.
A rodada será disputada entre esta quarta-feira (8) e a próxima segunda-feira (13), reunindo partidas decisivas em diferentes pontos da tabela.
Entre os clubes pernambucanos, o foco está em Sport e Náutico, que vivem momentos distintos, mas chegam pressionados por resultados.
O Leão tenta encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer para não perder contato com o G-4, enquanto o Timbu busca voltar a triunfar após seis partidas e tenta se afastar da parte mais perigosa da classificação.
Jogos da 17ª rodada da Série B
Confira os confrontos da 17ª rodada da Série B:
- Ponte Preta x Criciúma – quarta-feira (8), às 20h
- Juventude x Vila Nova – sexta-feira (10), às 19h
- Sport x Botafogo-SP – sexta-feira (10), às 20h
- Operário x Novorizontino – domingo (12), às 11h
- Avaí x Náutico – domingo (12), às 16h
- São Bernardo x Cuiabá – domingo (12), às 16h
- Atlético-GO x Fortaleza – domingo (12), às 18h
- CRB x Goiás – domingo (12), às 19h
- América-MG x Londrina – segunda-feira (13), às 19h
- Ceará x Athletic – segunda-feira (13), às 20h30
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Próximo jogo do Sport: Leão tenta encerrar jejum diante do Botafogo-SP
O Sport volta a campo na sexta-feira (10), quando recebe o Botafogo-SP, às 20h, pela 17ª rodada da Série B.
A partida representa uma oportunidade importante para o time rubro-negro voltar a vencer e retomar terreno na luta pelas primeiras posições.
Sport x Botafogo-SP
- Data: sexta-feira, 10 de julho
- Horário: 20h
- Local: Ilha do Retiro, em Recife/PE
Como o Sport chega para a rodada
O Sport inicia a 17ª rodada ocupando a 8ª colocação, com 25 pontos em 16 jogos. A campanha rubro-negra soma seis vitórias, sete empates e três derrotas, com 18 gols marcados e 12 sofridos, saldo de seis gols.
Apesar de ainda aparecer próximo do pelotão de cima, o momento do Leão é de alerta. A equipe não vence há cinco partidas na Série B e tenta frear a sequência negativa para não se distanciar ainda mais da briga pelo acesso.
Os últimos cinco jogos do Sport no campeonato foram:
- Sport 1 x 1 Athletic
- São Bernardo 0 x 0 Sport
- Sport 1 x 1 Atlético-GO
- Fortaleza 2 x 1 Sport
- Criciúma 1 x 0 Sport
Entre no canal do WhatsApp do Sport!
Próximo jogo do Náutico: Timbu visita o Avaí em confronto direto
O Náutico também entra pressionado na 17ª rodada e terá compromisso fora de casa diante do Avaí, no domingo (12), às 16h.
Avaí x Náutico
- Data: domingo, 12 de julho
- Horário: 16h
- Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC
Como o Náutico chega para a rodada
O Náutico ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos em 16 partidas. Até aqui, a campanha alvirrubra tem seis vitórias, três empates e sete derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos.
Se por um lado o time ainda mantém distância do Z-4, por outro o momento é delicado. O Náutico não vence há seis jogos e tenta estancar a sequência ruim para não ver a pressão aumentar ainda mais na Série B.
Os últimos seis jogos do Timbu foram:
- Sport 2 x 0 Náutico
- Náutico 0 x 1 Fortaleza
- Novorizontino 2 x 2 Náutico
- Vila Nova 4 x 3 Náutico
- Náutico 0 x 1 Goiás
- Náutico 0 x 0 Juventude
Entre no canal do WhatsApp do Náutico!
Classificação: como Sport e Náutico iniciam a rodada
Antes do início da 17ª rodada, os pernambucanos aparecem nas seguintes posições:
Sport
- 8º lugar
- 25 pontos
- 16 jogos
- 6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas
- 18 gols marcados
- 12 gols sofridos
Náutico
- 12º lugar
- 21 pontos
- 16 jogos
- 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas
- 21 gols marcados
- 19 gols sofridos