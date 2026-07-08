Série B: veja os jogos da 17ª rodada e as partidas de Sport e Náutico, com datas, horários e cenário das equipes

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Sport e Náutico chegam pressionados à 17ª rodada da Série B: o Leão da ilha tenta encerrar jejum de cinco jogos, e o Timbu, de seis

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A Série B do Campeonato Brasileiro entra em mais um momento importante da temporada com a disputa da 17ª rodada, marcada por confrontos que podem mexer diretamente tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra a zona de rebaixamento.

A rodada será disputada entre esta quarta-feira (8) e a próxima segunda-feira (13), reunindo partidas decisivas em diferentes pontos da tabela.

Entre os clubes pernambucanos, o foco está em Sport e Náutico, que vivem momentos distintos, mas chegam pressionados por resultados.

O Leão tenta encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer para não perder contato com o G-4, enquanto o Timbu busca voltar a triunfar após seis partidas e tenta se afastar da parte mais perigosa da classificação.

Jogos da 17ª rodada da Série B

Confira os confrontos da 17ª rodada da Série B:

Ponte Preta x Criciúma – quarta-feira (8), às 20h

Juventude x Vila Nova – sexta-feira (10), às 19h

Sport x Botafogo-SP – sexta-feira (10), às 20h

Operário x Novorizontino – domingo (12), às 11h

Avaí x Náutico – domingo (12), às 16h

São Bernardo x Cuiabá – domingo (12), às 16h

Atlético-GO x Fortaleza – domingo (12), às 18h

CRB x Goiás – domingo (12), às 19h

América-MG x Londrina – segunda-feira (13), às 19h

Ceará x Athletic – segunda-feira (13), às 20h30

Próximo jogo do Sport: Leão tenta encerrar jejum diante do Botafogo-SP

O Sport volta a campo na sexta-feira (10), quando recebe o Botafogo-SP, às 20h, pela 17ª rodada da Série B.

A partida representa uma oportunidade importante para o time rubro-negro voltar a vencer e retomar terreno na luta pelas primeiras posições.

Sport x Botafogo-SP

Data: sexta-feira, 10 de julho

sexta-feira, 10 de julho Horário: 20h

20h Local: Ilha do Retiro, em Recife/PE

Como o Sport chega para a rodada

O Sport inicia a 17ª rodada ocupando a 8ª colocação, com 25 pontos em 16 jogos. A campanha rubro-negra soma seis vitórias, sete empates e três derrotas, com 18 gols marcados e 12 sofridos, saldo de seis gols.

Apesar de ainda aparecer próximo do pelotão de cima, o momento do Leão é de alerta. A equipe não vence há cinco partidas na Série B e tenta frear a sequência negativa para não se distanciar ainda mais da briga pelo acesso.

Os últimos cinco jogos do Sport no campeonato foram:

Sport 1 x 1 Athletic

São Bernardo 0 x 0 Sport

Sport 1 x 1 Atlético-GO

Fortaleza 2 x 1 Sport

Criciúma 1 x 0 Sport

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Próximo jogo do Náutico: Timbu visita o Avaí em confronto direto

O Náutico também entra pressionado na 17ª rodada e terá compromisso fora de casa diante do Avaí, no domingo (12), às 16h.

Avaí x Náutico

Data: domingo, 12 de julho

domingo, 12 de julho Horário: 16h

16h Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC

Como o Náutico chega para a rodada

O Náutico ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos em 16 partidas. Até aqui, a campanha alvirrubra tem seis vitórias, três empates e sete derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos.

Se por um lado o time ainda mantém distância do Z-4, por outro o momento é delicado. O Náutico não vence há seis jogos e tenta estancar a sequência ruim para não ver a pressão aumentar ainda mais na Série B.

Os últimos seis jogos do Timbu foram:

Sport 2 x 0 Náutico

Náutico 0 x 1 Fortaleza

Novorizontino 2 x 2 Náutico

Vila Nova 4 x 3 Náutico

Náutico 0 x 1 Goiás

Náutico 0 x 0 Juventude

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Classificação: como Sport e Náutico iniciam a rodada

Antes do início da 17ª rodada, os pernambucanos aparecem nas seguintes posições:

Sport

8º lugar

25 pontos

16 jogos

6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas

18 gols marcados

12 gols sofridos

Náutico