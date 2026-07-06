Sport e Náutico passam um mês sem vencer na Série B e ampliam jejum no início de julho

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Dupla pernambucana encerrou junho sem vitórias e também não conseguiu vencer na primeira rodada disputada em julho pela Série B; confira o retrospecto

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Quem viu o clássico entre Sport e Náutico, pela Série B, no dia 30 de maio, mal poderia imaginar que o que viria pela frente seria totalmente diferente do cenário daquela partida, com as duas equipes brigando pela liderança. Isso porque, depois daquele jogo, Leão e Timbu passaram todo o mês de junho sem conquistar uma vitória. Além disso, iniciaram julho mantendo o jejum, ampliando a sequência negativa na competição. O que acende um sinal de alerta para a sequência da temporada.

Enquanto o Leão chega a cinco partidas consecutivas sem vencer, o Timbu acumula seis jogos sem triunfos. As sequências refletem diretamente na situação das equipes na tabela e aumentam a pressão para os próximos compromissos.

O Sport ampliou seu jejum ao ser derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, no último sábado (4), no estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada da Série B. O gol da partida foi marcado por Waguininho, ainda no primeiro tempo, em um confronto que marcou a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando rubro-negro.

Antes disso, o Leão também havia perdido para o Fortaleza por 2 a 1 e empatado com Atlético-GO, São Bernardo e Athletic-MG.

Assim, a equipe rubro-negro, que chegou a brigar pela liderança, agora está em oitavo, com 25 pontos, cinco atrás do Novorizontino.

04/07 - Criciúma 1 x 0 Sport

28/06 - Fortaleza 2 x 1 Sport

18/06 - Sport 1 x 1 Atlético-GO

14/06 - São Bernardo 0 x 0 Sport

10/06 - Sport 1 x 1 Athletic-MG

Com a derrota em Santa Catarina, o Sport chegou à segunda derrota seguida e manteve a sequência sem vitórias. O próximo desafio será na sexta-feira (10), quando recebe o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro.

Náutico também amplia sequência negativa

O Náutico também não conseguiu encerrar o jejum neste fim de semana. O Timbu empatou por 0 a 0 com o Juventude, nos Aflitos, pela 16ª rodada, em um jogo com poucas oportunidades no primeiro tempo e maior movimentação na etapa final.

A partida também chamou atenção pelo baixo público. Cerca de 2.700 torcedores acompanharam o confronto, disputado poucas horas após o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Com o empate, o Náutico chegou aos 21 pontos e ocupa a 12ª colocação da Série B. A equipe soma agora quatro derrotas e dois empates nas últimas seis rodadas.

05/07 - Náutico 0 x 0 Juventude

28/06 - Náutico 0 x 1 Goiás

20/06 - Vila Nova 4 x 3 Náutico

14/06 - Grêmio Novorizontino 2 x 2 Náutico

09/06 - Náutico 0 x 1 Fortaleza

30/05 - Sport 2 x 0 Náutico

Na próxima rodada, o time comandado por Hélio dos Anjos enfrentará o Avaí, fora de casa, no domingo (12).