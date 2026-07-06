Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas após a 16ª rodada da Série B
Grêmio Novorizontino amplia favoritismo pelo acesso direto, Criciúma cresce na disputa e clubes pernambucanos veem chances diminuírem após rodada
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A briga pelo acesso à Série A do ano que vem ganhou novos contornos após os jogos do fim de semana. Pelo menos é o que aponta o Chance de Gol, que trouxe um novo panorama da disputa pelas duas vagas na elite do Brasileiro.
O grande destaque da atualização é o Novorizontino, que ampliou sua vantagem e passou a ter 75,7% de probabilidade de conquistar o acesso direto. Na sequência aparece o Criciúma, que também ganhou força após mais uma vitória e agora soma 45,0% de chances.
Mesmo permanecendo entre os primeiros colocados da tabela, o Vila Nova viu suas probabilidades caírem para 16,2%. Logo atrás aparecem Juventude (21,0%) e Fortaleza (18,2%), mantendo a disputa pelas vagas diretas bastante equilibrada.
Sport e Náutico seguem perdendo força
Entre os pernambucanos, o Sport voltou a perder espaço nas projeções do Chance de Gol. Após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, o Leão caiu de 8,1% para 3,5% de chances de conquistar uma das duas vagas diretas à Série A.
O Náutico também teve redução nas probabilidades. Depois do revés diante do Goiás, nos Aflitos, o Timbu passou de 7,9% para 2,2%, ficando mais distante do grupo dos principais candidatos ao acesso direto.
Chances de acesso direto à Série A (UFMG)
- Grêmio Novorizontino – 75,7%
- Criciúma – 45,0%
- Juventude – 21,0%
- Fortaleza – 18,2%
- Vila Nova – 16,2%
- Sport – 3,5%
- Goiás – 3,4%
- Náutico – 2,2%
- Athletic Club – 0,4%
- Atlético-GO – 0,3%
- Londrina – 0,2%
- CRB – 0,06%
- Avaí – 0,02%
- Cuiabá – 0,01%
- Botafogo-SP – 0,01%
- Ceará – 0,6%
- Operário-PR – 7,6%
- São Bernardo – 5,7%
- Ponte Preta – quase 0%
- América-MG – quase 0%
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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
Além da disputa pelas duas vagas diretas, as projeções do Chance de Gol também indicam as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação e disputar os playoffs de acesso.
O Juventude aparece com a maior probabilidade de classificação para os playoffs, com 50,9%, seguido pelo Fortaleza (49,6%) e pelo Vila Nova (47,8%), que apesar de ainda estar na zona de acesso direto, pode terminar entre os quatro classificados para a repescagem.
Entre os pernambucanos, o Sport tem 28,3% de chances de disputar os playoffs, enquanto o Náutico aparece com 21,7%.
Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
- Juventude – 50,9%
- Fortaleza – 49,6%
- Vila Nova – 47,8%
- Criciúma – 44,0%
- Operário-PR – 38,4%
- São Bernardo – 34,1%
- Sport – 28,3%
- Goiás – 27,3%
- Grêmio Novorizontino – 22,1%
- Náutico – 21,7%
- Ceará – 11,0%
- Athletic Club – 7,0%
- Londrina – 6,9%
- Atlético-GO – 6,5%
- CRB – 2,5%
- Avaí – 1,6%
- Cuiabá – 0,3%
- Botafogo-SP – 0,3%
- Ponte Preta – 0,00%
- América-MG – 0,00%
Classificação atual da Série B
- Novorizontino – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Criciúma – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Vila Nova – 28 pontos – 15 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 3 derrotas*
- Fortaleza – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Juventude – 26 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- São Bernardo – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas*
- Operário-PR – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas*
- Sport – 25 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Goiás – 24 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Cuiabá – 23 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
- Athletic Club – 22 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 3 derrotas*
- Náutico – 21 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 7 derrotas
- Atlético-GO – 21 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- CRB – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
- Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Botafogo-SP – 16 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 7 derrotas*
- Avaí – 13 pontos – 15 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 8 derrotas*
- Ponte Preta – 8 pontos – 16 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 12 derrotas
- América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas
*Com um jogo a menos no momento da atualização.
- Verde escuro: Acesso à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
Resultados da 16ª rodada
- Cuiabá 1 x 0 América-MG
- Fortaleza 2 x 0 Ponte Preta
- Novorizontino 3 x 0 Atlético-GO
- Londrina 5 x 0 CRB
- Criciúma 1 x 0 Sport
- Goiás 2 x 0 Ceará
- Náutico 0 x 0 Juventude
Jogos restantes da 16ª rodada
Segunda-feira (06/07)
- Botafogo-SP x Avaí – 19h – Arena Nicnet
- Vila Nova x São Bernardo – 19h – OBA
Terça-feira (07/07)
- Athletic Club x Operário-PR – 20h – Arena Sicredi
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