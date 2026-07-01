Náutico busca nova alteração em jogo contra o Juventude; segunda-feira é o provável destino

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Clube alvirrubro considera que novo horário continua prejudicando a presença da torcida nos Aflitos e negocia com a CBF uma nova alteração na partida

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O Náutico ainda não deu como encerrada a discussão sobre a partida contra o Juventude, válida pela 16ª rodada da Série B. Mesmo após a CBF alterar o horário do confronto de 19h para 20h30, o clube pernambucano tenta uma nova mudança, buscando evitar os impactos da Copa do Mundo de 2026 na presença de público nos Aflitos.

Segundo informações de Raldney Alves, repórter da Rádio Jornal e da TV Jornal/SBT, o Náutico tenta uma nova mudança na partida contra o Juventude, válida pela 16ª rodada da Série B. O clube negocia com a CBF a transferência do confronto para uma nova data, após considerar insuficiente a alteração apenas no horário da partida.

Náutico considera horário insuficiente

A alteração anunciada pela CBF aconteceu justamente por causa da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final do Mundial. A expectativa era evitar um choque direto entre os dois eventos.

Porém, o entendimento do Náutico é de que a mudança não será suficiente para ter um bom público. Caso o duelo da Seleção Brasileira tenha prorrogação ou disputa por pênaltis, por exemplo, o final da partida será muito próximo do horário de início da partida nos Aflitos, dificultando o deslocamento dos torcedores. Por isso, o clube tenta convencer a CBF a realizar uma nova alteração na tabela.

Segunda-feira aparece como principal alternativa

A expectativa inicial do Náutico era que a entidade remarcasse a partida para outra data, mas a CBF optou apenas por modificar o horário.

Agora, a principal alternativa passa a ser a segunda-feira (6). Além de evitar conflito com o compromisso da Seleção Brasileira, a mudança também seria a mais viável, devido ao jogo do Santa Cruz ser no sábado (04).

Outro fator considerado favorável é o calendário. Como o próximo compromisso do Náutico será apenas no dia 12 de julho, contra o Avaí, uma eventual mudança para a segunda-feira não provocaria impacto significativo na preparação da equipe.

Jogo já havia sofrido alteração anteriormente

Esta seria a terceira modificação envolvendo a partida entre Náutico e Juventude. Inicialmente, o confronto estava marcado para as 11h do domingo. Posteriormente, atendendo a um pedido do Juventude por causa das altas temperaturas de Recife, a CBF remarcou o jogo para as 19h.

Com a confirmação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, a entidade voltou a alterar a programação e definiu o início para as 20h30. Agora, o Náutico tenta uma nova negociação para que o duelo seja realizado em outra data.

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Náutico busca reação na Série B

Dentro de campo, o Timbu vive um momento de pressão. A equipe acumula cinco partidas consecutivas sem vencer na Série B e ocupa a 12ª colocação, com 20 pontos.

Já o Juventude aparece na quinta posição, com 25 pontos, e segue firme na disputa por uma vaga no G-4 da competição. A equipe gaúcha chega embalada após vencer o Ceará na rodada anterior.