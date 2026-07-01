CBF mantém Náutico x Juventude no domingo e rejeita pedido de nova alteração na Série B
O Náutico queria adiar o duelo com o Juventude para evitar impacto da Copa de 2026 no público, mas a CBF manteve a partida no domingo
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não aceitou o pedido do Náutico para uma nova mudança na data da partida contra o Juventude.
Com isso, o confronto pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está confirmado para domingo (5), às 20h30, no Estádio dos Aflitos.
O clube alvirrubro havia solicitado que a partida fosse transferida para outra data, alegando que o novo horário definido pela entidade ainda poderia prejudicar a presença do torcedor no estádio por conta da disputa da Copa do Mundo de 2026.
Inicialmente, o duelo estava marcado para as 19h, mas a CBF alterou o início para 20h30 justamente para reduzir o conflito com o confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final do Mundial.
Náutico queria mudança de data
Apesar da alteração no horário, a diretoria do Náutico considerou a medida insuficiente e tentou convencer a CBF a remarcar o jogo para outro dia.
A preocupação do clube era com a possibilidade de a partida da Seleção Brasileira se estender para a prorrogação ou disputa por pênaltis, cenário que faria muitos torcedores chegarem aos Aflitos com atraso ou até desistirem de comparecer ao estádio.
A principal alternativa defendida pelo Timbu era a realização do confronto na segunda-feira (6).
Náutico altera acesso aos Aflitos e confirma transmissão de Brasil x Noruega antes do jogo
Por questões operacionais e de segurança, o Náutico promoverá mudanças no acesso dos torcedores aos Aflitos para a partida contra o Juventude.
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Atendendo a uma solicitação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o Portão C, localizado na Rua Manoel de Carvalho, permanecerá fechado.
Com isso, os torcedores do setor Vermelho deverão entrar pelo Portão B, com acesso pela Rua da Angustura.
O clube também informou que, excepcionalmente para esta partida, o check-in dos sócios e a venda de ingressos para o público geral serão abertos simultaneamente nesta quarta-feira (1), às 19h.
Além disso, pensando nos torcedores que acompanharão a Copa do Mundo, o Náutico confirmou que fará a transmissão ao vivo de Brasil x Noruega, a partir das 17h, em um telão instalado no Bar do Americano, localizado na sede alvirrubra.
A iniciativa busca incentivar a presença da torcida nos Aflitos antes do confronto diante do Juventude, marcado para as 20h30.
Segunda-feira era considerada a melhor opção
Além de evitar qualquer conflito com o jogo do Brasil na Copa do Mundo, a mudança para segunda-feira também era vista como viável em razão do calendário local e nacional.
Outro argumento utilizado pelo Náutico era o intervalo até o compromisso seguinte da equipe na Série B.
Após enfrentar o Juventude, o Timbu só volta a campo no dia 12 de julho, diante do Avaí, o que daria tempo suficiente para recuperação e preparação sem comprometer a programação da equipe.
Mesmo com as justificativas apresentadas, a CBF optou por manter a tabela como está.
Náutico busca reação na Série B
Dentro de campo, o Timbu vive um momento de pressão. A equipe acumula cinco partidas consecutivas sem vencer na Série B e ocupa a 12ª colocação, com 20 pontos.
Já o Juventude aparece na quinta posição, com 25 pontos, e segue firme na disputa por uma vaga no G-4 da competição. A equipe gaúcha chega embalada após vencer o Ceará na rodada anterior.