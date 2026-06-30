CBF muda horário de Náutico x Juventude para evitar conflito com Brasil x Noruega na Copa
Confederação atendeu ao cenário da Copa do Mundo e promoveu nova mudança na programação do confronto pela Série B; confira as mudanças
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Náutico e Juventude, válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto, marcado para o próximo domingo (5), nos Aflitos, em Recife, passou das 19h para as 20h30.
A mudança foi motivada pela participação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No mesmo dia, o Brasil enfrenta a Noruega, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.
O objetivo da alteração é evitar conflito de horários e permitir que os torcedores acompanhem tanto o duelo da Seleção quanto a partida da Série B, preservando a expectativa de público nos Aflitos.
Náutico x Juventude já havia mudado de horário
Essa não foi a primeira alteração na programação do confronto. Inicialmente, a partida estava marcada para as 11h, mas foi remanejada para as 19h após um pedido do Juventude, que alegou preocupação com as altas temperaturas no Recife durante o final da manhã.
A diretoria do Náutico também tentou um novo adiamento, desta vez para a terça-feira seguinte, buscando mais tempo de recuperação para atletas e a possibilidade de utilizar reforços da janela de transferências de julho. No entanto, a CBF manteve o jogo no domingo.
Náutico vive sequência sem vitórias
O Timbu chega pressionado para o confronto. A equipe acumula cinco partidas consecutivas sem vencer na Série B, com derrotas para Sport, Fortaleza, Vila Nova e Goiás, além de um empate diante do Novorizontino.
No compromisso mais recente, o Náutico foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, nos Aflitos, resultado que gerou vaias da torcida. O clube ocupa a 12ª posição, com 20 pontos, e tenta reduzir a distância para a parte de cima da tabela.
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Já o Juventude atravessa momento mais estável na competição. O time gaúcho aparece na quinta colocação, com 25 pontos, e chega embalado após vencer o Ceará na rodada anterior, buscando se consolidar na disputa pelo acesso à Série A.