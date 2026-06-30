CBF muda horário de Náutico x Juventude para evitar conflito com Brasil x Noruega na Copa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confederação atendeu ao cenário da Copa do Mundo e promoveu nova mudança na programação do confronto pela Série B; confira as mudanças

Clique aqui e escute a matéria

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Náutico e Juventude, válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto, marcado para o próximo domingo (5), nos Aflitos, em Recife, passou das 19h para as 20h30.

A mudança foi motivada pela participação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No mesmo dia, o Brasil enfrenta a Noruega, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

O objetivo da alteração é evitar conflito de horários e permitir que os torcedores acompanhem tanto o duelo da Seleção quanto a partida da Série B, preservando a expectativa de público nos Aflitos.

Náutico x Juventude já havia mudado de horário

Essa não foi a primeira alteração na programação do confronto. Inicialmente, a partida estava marcada para as 11h, mas foi remanejada para as 19h após um pedido do Juventude, que alegou preocupação com as altas temperaturas no Recife durante o final da manhã.

A diretoria do Náutico também tentou um novo adiamento, desta vez para a terça-feira seguinte, buscando mais tempo de recuperação para atletas e a possibilidade de utilizar reforços da janela de transferências de julho. No entanto, a CBF manteve o jogo no domingo.

Náutico vive sequência sem vitórias

O Timbu chega pressionado para o confronto. A equipe acumula cinco partidas consecutivas sem vencer na Série B, com derrotas para Sport, Fortaleza, Vila Nova e Goiás, além de um empate diante do Novorizontino.

No compromisso mais recente, o Náutico foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, nos Aflitos, resultado que gerou vaias da torcida. O clube ocupa a 12ª posição, com 20 pontos, e tenta reduzir a distância para a parte de cima da tabela.

Já o Juventude atravessa momento mais estável na competição. O time gaúcho aparece na quinta colocação, com 25 pontos, e chega embalado após vencer o Ceará na rodada anterior, buscando se consolidar na disputa pelo acesso à Série A.