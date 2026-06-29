Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 15ª rodada e próximos jogos
A 15ª rodada da Série B mudou a classificação, acirrou a disputa pelo acesso e ainda será encerrada com um jogo nesta segunda-feira (29)
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A 15ª rodada da Série B está muito próxima do fim e voltou a mexer na parte de cima da tabela. A derrota do então líder Vila Nova para o Novorizontino abriu espaço para mudanças importantes, enquanto a briga pelas vagas de acesso direto e pelos playoffs segue cada vez mais equilibrada.
Vale lembrar que o regulamento da Série B mudou para esta temporada. Os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A, enquanto os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão os playoffs de acesso.
Sport e Náutico tropeçam; Novorizontino e Criciúma sobem
O Leão da Ilha perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão, e saiu do G-6 da competição após mais de dois meses. Agora o Sport ocupa a oitava posição com 25 pontos, empatado com outras quatro equipes na tabela.
Já o Náutico foi superado pelo Goiás por 1 a 0, nos Aflitos, e permaneceu com 20 pontos, caindo para a 12ª colocação e ficando ainda mais distante da zona de classificação para os playoffs.
Quem aproveitou a rodada foi o Novorizontino, que venceu o Vila Nova por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança da Série B. O Criciúma também fez o dever de casa ao derrotar o São Bernardo e chegou aos mesmos 27 pontos do clube paulista, nivelando ainda mais a disputa pelas primeiras posições
Classificação da Série B
- Vila Nova – 28 pontos – 15 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Novorizontino – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Criciúma – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- São Bernardo – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Juventude – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Operário-PR – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Fortaleza – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Sport – 25 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 2 derrotas
- Athletic Club – 22 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Goiás – 21 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Atlético-GO – 21 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Náutico – 20 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Cuiabá – 20 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
- Ceará – 17 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Botafogo-SP – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- CRB – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- Londrina – 15 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
- Avaí – 13 pontos – 15 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 15 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 11 derrotas
- América-MG – 6 pontos – 15 jogos – 1 vitória – 3 empates – 11 derrotas
- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Resultados da 15ª rodada
- Cuiabá 2 x 2 Londrina
- Novorizontino 2 x 1 Vila Nova
- Operário-PR 1 x 0 América-MG
- Criciúma 1 x 0 São Bernardo
- Athletic Club 1 x 0 Avaí
- Atlético-GO 2 x 0 Ponte Preta
- Juventude 2 x 0 Ceará
- Fortaleza 2 x 1 Sport
- Náutico 0 x 1 Goiás
- Botafogo-SP x CRB – terça-feira (30/06), às 20h
Rodada ainda não terminou
A 15ª rodada será encerrada apenas nesta terça-feira (30), com o confronto entre Botafogo-SP e CRB, às 20h, na Arena NicNet. A partida pode trazer mudanças importantes na parte de baixo da tabela.
Apesar de não alterar o grupo dos primeiros colocados, o duelo pode mexer na luta para se afastar da zona de rebaixamento.
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