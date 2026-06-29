Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas após a 15ª rodada da Série B

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Novorizontino dispara como principal favorito ao acesso direto, enquanto Sport e Náutico perdem espaço nas projeções após a 15ª rodada

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Segundo as projeções do Chance de Gol, a disputa pelas duas vagas diretas à Série A de 2027 ganhou um novo cenário após os jogos da 15ª rodada da Série B.

A vitória do Grêmio Novorizontino sobre o Vila Nova fez o clube paulista assumir o posto de principal favorito ao acesso, com 67,4% de probabilidade.

O Criciúma aparece logo atrás, com 39,2%, enquanto o Vila Nova, mesmo permanecendo na liderança da competição com 28 pontos, caiu para 20,2% nas estimativas. Juventude e Fortaleza surgem empatados com 18,2% cada.

Sport e Náutico perdem força nas projeções

Entre os pernambucanos, o Sport segue entre os principais candidatos ao acesso, mas viu suas chances diminuírem após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão. O Leão aparece agora com 8,1% de probabilidade de conquistar uma das duas vagas diretas.

O Náutico também perdeu espaço no ranking do Chance de Gol. Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, nos Aflitos, o Timbu caiu para 7,9% de chances de acesso direto.

Chances de acesso à Série A (UFMG)



Vila Nova - 20,2

São Bernardo - 29,4%

Sport - 26,5%



Novorizontino - 15,2%



Juventude - 13,1%

Criciúma - 13,0%



Operário-PR - 12,2%



Fortaleza - 10,9%



Náutico - 8,5%



Cuiabá - 5,3%



Athletic Club - 4,5%



Atlético-GO - 3,5%



Goiás - 3,4%



Ceará - 2,6%



Botafogo-SP 2,1%



CRB - 1,7%



Londrina - 1,0%



Avaí - 0,30%



Ponte Preta - 0,069%



América-MG - 0,036%

Classificação atual da Série B

Vila Nova – 28 pontos – 15 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Novorizontino – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Criciúma – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

São Bernardo – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Juventude – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Operário-PR – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Fortaleza – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Sport – 25 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 2 derrotas

Athletic Club – 22 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 3 derrotas

Goiás – 21 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Atlético-GO – 21 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 4 derrotas

Náutico – 20 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 7 derrotas

Cuiabá – 20 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 8 empates – 3 derrotas

Ceará – 17 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

Botafogo-SP – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*

CRB – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*

Londrina – 15 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Avaí – 13 pontos – 15 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 8 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 15 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 11 derrotas

América-MG – 6 pontos – 15 jogos – 1 vitória – 3 empates – 11 derrotas

*Com um jogo a menos no momento da atualização.

Verde escuro: Acesso à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 15ª rodada

Cuiabá 2 x 2 Londrina



Novorizontino 2 x 1 Vila Nova



Operário-PR 1 x 0 América-MG



Criciúma 1 x 0 São Bernardo



Athletic Club 1 x 0 Avaí



Atlético-GO 2 x 0 Ponte Preta



Juventude 2 x 0 Ceará



Fortaleza 2 x 1 Sport



Náutico 0 x 1 Goiás



Botafogo-SP x CRB – terça-feira (30/06), às 20h

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