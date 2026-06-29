Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas após a 15ª rodada da Série B
Novorizontino dispara como principal favorito ao acesso direto, enquanto Sport e Náutico perdem espaço nas projeções após a 15ª rodada
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Segundo as projeções do Chance de Gol, a disputa pelas duas vagas diretas à Série A de 2027 ganhou um novo cenário após os jogos da 15ª rodada da Série B.
A vitória do Grêmio Novorizontino sobre o Vila Nova fez o clube paulista assumir o posto de principal favorito ao acesso, com 67,4% de probabilidade.
O Criciúma aparece logo atrás, com 39,2%, enquanto o Vila Nova, mesmo permanecendo na liderança da competição com 28 pontos, caiu para 20,2% nas estimativas. Juventude e Fortaleza surgem empatados com 18,2% cada.
Sport e Náutico perdem força nas projeções
Entre os pernambucanos, o Sport segue entre os principais candidatos ao acesso, mas viu suas chances diminuírem após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão. O Leão aparece agora com 8,1% de probabilidade de conquistar uma das duas vagas diretas.
O Náutico também perdeu espaço no ranking do Chance de Gol. Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, nos Aflitos, o Timbu caiu para 7,9% de chances de acesso direto.
Chances de acesso à Série A (UFMG)
- Vila Nova - 20,2
- São Bernardo - 29,4%
- Sport - 26,5%
- Novorizontino - 15,2%
- Juventude - 13,1%
- Criciúma - 13,0%
- Operário-PR - 12,2%
- Fortaleza - 10,9%
- Náutico - 8,5%
- Cuiabá - 5,3%
- Athletic Club - 4,5%
- Atlético-GO - 3,5%
- Goiás - 3,4%
- Ceará - 2,6%
- Botafogo-SP 2,1%
- CRB - 1,7%
- Londrina - 1,0%
- Avaí - 0,30%
- Ponte Preta - 0,069%
- América-MG - 0,036%
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Classificação atual da Série B
- Vila Nova – 28 pontos – 15 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Novorizontino – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Criciúma – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- São Bernardo – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Juventude – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Operário-PR – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Fortaleza – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Sport – 25 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 2 derrotas
- Athletic Club – 22 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Goiás – 21 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Atlético-GO – 21 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Náutico – 20 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Cuiabá – 20 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
- Ceará – 17 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Botafogo-SP – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- CRB – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- Londrina – 15 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
- Avaí – 13 pontos – 15 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 15 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 11 derrotas
- América-MG – 6 pontos – 15 jogos – 1 vitória – 3 empates – 11 derrotas
*Com um jogo a menos no momento da atualização.
- Verde escuro: Acesso à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
Resultados da 15ª rodada
- Cuiabá 2 x 2 Londrina
- Novorizontino 2 x 1 Vila Nova
- Operário-PR 1 x 0 América-MG
- Criciúma 1 x 0 São Bernardo
- Athletic Club 1 x 0 Avaí
- Atlético-GO 2 x 0 Ponte Preta
- Juventude 2 x 0 Ceará
- Fortaleza 2 x 1 Sport
- Náutico 0 x 1 Goiás
- Botafogo-SP x CRB – terça-feira (30/06), às 20h
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