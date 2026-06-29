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Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas após a 15ª rodada da Série B

Novorizontino dispara como principal favorito ao acesso direto, enquanto Sport e Náutico perdem espaço nas projeções após a 15ª rodada

Por Lucas Valle Publicado em 29/06/2026 às 11:18
Náutico e Goiás pela Série B
Náutico e Goiás pela Série B - Rafael Vieira/CNC

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Segundo as projeções do Chance de Gol, a disputa pelas duas vagas diretas à Série A de 2027 ganhou um novo cenário após os jogos da 15ª rodada da Série B.

A vitória do Grêmio Novorizontino sobre o Vila Nova fez o clube paulista assumir o posto de principal favorito ao acesso, com 67,4% de probabilidade.

O Criciúma aparece logo atrás, com 39,2%, enquanto o Vila Nova, mesmo permanecendo na liderança da competição com 28 pontos, caiu para 20,2% nas estimativas. Juventude e Fortaleza surgem empatados com 18,2% cada.

Sport e Náutico perdem força nas projeções

Entre os pernambucanos, o Sport segue entre os principais candidatos ao acesso, mas viu suas chances diminuírem após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão. O Leão aparece agora com 8,1% de probabilidade de conquistar uma das duas vagas diretas.

O Náutico também perdeu espaço no ranking do Chance de Gol. Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, nos Aflitos, o Timbu caiu para 7,9% de chances de acesso direto.

Chances de acesso à Série A (UFMG)

  • Vila Nova - 20,2
  • São Bernardo - 29,4%
  • Sport - 26,5%
  • Novorizontino - 15,2%
  • Juventude - 13,1%
  • Criciúma - 13,0%
  • Operário-PR - 12,2%
  • Fortaleza - 10,9%
  • Náutico - 8,5%
  • Cuiabá - 5,3%
  • Athletic Club - 4,5%
  • Atlético-GO - 3,5%
  • Goiás - 3,4%
  • Ceará - 2,6%
  • Botafogo-SP  2,1%
  • CRB - 1,7%
  • Londrina - 1,0%
  • Avaí - 0,30%
  • Ponte Preta - 0,069%
  • América-MG - 0,036%

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Classificação atual da Série B

  1. Vila Nova – 28 pontos – 15 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  2. Novorizontino – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  3. Criciúma – 27 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  4. São Bernardo – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  5. Juventude – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  6. Operário-PR – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  7. Fortaleza – 25 pontos – 15 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  8. Sport – 25 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 2 derrotas
  9. Athletic Club – 22 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
  10. Goiás – 21 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
  11. Atlético-GO – 21 pontos – 15 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  12. Náutico – 20 pontos – 15 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
  13. Cuiabá – 20 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
  14. Ceará – 17 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
  15. Botafogo-SP – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
  16. CRB – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
  17. Londrina – 15 pontos – 15 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
  18. Avaí – 13 pontos – 15 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
  19. Ponte Preta – 8 pontos – 15 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 11 derrotas
  20. América-MG – 6 pontos – 15 jogos – 1 vitória – 3 empates – 11 derrotas

*Com um jogo a menos no momento da atualização.

  • Verde escuro: Acesso à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 15ª rodada

  • Cuiabá 2 x 2 Londrina
  • Novorizontino 2 x 1 Vila Nova
  • Operário-PR 1 x 0 América-MG
  • Criciúma 1 x 0 São Bernardo
  • Athletic Club 1 x 0 Avaí
  • Atlético-GO 2 x 0 Ponte Preta
  • Juventude 2 x 0 Ceará
  • Fortaleza 2 x 1 Sport
  • Náutico 0 x 1 Goiás
  • Botafogo-SP x CRB – terça-feira (30/06), às 20h

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