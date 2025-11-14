fechar
Serie B |

Série B: classificação atualizada, confira a tabela antes da 37ª rodada

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B, e nada está definido no G-4. O Coxa segue na liderança, com cinco pontos de vantagem.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/11/2025 às 17:00
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B - JP Pacheco | Coritiba

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 entra em sua reta final com apenas duas rodadas restantes e a briga pelo acesso cada vez mais intensa.

Na 36ª rodada, o Coritiba deu um passo importante rumo ao retorno à elite. Líder isolado com 64 pontos, o Coxa pode confirmar matematicamente a subida já na próxima partida.

A disputa logo atrás segue acirrada: Athletico-PR e Remo somam 59 pontos e vivem ótimo momento dentro do G-4. Fechando a zona de acesso aparece a Chapecoense, com 58 pontos, apesar da derrota recente para o América-MG.

Fora do grupo dos quatro primeiros, Criciúma e Goiás, ambos com 58 pontos — ainda estão vivos na corrida. O Novorizontino, logo atrás com 57, segue firme na disputa ponto a ponto para voltar ao G-4 na reta final.

Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)

  1. Coritiba – 64 pts
  2. Athletico-PR – 59 pts
  3. Remo – 59 pts
  4. Chapecoense – 58 pts
  5. Criciúma – 58 pts
  6. Goiás – 58 pts
  7. Novorizontino – 57 pts
  8. CRB – 53 pts
  9. Avaí – 52 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 46 pts
  13. América-MG – 45 pts
  14. Operário – 44 pts
  15. Botafogo-SP – 41 pts
  16. Athletic – 40 pts
  17. Ferroviária – 40 pts
  18. Amazonas FC – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

