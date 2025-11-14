Série B: classificação atualizada, confira a tabela antes da 37ª rodada
Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B, e nada está definido no G-4. O Coxa segue na liderança, com cinco pontos de vantagem.
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 entra em sua reta final com apenas duas rodadas restantes e a briga pelo acesso cada vez mais intensa.
Na 36ª rodada, o Coritiba deu um passo importante rumo ao retorno à elite. Líder isolado com 64 pontos, o Coxa pode confirmar matematicamente a subida já na próxima partida.
A disputa logo atrás segue acirrada: Athletico-PR e Remo somam 59 pontos e vivem ótimo momento dentro do G-4. Fechando a zona de acesso aparece a Chapecoense, com 58 pontos, apesar da derrota recente para o América-MG.
Fora do grupo dos quatro primeiros, Criciúma e Goiás, ambos com 58 pontos — ainda estão vivos na corrida. O Novorizontino, logo atrás com 57, segue firme na disputa ponto a ponto para voltar ao G-4 na reta final.
Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)
- Coritiba – 64 pts
- Athletico-PR – 59 pts
- Remo – 59 pts
- Chapecoense – 58 pts
- Criciúma – 58 pts
- Goiás – 58 pts
- Novorizontino – 57 pts
- CRB – 53 pts
- Avaí – 52 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 46 pts
- América-MG – 45 pts
- Operário – 44 pts
- Botafogo-SP – 41 pts
- Athletic – 40 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Amazonas FC – 35 pts
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts