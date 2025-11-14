Série B: classificação atualizada, confira a tabela antes da 37ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B, e nada está definido no G-4. O Coxa segue na liderança, com cinco pontos de vantagem.

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 entra em sua reta final com apenas duas rodadas restantes e a briga pelo acesso cada vez mais intensa.

Na 36ª rodada, o Coritiba deu um passo importante rumo ao retorno à elite. Líder isolado com 64 pontos, o Coxa pode confirmar matematicamente a subida já na próxima partida.

A disputa logo atrás segue acirrada: Athletico-PR e Remo somam 59 pontos e vivem ótimo momento dentro do G-4. Fechando a zona de acesso aparece a Chapecoense, com 58 pontos, apesar da derrota recente para o América-MG.

Fora do grupo dos quatro primeiros, Criciúma e Goiás, ambos com 58 pontos — ainda estão vivos na corrida. O Novorizontino, logo atrás com 57, segue firme na disputa ponto a ponto para voltar ao G-4 na reta final.

Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)