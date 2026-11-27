Costa Rica x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Mundial Sub-17
Brasil enfrenta a Costa Rica nesta sexta-feira (27), no Catar, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17 de 2026
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Costa Rica e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 11h (horário de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela terceira e última rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17 de 2026.
Já classificada para o mata-mata da competição, a Seleção Brasileira busca encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Do outro lado, os costa-riquenhos precisam conquistar a primeira vitória para seguir na disputa por uma vaga na próxima etapa.
Comandado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, o Brasil busca conquistar o quinto título mundial da categoria. A Seleção já levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Como chegam Costa Rica e Brasil?
Costa Rica
A Costa Rica chega à última rodada da fase de grupos na lanterna do Grupo I, com apenas um ponto conquistado. A equipe comandada pelo técnico Randall Azofeifa ainda não venceu nesta edição do Mundial Sub-17.
Na estreia, a seleção costa-riquenha chegou a abrir dois gols de vantagem sobre a Tanzânia, mas sofreu o empate por 2 a 2. Na segunda rodada, foi derrotada pela Irlanda.
Precisando vencer o Brasil para manter vivas as chances de classificação, a Costa Rica poderá repetir a formação utilizada no compromisso anterior, já que não possui desfalques confirmados para a partida.
Brasil
A Seleção Brasileira chega ao confronto com seis pontos e 100% de aproveitamento na Copa do Mundo Sub-17. Em duas partidas disputadas, o Brasil marcou três gols e sofreu apenas um.
Na estreia, no último sábado (21), a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci venceu a Irlanda por 2 a 1, com gols de Rodrigo Junior e Eduardo Conceição.
Na segunda rodada, disputada na terça-feira (24), o Brasil venceu a Tanzânia por 1 a 0, com um gol de voleio do lateral Richard Wendel, garantindo antecipadamente a classificação para a fase eliminatória.
O autor do gol da classificação, entretanto, está suspenso e não poderá enfrentar a Costa Rica. Samuel aparece como possível substituto na lateral esquerda.
Com a classificação assegurada, Patetuci também poderá aproveitar o confronto para preservar alguns titulares e dar oportunidades a outros jogadores convocados para a competição.
O que está em jogo para Costa Rica e Brasil?
Segundo a Fifa, o Brasil já garantiu a primeira colocação do Grupo I. Dessa forma, a Seleção entra em campo com o objetivo de conquistar a terceira vitória consecutiva e chegar ao mata-mata com nove pontos.
Já a Costa Rica precisa derrotar os brasileiros para chegar aos quatro pontos e continuar na disputa pela classificação. A equipe também estará de olho no confronto entre Irlanda e Tanzânia, que será disputado simultaneamente.
Classificação do Grupo I do Mundial Sub-17
|Pos.
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|1º
|Brasil
|6
|2
|2
|0
|0
|2º
|Irlanda
|3
|2
|1
|0
|1
|3º
|Tanzânia
|1
|2
|0
|1
|1
|4º
|Costa Rica
|1
|2
|0
|1
|1
Como funciona a Copa do Mundo Sub-17 de 2026?
Disputada no Catar, a Copa do Mundo Sub-17 de 2026 reúne 48 seleções, distribuídas em 12 grupos com quatro equipes cada.
Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados, avançam para a fase de 16 avos de final, que contará com 32 seleções.
A partir dessa etapa, todos os confrontos serão eliminatórios e disputados em partida única. A grande final está prevista para o dia 13 de dezembro.
Brasil busca o pentacampeonato mundial sub-17
Com quatro títulos conquistados, a Seleção Brasileira busca voltar a levantar a taça da Copa do Mundo Sub-17 após sete anos.
A última conquista brasileira aconteceu em 2019, quando o Brasil sediou a competição e venceu o México por 2 a 1 na grande final.
Desde então, a Seleção foi eliminada nas quartas de final da edição de 2023 e terminou na quarta colocação em 2025.
Títulos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
- 1997;
- 1999;
- 2003;
- 2019.
- Arsenal x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações
- Corinthians x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
- Coritiba x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
- Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta dos playoffs da Série B
Onde assistir Costa Rica x Brasil ao vivo?
A partida entre Costa Rica e Brasil, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17 de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV 2;
- Streaming: CazéTV (YouTube), DAZN e FIFA+.
O confronto será disputado nesta sexta-feira (27), às 11h (horário de Brasília), no campo 5 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.
Prováveis escalações de Costa Rica e Brasil
Costa Rica (Técnico: Randall Azofeifa)
Fabián Araya; Brayan Calderón, Thiago Cordero, Yordi Alfaro e Akenai Samuels; Ethan Barley, Jorshuad Pilarte, Paul González e Ian Badilla; Paul Jiménez e Jeffrey Urbina.
Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)
Gabriel Werneck; Marcos Pesseti, Daniel Silva, Breno Sales e Samuel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Lucca Caramico; Kauê Furquim, Eduardo Conceição e Rodrigo Junior.
- Desfalques: Richard Wendel (suspenso);
Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!
Quem o Brasil enfrenta na próxima fase do Mundial Sub-17?
Após enfrentar a Costa Rica, a Seleção Brasileira iniciará sua participação na fase eliminatória da Copa do Mundo Sub-17 de 2026.
O adversário do Brasil será definido após a conclusão da fase de grupos, nesta sexta-feira (27), com a confirmação de todas as seleções classificadas e a definição dos confrontos de 16 avos de final.
Ficha técnica de Costa Rica x Brasil
- Jogo: Costa Rica x Brasil;
- Competição: Copa do Mundo Sub-17 de 2026;
- Fase: terceira rodada do Grupo I;
- Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026;
- Horário: 11h (de Brasília);
- Local: Aspire Zone, campo 5, Doha (Catar);
- Transmissão: SporTV 2, CazéTV (YouTube), DAZN e FIFA+.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!