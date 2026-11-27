Brasil enfrenta a Costa Rica nesta sexta-feira (27), no Catar, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17 de 2026

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Costa Rica e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 11h (horário de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela terceira e última rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17 de 2026.

Já classificada para o mata-mata da competição, a Seleção Brasileira busca encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Do outro lado, os costa-riquenhos precisam conquistar a primeira vitória para seguir na disputa por uma vaga na próxima etapa.

Comandado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, o Brasil busca conquistar o quinto título mundial da categoria. A Seleção já levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.

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Como chegam Costa Rica e Brasil?

Costa Rica

A Costa Rica chega à última rodada da fase de grupos na lanterna do Grupo I, com apenas um ponto conquistado. A equipe comandada pelo técnico Randall Azofeifa ainda não venceu nesta edição do Mundial Sub-17.

Na estreia, a seleção costa-riquenha chegou a abrir dois gols de vantagem sobre a Tanzânia, mas sofreu o empate por 2 a 2. Na segunda rodada, foi derrotada pela Irlanda.

Precisando vencer o Brasil para manter vivas as chances de classificação, a Costa Rica poderá repetir a formação utilizada no compromisso anterior, já que não possui desfalques confirmados para a partida.

Brasil

A Seleção Brasileira chega ao confronto com seis pontos e 100% de aproveitamento na Copa do Mundo Sub-17. Em duas partidas disputadas, o Brasil marcou três gols e sofreu apenas um.

Na estreia, no último sábado (21), a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci venceu a Irlanda por 2 a 1, com gols de Rodrigo Junior e Eduardo Conceição.

Na segunda rodada, disputada na terça-feira (24), o Brasil venceu a Tanzânia por 1 a 0, com um gol de voleio do lateral Richard Wendel, garantindo antecipadamente a classificação para a fase eliminatória.

O autor do gol da classificação, entretanto, está suspenso e não poderá enfrentar a Costa Rica. Samuel aparece como possível substituto na lateral esquerda.

Com a classificação assegurada, Patetuci também poderá aproveitar o confronto para preservar alguns titulares e dar oportunidades a outros jogadores convocados para a competição.

O que está em jogo para Costa Rica e Brasil?

Segundo a Fifa, o Brasil já garantiu a primeira colocação do Grupo I. Dessa forma, a Seleção entra em campo com o objetivo de conquistar a terceira vitória consecutiva e chegar ao mata-mata com nove pontos.

Já a Costa Rica precisa derrotar os brasileiros para chegar aos quatro pontos e continuar na disputa pela classificação. A equipe também estará de olho no confronto entre Irlanda e Tanzânia, que será disputado simultaneamente.

Classificação do Grupo I do Mundial Sub-17

Pos. Seleção Pts J V E D 1º Brasil 6 2 2 0 0 2º Irlanda 3 2 1 0 1 3º Tanzânia 1 2 0 1 1 4º Costa Rica 1 2 0 1 1

Como funciona a Copa do Mundo Sub-17 de 2026?

Disputada no Catar, a Copa do Mundo Sub-17 de 2026 reúne 48 seleções, distribuídas em 12 grupos com quatro equipes cada.

Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados, avançam para a fase de 16 avos de final, que contará com 32 seleções.

A partir dessa etapa, todos os confrontos serão eliminatórios e disputados em partida única. A grande final está prevista para o dia 13 de dezembro.

Brasil busca o pentacampeonato mundial sub-17

Com quatro títulos conquistados, a Seleção Brasileira busca voltar a levantar a taça da Copa do Mundo Sub-17 após sete anos.

A última conquista brasileira aconteceu em 2019, quando o Brasil sediou a competição e venceu o México por 2 a 1 na grande final.

Desde então, a Seleção foi eliminada nas quartas de final da edição de 2023 e terminou na quarta colocação em 2025.

Títulos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

1997;

1999;

2003;

2019.

Onde assistir Costa Rica x Brasil ao vivo?

A partida entre Costa Rica e Brasil, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV 2;

SporTV 2; Streaming: CazéTV (YouTube), DAZN e FIFA+.

O confronto será disputado nesta sexta-feira (27), às 11h (horário de Brasília), no campo 5 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.

Prováveis escalações de Costa Rica e Brasil

Costa Rica (Técnico: Randall Azofeifa)

Fabián Araya; Brayan Calderón, Thiago Cordero, Yordi Alfaro e Akenai Samuels; Ethan Barley, Jorshuad Pilarte, Paul González e Ian Badilla; Paul Jiménez e Jeffrey Urbina.

Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

Gabriel Werneck; Marcos Pesseti, Daniel Silva, Breno Sales e Samuel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Lucca Caramico; Kauê Furquim, Eduardo Conceição e Rodrigo Junior.

Desfalques: Richard Wendel (suspenso);



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Quem o Brasil enfrenta na próxima fase do Mundial Sub-17?

Após enfrentar a Costa Rica, a Seleção Brasileira iniciará sua participação na fase eliminatória da Copa do Mundo Sub-17 de 2026.

O adversário do Brasil será definido após a conclusão da fase de grupos, nesta sexta-feira (27), com a confirmação de todas as seleções classificadas e a definição dos confrontos de 16 avos de final.

Ficha técnica de Costa Rica x Brasil

Jogo: Costa Rica x Brasil;

Costa Rica x Brasil; Competição: Copa do Mundo Sub-17 de 2026;

Copa do Mundo Sub-17 de 2026; Fase: terceira rodada do Grupo I;

terceira rodada do Grupo I; Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026;

sexta-feira, 27 de novembro de 2026; Horário: 11h (de Brasília);

11h (de Brasília); Local: Aspire Zone, campo 5, Doha (Catar);

Aspire Zone, campo 5, Doha (Catar); Transmissão: SporTV 2, CazéTV (YouTube), DAZN e FIFA+.

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