Seleção encerra participação na primeira fase nesta sexta-feira, no Catar, em confronto que pode definir a colocação no Grupo I; saiba mais

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O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Sub-17 será contra a Costa Rica, nesta sexta-feira (27), às 11h (horário de Brasília). A partida será disputada no Catar e marcará o último compromisso da Seleção Brasileira na fase de grupos do torneio.

O confronto é válido pelo Grupo I e poderá definir a posição final da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci na primeira fase. A transmissão será do SporTV, na TV fechada, e da CazéTV, gratuitamente pelo YouTube.

Antes de enfrentar os costa-riquenhos, o Brasil encara a Tanzânia nesta terça-feira (24), às 12h, pela segunda rodada. A Seleção estreou com vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda e busca manter o aproveitamento de 100% na competição.

Como chega o Brasil para o próximo jogo?

A Seleção Brasileira começou sua campanha no Mundial com vitória sobre a Irlanda. Rodrigo Junior abriu o placar no primeiro tempo, e Eduardo Conceição marcou o gol decisivo na etapa final, depois de os adversários empatarem.

Comandado por Carlos Eduardo Patetuci, o Brasil busca conquistar o quinto título mundial da categoria. A equipe já levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.

O duelo contra a Costa Rica será o terceiro e último compromisso brasileiro na fase de grupos. O resultado poderá influenciar a colocação da Seleção no Grupo I e sua situação na sequência do torneio.

Onde assistir a Brasil x Costa Rica ao vivo?

O jogo entre Brasil e Costa Rica pela Copa do Mundo Sub-17 terá transmissão ao vivo em duas plataformas:

TV fechada: SporTV;

SporTV; Streaming: CazéTV, gratuitamente pelo YouTube.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Sub-17?