Seleção busca a segunda vitória no torneio disputado no Catar, enquanto outras equipes entram em campo pela fase de grupos; confira a programação

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A Copa do Mundo Sub-17 tem quatro partidas programadas para esta terça-feira (24). O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Brasil e Tanzânia, marcado para as 12h (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela segunda rodada do Grupo I.

A Seleção Brasileira tenta conquistar a segunda vitória consecutiva no Mundial e manter o aproveitamento de 100%. Na estreia, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci venceu a Irlanda por 2 a 1.

O Brasil busca o quinto título da história na categoria. A equipe já foi campeã mundial Sub-17 em 1997, 1999, 2003 e 2019.

Brasil x Tanzânia: como chegam as seleções?

O Brasil começou a campanha com vitória sobre a Irlanda, no último sábado (21). Rodrigo Junior abriu o placar no primeiro tempo, e Eduardo Conceição marcou o gol decisivo na etapa final, depois de os irlandeses conseguirem o empate.

Com o resultado, a Seleção assumiu a liderança do Grupo I, com três pontos. O elenco convocado por Carlos Eduardo Patetuci tem 21 jogadores, entre eles Eduardo Pape, Lucca Caramico, Kauê Furquim e Eduardo Conceição.

Para o segundo compromisso, a tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que iniciou a competição, com possíveis alterações de acordo com as condições físicas dos atletas.

A Tanzânia, por sua vez, empatou por 2 a 2 com a Costa Rica na primeira rodada. A seleção africana chegou a ficar dois gols atrás no placar, mas reagiu na etapa final e buscou a igualdade.

O atacante Faraji Kayanda marcou os dois gols da equipe. Ele também desperdiçou uma cobrança de pênalti durante a partida. Com um ponto, a Tanzânia divide a segunda colocação do grupo com a Costa Rica.

Jogos de hoje da Copa do Mundo Sub-17 (24/11)

Além de Brasil x Tanzânia, a programação desta terça-feira conta com três partidas envolvendo os grupos J e L. Confira os confrontos e os horários:

11h30 – República Dominicana x Chile – Grupo J;

– Grupo J; 12h – Brasil x Tanzânia – Grupo I;

– Grupo I; 12h30 – Argélia x Montenegro – Grupo J;

– Grupo J; 12h30 – Honduras x Colômbia – Grupo L.

Todos os horários são de Brasília.

Resultados de hoje da Copa do Mundo Sub-17

Quatro partidas já foram disputadas nesta terça-feira. Confira os resultados: