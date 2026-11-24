Copa do Mundo Sub-17: veja classificação dos grupos, jogos de hoje e situação do Brasil
Seleção brasileira encara a Tanzânia pela segunda rodada e tenta encaminhar vaga no mata-mata; confira os resultados e a situação das 48 equipes.
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A Seleção Brasileira Sub-17 volta a campo nesta terça-feira (24) pela Copa do Mundo da categoria. O adversário será a Tanzânia, às 12h (de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela segunda rodada do Grupo I.
O Brasil estreou com vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda e soma três pontos. Um novo resultado positivo pode encaminhar a classificação antecipada da equipe para o mata-mata. A Tanzânia, por sua vez, tem um ponto após empatar na primeira rodada.
A rodada desta terça também conta com partidas dos grupos J e L. Ao todo, a competição reúne 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes.
Brasil na Copa do Mundo Sub-17: situação no Grupo I
O Brasil ocupa a liderança do Grupo I, com três pontos e saldo de um gol. A Irlanda também tem três pontos, mas já disputou duas partidas. Tanzânia e Costa Rica aparecem com um ponto cada.
Depois de enfrentar os tanzanianos, a Seleção Brasileira terá a Costa Rica como último adversário da fase de grupos.
Classificação do Grupo I
|Posição
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Brasil
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|2º
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|3º
|Tanzânia
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|4º
|Costa Rica
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
Jogos da Copa do Mundo Sub-17 hoje (24/11)
A programação desta terça-feira tem quatro partidas. Os confrontos envolvem os grupos I, J e L, com destaque para o duelo entre Brasil e Tanzânia, marcado para as 12h.
- 11h30 – República Dominicana x Chile – Grupo J;
- 12h – Brasil x Tanzânia – Grupo I;
- 12h30 – Argélia x Montenegro – Grupo J;
- 12h30 – Honduras x Colômbia – Grupo L.
Todos os horários são de Brasília.
Resultados de hoje na Copa do Mundo Sub-17
Quatro partidas já aparecem na programação de resultados desta terça-feira. Confira os placares informados:
- Costa Rica 0 x 2 Irlanda;
- Venezuela 1 x 0 Romênia;
- Japão 0 x 1 Sérvia – 67 minutos;
- México 0 x 0 Camarões – intervalo.
Tabela de classificação da Copa do Mundo Sub-17
O Mundial conta com 12 grupos, identificados pelas letras de A a L. Confira a classificação das seleções conforme os dados disponíveis.
Legenda: J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; SG = saldo de gols; Pts = pontos.
Grupo A
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Grécia
|2
|2
|0
|0
|2
|6
|2º
|Egito
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|3º
|Catar
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|4º
|Panamá
|2
|0
|0
|2
|-3
|0
Grupo B
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Coreia do Sul
|2
|2
|0
|0
|9
|6
|2º
|Equador
|2
|1
|1
|0
|1
|4
|3º
|Uganda
|2
|0
|1
|1
|-3
|1
|4º
|Nova Caledônia
|2
|0
|0
|2
|-7
|0
Grupo C
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Austrália
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|2º
|Argentina
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|3º
|Moçambique
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|4º
|Dinamarca
|2
|0
|1
|1
|-4
|1
Grupo D
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Uruguai
|2
|2
|0
|0
|4
|6
|2º
|Arábia Saudita
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|3º
|França
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|4º
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
Grupo E
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Itália
|2
|2
|0
|0
|7
|6
|2º
|Costa do Marfim
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|3º
|Uzbequistão
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|4º
|Jamaica
|2
|0
|0
|2
|-10
|0
Grupo F
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Senegal
|2
|1
|1
|0
|9
|4
|2º
|Croácia
|2
|1
|1
|0
|4
|4
|3º
|Tajiquistão
|2
|1
|0
|1
|-2
|3
|4º
|Cuba
|2
|0
|0
|2
|-11
|0
Grupo G
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Mali
|2
|2
|0
|0
|4
|6
|2º
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|3º
|Vietnã
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|4º
|Nova Zelândia
|2
|0
|1
|1
|-3
|1
Grupo H
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Espanha
|2
|2
|0
|0
|20
|6
|2º
|Marrocos
|2
|1
|1
|0
|6
|4
|3º
|China
|2
|0
|1
|1
|-5
|1
|4º
|Fiji
|2
|0
|0
|2
|-21
|0
Grupo I
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Brasil
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|2º
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|3º
|Tanzânia
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|4º
|Costa Rica
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
Grupo J
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Chile
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|2º
|Montenegro
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3º
|República Dominicana
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|4º
|Argélia
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
Grupo K
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Venezuela
|2
|2
|0
|0
|2
|6
|2º
|México
|2
|1
|1
|0
|1
|4
|3º
|Camarões
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|4º
|Romênia
|2
|0
|0
|2
|-2
|0
Grupo L
|Pos.
|Seleção
|J
|V
|E
|D
|SG
|Pts
|1º
|Sérvia
|2
|2
|0
|0
|3
|6
|2º
|Colômbia
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|3º
|Japão
|2
|0
|0
|2
|-2
|0
|4º
|Honduras
|1
|0
|0
|1
|-2
|0