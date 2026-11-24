Seleção brasileira encara a Tanzânia pela segunda rodada e tenta encaminhar vaga no mata-mata; confira os resultados e a situação das 48 equipes.

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A Seleção Brasileira Sub-17 volta a campo nesta terça-feira (24) pela Copa do Mundo da categoria. O adversário será a Tanzânia, às 12h (de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela segunda rodada do Grupo I.

O Brasil estreou com vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda e soma três pontos. Um novo resultado positivo pode encaminhar a classificação antecipada da equipe para o mata-mata. A Tanzânia, por sua vez, tem um ponto após empatar na primeira rodada.

A rodada desta terça também conta com partidas dos grupos J e L. Ao todo, a competição reúne 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes.

Brasil na Copa do Mundo Sub-17: situação no Grupo I

O Brasil ocupa a liderança do Grupo I, com três pontos e saldo de um gol. A Irlanda também tem três pontos, mas já disputou duas partidas. Tanzânia e Costa Rica aparecem com um ponto cada.

Depois de enfrentar os tanzanianos, a Seleção Brasileira terá a Costa Rica como último adversário da fase de grupos.

Classificação do Grupo I

Posição Seleção J V E D SG Pts 1º Brasil 1 1 0 0 1 3 2º Irlanda 2 1 0 1 1 3 3º Tanzânia 1 0 1 0 0 1 4º Costa Rica 2 0 1 1 -2 1

Jogos da Copa do Mundo Sub-17 hoje (24/11)

A programação desta terça-feira tem quatro partidas. Os confrontos envolvem os grupos I, J e L, com destaque para o duelo entre Brasil e Tanzânia, marcado para as 12h.

11h30 – República Dominicana x Chile – Grupo J;

– Grupo J; 12h – Brasil x Tanzânia – Grupo I;

12h30 – Argélia x Montenegro – Grupo J;

– Grupo J; 12h30 – Honduras x Colômbia – Grupo L.

Todos os horários são de Brasília.

Resultados de hoje na Copa do Mundo Sub-17

Quatro partidas já aparecem na programação de resultados desta terça-feira. Confira os placares informados:

Costa Rica 0 x 2 Irlanda ;

; Venezuela 1 x 0 Romênia ;

; Japão 0 x 1 Sérvia – 67 minutos;

– 67 minutos; México 0 x 0 Camarões – intervalo.

Tabela de classificação da Copa do Mundo Sub-17

O Mundial conta com 12 grupos, identificados pelas letras de A a L. Confira a classificação das seleções conforme os dados disponíveis.

Legenda: J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; SG = saldo de gols; Pts = pontos.

Grupo A

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Grécia 2 2 0 0 2 6 2º Egito 2 1 0 1 1 3 3º Catar 2 1 0 1 0 3 4º Panamá 2 0 0 2 -3 0

Grupo B

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Coreia do Sul 2 2 0 0 9 6 2º Equador 2 1 1 0 1 4 3º Uganda 2 0 1 1 -3 1 4º Nova Caledônia 2 0 0 2 -7 0

Grupo C

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Austrália 2 1 1 0 2 4 2º Argentina 2 1 0 1 -1 3 3º Moçambique 2 1 0 1 3 3 4º Dinamarca 2 0 1 1 -4 1

Grupo D

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Uruguai 2 2 0 0 4 6 2º Arábia Saudita 2 1 0 1 0 3 3º França 2 1 0 1 1 3 4º Haiti 2 0 0 2 -5 0

Grupo E

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Itália 2 2 0 0 7 6 2º Costa do Marfim 2 1 0 1 1 3 3º Uzbequistão 2 1 0 1 2 3 4º Jamaica 2 0 0 2 -10 0

Grupo F

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Senegal 2 1 1 0 9 4 2º Croácia 2 1 1 0 4 4 3º Tajiquistão 2 1 0 1 -2 3 4º Cuba 2 0 0 2 -11 0

Grupo G

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Mali 2 2 0 0 4 6 2º Bélgica 2 1 0 1 0 3 3º Vietnã 2 0 1 1 -1 1 4º Nova Zelândia 2 0 1 1 -3 1

Grupo H

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Espanha 2 2 0 0 20 6 2º Marrocos 2 1 1 0 6 4 3º China 2 0 1 1 -5 1 4º Fiji 2 0 0 2 -21 0

Grupo I

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Brasil 1 1 0 0 1 3 2º Irlanda 2 1 0 1 1 3 3º Tanzânia 1 0 1 0 0 1 4º Costa Rica 2 0 1 1 -2 1

Grupo J

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Chile 1 1 0 0 2 3 2º Montenegro 1 0 1 0 0 1 3º República Dominicana 1 0 1 0 0 1 4º Argélia 1 0 0 1 -2 0

Grupo K

Pos. Seleção J V E D SG Pts 1º Venezuela 2 2 0 0 2 6 2º México 2 1 1 0 1 4 3º Camarões 2 0 1 1 -1 1 4º Romênia 2 0 0 2 -2 0

Grupo L