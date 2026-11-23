riado em 1991, torneio passou de 12 para 32 seleções, teve cinco países campeões e será realizado pela primeira vez na América do Sul em 2027

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Copa do Mundo Feminina da FIFA completa 35 anos em 2026, marcando uma trajetória de crescimento no futebol mundial. Desde a primeira edição, realizada em novembro de 1991, na China, a competição passou de 12 para 32 seleções e teve cinco países diferentes levantando o troféu.

Ao longo de nove edições, o Mundial também registrou recordes de público, revelou grandes nomes do futebol e teve momentos históricos da Seleção Brasileira, especialmente com Marta, Cristiane e Formiga.

Agora, a competição se prepara para um novo capítulo. Em 2027, o Brasil receberá a décima edição da Copa do Mundo Feminina, que será disputada pela primeira vez na América do Sul.

Como começou a Copa do Mundo Feminina?

A primeira edição aconteceu em 1991, na China, com 12 seleções participantes. Ao longo de 26 partidas, foram marcados 99 gols. Na decisão, os Estados Unidos venceram a Noruega por 2 a 1, diante de mais de 60 mil torcedores, em Guangzhou.

O torneio também teve participação brasileira na arbitragem. Cláudia Vasconcelos entrou para a história ao comandar a disputa pelo terceiro lugar.

Naquela época, as partidas tinham 80 minutos de duração. A mudança para os atuais 90 minutos aconteceu na edição seguinte, em 1995, na Suécia, quando Formiga fez sua estreia em Copas do Mundo, aos 17 anos.

Em 1999, nos Estados Unidos, o torneio passou a contar com 16 seleções. A competição reuniu mais de 1,19 milhão de espectadores, incluindo 90.185 pessoas na final entre Estados Unidos e China, no Rose Bowl, em Pasadena.

Na mesma edição, o Brasil conquistou o terceiro lugar, sua primeira medalha no Mundial. Nas quartas de final, Sissi marcou na prorrogação o gol da vitória por 4 a 3 sobre a Nigéria.

Marta, Formiga e a melhor campanha do Brasil

O futebol feminino brasileiro ganhou ainda mais destaque nas edições seguintes. Em 2003, Marta estreou em Copas do Mundo aos 17 anos e marcou na vitória sobre a Coreia do Sul. Naquele ano, a Alemanha conquistou seu primeiro título.

Quatro anos depois, em 2007, a Seleção Brasileira alcançou sua primeira final de Copa do Mundo Feminina. Com Marta, Cristiane e Formiga entre os destaques, o Brasil terminou com o vice-campeonato, enquanto Marta recebeu os prêmios de artilheira e melhor jogadora da competição.

A camisa 10 também se destacou pelos recordes individuais. Em 2015, no Canadá, chegou aos 15 gols em Mundiais, ultrapassando a alemã Birgit Prinz.

Já em 2019, na França, Marta marcou seu 17º gol e se tornou a maior artilheira da história das Copas do Mundo, considerando os torneios masculino e feminino.

Quais países já venceram a Copa do Mundo Feminina?

Em nove edições realizadas entre 1991 e 2023, cinco seleções conquistaram o título mundial. Os Estados Unidos lideram a lista, com quatro conquistas, seguidos pela Alemanha, com duas.

Confira todas as campeãs da Copa do Mundo Feminina:

1991: Estados Unidos;

Estados Unidos; 1995: Noruega;

Noruega; 1999: Estados Unidos;

Estados Unidos; 2003: Alemanha;

Alemanha; 2007: Alemanha;

Alemanha; 2011: Japão;

Japão; 2015: Estados Unidos;

Estados Unidos; 2019: Estados Unidos;

Estados Unidos; 2023: Espanha.

Copa do Mundo Feminina bate recordes de público e audiência

O crescimento da competição também pode ser observado no número de participantes e espectadores. Em 2015, o Mundial passou de 16 para 24 seleções. O formato foi ampliado novamente em 2023, quando 32 equipes disputaram o torneio na Austrália e na Nova Zelândia.

A edição mais recente terminou com o título inédito da Espanha, que venceu a Inglaterra por 1 a 0 na final. O Mundial também teve campanhas históricas de Colômbia, Marrocos e África do Sul, que avançaram pela primeira vez ao mata-mata, além da Austrália, semifinalista pela primeira vez.

Ao todo, 1.978.274 torcedores acompanharam as partidas nos estádios, enquanto a audiência global superou 2 bilhões de pessoas. Para comparação, a edição de 2019 havia registrado audiência mundial de 1,12 bilhão.

Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil

Depois de nove edições em diferentes continentes, a Copa do Mundo Feminina chegará à América do Sul pela primeira vez em 2027, com o Brasil como país-sede.

A décima edição manterá o formato de 32 seleções, adotado em 2023, e marcará um novo momento para o futebol feminino brasileiro, que terá a oportunidade de disputar o torneio em casa.

O Brasil buscará seu primeiro título mundial feminino. Até o momento, sua melhor campanha segue sendo o vice-campeonato conquistado em 2007.