Seleção Brasileira encara os africanos pela segunda rodada do Grupo I e busca encaminhar a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo no Catar

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Brasil e Tanzânia se enfrentam nesta terça-feira (24), às 12h (horário de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17 de 2026.

A Seleção Brasileira chega ao confronto após estrear com vitória e tenta manter o aproveitamento de 100% na competição. Do outro lado, a Tanzânia busca seu primeiro triunfo depois de empatar na rodada inicial.

Comandado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, o Brasil busca conquistar o quinto título mundial da categoria. A equipe já levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.

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Como chegam Brasil e Tanzânia?

Brasil

O Brasil estreou com uma vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda, no último sábado (21). Rodrigo Junior abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Eduardo Conceição marcou o gol da vitória na etapa final, após os irlandeses empatarem a partida.

Com o resultado, a Seleção Brasileira assumiu a liderança do Grupo I, com três pontos. O técnico Carlos Eduardo Patetuci conta com 21 jogadores convocados para a competição, incluindo destaques como Eduardo Pape, Lucca Caramico, Kauê Furquim e Eduardo Conceição.

Para o segundo compromisso, a tendência é que o treinador mantenha a base utilizada na estreia, com possíveis ajustes de acordo com as condições físicas dos atletas.

Tanzânia

A Tanzânia iniciou sua participação no Mundial com um empate por 2 a 2 diante da Costa Rica, também no sábado (21). A seleção africana chegou a estar perdendo por dois gols, mas reagiu no segundo tempo e conseguiu buscar a igualdade.

O principal destaque foi o atacante Faraji Kayanda, autor dos dois gols da equipe. O jogador também desperdiçou uma cobrança de pênalti durante a partida.

Com um ponto conquistado, a Tanzânia divide a segunda colocação do Grupo I com a Costa Rica e tenta surpreender a Seleção Brasileira para melhorar sua situação na disputa pela classificação.

O que está em jogo para Brasil e Tanzânia?

O Brasil busca a segunda vitória consecutiva para chegar aos seis pontos e encaminhar a classificação à fase eliminatória. Dependendo do resultado entre Irlanda e Costa Rica, a Seleção poderá garantir matematicamente sua vaga.

Já a Tanzânia tenta conquistar sua primeira vitória e ultrapassar os brasileiros na classificação. Um triunfo levaria a equipe africana aos quatro pontos antes da última rodada.

O Mundial Sub-17 reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos. Avançam à fase de 32 avos de final os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros colocados.

Onde assistir Brasil x Tanzânia ao vivo?

A partida entre Brasil e Tanzânia, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV;

SporTV; Streaming: CazéTV (YouTube), gratuitamente.

O confronto será disputado nesta terça-feira (24), às 12h (horário de Brasília), no complexo Aspire Zone, em Doha, no Catar.

Prováveis escalações de Brasil e Tanzânia

Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

Gabriel Werneck; Marcos Pesseti, Daniel Silva, Breno Sales e Richard Wendel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Lucca Caramico; Eduardo Conceição, Kauê Furquim e Rodrigo Junior.

Tanzânia (Técnico: Elieneza Nsanganzelu)

Haji Abdalah; Kassim Juma, Hussein Hussein, Emmanuel Yusuph e Idrisa Kilendemo; Innocent Chole e Razaki Mbegelendi; Hamis Mihambo, Sadam Hamis e Luqman Mbalasalu; Faraji Kayanda.

Quando o Brasil volta a jogar no Mundial Sub-17?

Depois de enfrentar a Tanzânia, o Brasil encerrará sua participação na fase de grupos contra a Costa Rica, na sexta-feira (27), às 11h (horário de Brasília).

A partida também será disputada no Catar e poderá definir a posição final da Seleção Brasileira no Grupo I.

Ficha técnica de Brasil x Tanzânia

Jogo: Brasil x Tanzânia;

Brasil x Tanzânia; Competição: Copa do Mundo Sub-17 de 2026;

Copa do Mundo Sub-17 de 2026; Fase: segunda rodada do Grupo I;

segunda rodada do Grupo I; Data: terça-feira, 24 de novembro de 2026;

terça-feira, 24 de novembro de 2026; Horário: 12h (de Brasília);

12h (de Brasília); Local: Aspire Zone, campo 2, Doha (Catar);

Aspire Zone, campo 2, Doha (Catar); Transmissão: SporTV e CazéTV (YouTube).

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