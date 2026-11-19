Copa do Mundo Sub-17 2026: veja grupos, tabela de jogos e onde assistir
Competição reúne 48 seleções no Catar, tem 104 partidas previstas e conta com o Brasil entre os candidatos ao título da categoria
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A Copa do Mundo Sub-17 de 2026 começa nesta quinta-feira (19), no Catar. A competição reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos, e terá 104 partidas até a decisão do título, marcada para 13 de dezembro, no Estádio Ahmad bin Ali.
O Brasil está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci estreia neste sábado (21), contra os irlandeses, às 12h (de Brasília). A partida terá transmissão gratuita pela CazéTV, no YouTube.
Esta edição mantém o formato ampliado do Mundial Sub-17, com uma fase de grupos seguida por confrontos eliminatórios. Portugal, atual campeão, e Nigéria, maior vencedora da história do torneio, não conseguiram vaga.
Como funciona a Copa do Mundo Sub-17 de 2026?
As 48 seleções participantes foram distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. Na primeira fase, os países se enfrentam em turno único, e os dois primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para o mata-mata.
As vagas restantes na fase eliminatória ficam com os oito melhores terceiros colocados. Ao todo, 32 seleções disputam os 32 avos de final, primeira etapa do mata-mata.
A partir dessa fase, todos os confrontos são realizados em jogo único. Se houver empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.
O torneio terá partidas nos oito campos do complexo esportivo Aspire Zone, em Al Rayyan e Doha. A final será disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em 13 de dezembro, às 13h (de Brasília).
Grupos da Copa do Mundo Sub-17 2026
- Grupo A: Catar, Panamá, Egito e Grécia.
- Grupo B: República da Coreia, Uganda, Nova Caledônia e Equador.
- Grupo C: Argentina, Austrália, Moçambique e Dinamarca.
- Grupo D: França, Haiti, Arábia Saudita e Uruguai.
- Grupo E: Itália, Jamaica, Costa do Marfim e Uzbequistão.
- Grupo F: Senegal, Croácia, Cuba e Tadjiquistão.
- Grupo G: Mali, Nova Zelândia, Bélgica e Vietnã.
- Grupo H: Espanha, República Popular da China, Fiji e Marrocos.
- Grupo I: Brasil, Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.
- Grupo J: República Dominicana, Montenegro, Chile e Argélia.
- Grupo K: México, Romênia, Camarões e Venezuela.
- Grupo L: Japão, Colômbia, Sérvia e Honduras.
Calendário da Copa do Mundo Sub-17
A competição será disputada entre novembro e dezembro. Depois da fase de grupos, as seleções classificadas entram na sequência eliminatória até a decisão do campeonato.
- Fase de grupos: 19 a 27 de novembro.
- 32 avos de final: 30 de novembro e 1º de dezembro.
- Oitavas de final: 3 e 4 de dezembro.
- Quartas de final: 7 de dezembro.
- Semifinais: 10 de dezembro.
- Disputa pelo terceiro lugar e final: 13 de dezembro.
Jogos em destaque na primeira fase
Entre os confrontos previstos para a etapa inicial, alguns colocam frente a frente seleções com tradição na categoria ou campeãs de suas confederações.
- Catar x Panamá: quinta-feira (19/11), às 12h30 (de Brasília), partida de abertura do torneio.
- Colômbia x Japão: sábado (21/11), às 9h30 (de Brasília), duelo entre os campeões sul-americano e asiático.
- Espanha x Marrocos: quinta-feira (26/11), confronto entre uma seleção semifinalista europeia e a campeã africana de 2025.
Seleções estreantes e ausências na competição
Oito países participam da Copa do Mundo Sub-17 pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia, Vietnã e República Dominicana.
A seleção dominicana entrou no torneio após a desistência dos Estados Unidos, anunciada uma semana antes do início da competição. Já a República Popular da China retorna ao Mundial da categoria depois de 21 anos de ausência.
A América do Sul terá sete representantes: Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, Equador, Chile e Venezuela. A competição também reúne seleções que conquistaram títulos continentais, como Itália, Senegal, Colômbia e Japão.
Entre as ausências mais relevantes estão Portugal, campeão da edição de 2025, e Nigéria, maior vencedora da história do Mundial Sub-17, com cinco títulos.
Quem são os maiores campeões da Copa do Mundo Sub-17?
A Nigéria lidera o ranking histórico, com cinco conquistas, obtidas em 1985, 1993, 2007, 2013 e 2015. O Brasil aparece na sequência entre as seleções mais vitoriosas, com quatro títulos.
Confira os países que já conquistaram o Mundial Sub-17:
- Nigéria: cinco títulos (1985, 1993, 2007, 2013 e 2015).
- Brasil: quatro títulos (1997, 1999, 2003 e 2019).
- México: dois títulos (2005 e 2011).
- Gana: dois títulos (1991 e 1995).
- Arábia Saudita: um título (1989).
- União Soviética: um título (1987).
- França: um título (2001).
- Suíça: um título (2009).
- Inglaterra: um título (2017).
- Alemanha: um título (2023).
- Portugal: um título (2025).
Brasil na Copa do Mundo Sub-17: grupo e jogos
A Seleção Brasileira está no Grupo I e terá Irlanda, Tanzânia e Costa Rica como adversárias na primeira fase. A equipe é comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci.
O Brasil busca o quinto título mundial da categoria. Além das quatro conquistas, a equipe tem o recorde de participações no torneio, com 20 presenças.
Jogos do Brasil na fase de grupos
- Brasil x Irlanda: sábado, 21 de novembro, às 12h.
- Brasil x Tanzânia: terça-feira, 24 de novembro, às 12h.
- Costa Rica x Brasil: sexta-feira, 27 de novembro, às 11h.
A estreia contra a Irlanda terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal CazéTV, no YouTube.