Competição reúne 48 seleções no Catar, tem 104 partidas previstas e conta com o Brasil entre os candidatos ao título da categoria

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A Copa do Mundo Sub-17 de 2026 começa nesta quinta-feira (19), no Catar. A competição reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos, e terá 104 partidas até a decisão do título, marcada para 13 de dezembro, no Estádio Ahmad bin Ali.

O Brasil está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci estreia neste sábado (21), contra os irlandeses, às 12h (de Brasília). A partida terá transmissão gratuita pela CazéTV, no YouTube.

Esta edição mantém o formato ampliado do Mundial Sub-17, com uma fase de grupos seguida por confrontos eliminatórios. Portugal, atual campeão, e Nigéria, maior vencedora da história do torneio, não conseguiram vaga.

Como funciona a Copa do Mundo Sub-17 de 2026?

As 48 seleções participantes foram distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. Na primeira fase, os países se enfrentam em turno único, e os dois primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para o mata-mata.

As vagas restantes na fase eliminatória ficam com os oito melhores terceiros colocados. Ao todo, 32 seleções disputam os 32 avos de final, primeira etapa do mata-mata.

A partir dessa fase, todos os confrontos são realizados em jogo único. Se houver empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

O torneio terá partidas nos oito campos do complexo esportivo Aspire Zone, em Al Rayyan e Doha. A final será disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em 13 de dezembro, às 13h (de Brasília).

Grupos da Copa do Mundo Sub-17 2026

Grupo A: Catar, Panamá, Egito e Grécia.

Catar, Panamá, Egito e Grécia. Grupo B: República da Coreia, Uganda, Nova Caledônia e Equador.

República da Coreia, Uganda, Nova Caledônia e Equador. Grupo C: Argentina, Austrália, Moçambique e Dinamarca.

Argentina, Austrália, Moçambique e Dinamarca. Grupo D: França, Haiti, Arábia Saudita e Uruguai.

França, Haiti, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo E: Itália, Jamaica, Costa do Marfim e Uzbequistão.

Itália, Jamaica, Costa do Marfim e Uzbequistão. Grupo F: Senegal, Croácia, Cuba e Tadjiquistão.

Senegal, Croácia, Cuba e Tadjiquistão. Grupo G: Mali, Nova Zelândia, Bélgica e Vietnã.

Mali, Nova Zelândia, Bélgica e Vietnã. Grupo H: Espanha, República Popular da China, Fiji e Marrocos.

Espanha, República Popular da China, Fiji e Marrocos. Grupo I: Brasil, Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.

Brasil, Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. Grupo J: República Dominicana, Montenegro, Chile e Argélia.

República Dominicana, Montenegro, Chile e Argélia. Grupo K: México, Romênia, Camarões e Venezuela.

México, Romênia, Camarões e Venezuela. Grupo L: Japão, Colômbia, Sérvia e Honduras.

Calendário da Copa do Mundo Sub-17

A competição será disputada entre novembro e dezembro. Depois da fase de grupos, as seleções classificadas entram na sequência eliminatória até a decisão do campeonato.

Fase de grupos: 19 a 27 de novembro.

19 a 27 de novembro. 32 avos de final: 30 de novembro e 1º de dezembro.

30 de novembro e 1º de dezembro. Oitavas de final: 3 e 4 de dezembro.

3 e 4 de dezembro. Quartas de final: 7 de dezembro.

7 de dezembro. Semifinais: 10 de dezembro.

10 de dezembro. Disputa pelo terceiro lugar e final: 13 de dezembro.

Jogos em destaque na primeira fase

Entre os confrontos previstos para a etapa inicial, alguns colocam frente a frente seleções com tradição na categoria ou campeãs de suas confederações.

Catar x Panamá: quinta-feira (19/11), às 12h30 (de Brasília), partida de abertura do torneio.

quinta-feira (19/11), às 12h30 (de Brasília), partida de abertura do torneio. Colômbia x Japão: sábado (21/11), às 9h30 (de Brasília), duelo entre os campeões sul-americano e asiático.

sábado (21/11), às 9h30 (de Brasília), duelo entre os campeões sul-americano e asiático. Espanha x Marrocos: quinta-feira (26/11), confronto entre uma seleção semifinalista europeia e a campeã africana de 2025.

Seleções estreantes e ausências na competição

Oito países participam da Copa do Mundo Sub-17 pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia, Vietnã e República Dominicana.

A seleção dominicana entrou no torneio após a desistência dos Estados Unidos, anunciada uma semana antes do início da competição. Já a República Popular da China retorna ao Mundial da categoria depois de 21 anos de ausência.

A América do Sul terá sete representantes: Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, Equador, Chile e Venezuela. A competição também reúne seleções que conquistaram títulos continentais, como Itália, Senegal, Colômbia e Japão.

Entre as ausências mais relevantes estão Portugal, campeão da edição de 2025, e Nigéria, maior vencedora da história do Mundial Sub-17, com cinco títulos.

Quem são os maiores campeões da Copa do Mundo Sub-17?

A Nigéria lidera o ranking histórico, com cinco conquistas, obtidas em 1985, 1993, 2007, 2013 e 2015. O Brasil aparece na sequência entre as seleções mais vitoriosas, com quatro títulos.

Confira os países que já conquistaram o Mundial Sub-17:

Nigéria: cinco títulos (1985, 1993, 2007, 2013 e 2015).

cinco títulos (1985, 1993, 2007, 2013 e 2015). Brasil: quatro títulos (1997, 1999, 2003 e 2019).

quatro títulos (1997, 1999, 2003 e 2019). México: dois títulos (2005 e 2011).

dois títulos (2005 e 2011). Gana: dois títulos (1991 e 1995).

dois títulos (1991 e 1995). Arábia Saudita: um título (1989).

um título (1989). União Soviética: um título (1987).

um título (1987). França: um título (2001).

um título (2001). Suíça: um título (2009).

um título (2009). Inglaterra: um título (2017).

um título (2017). Alemanha: um título (2023).

um título (2023). Portugal: um título (2025).

Brasil na Copa do Mundo Sub-17: grupo e jogos

A Seleção Brasileira está no Grupo I e terá Irlanda, Tanzânia e Costa Rica como adversárias na primeira fase. A equipe é comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci.

O Brasil busca o quinto título mundial da categoria. Além das quatro conquistas, a equipe tem o recorde de participações no torneio, com 20 presenças.

Jogos do Brasil na fase de grupos

Brasil x Irlanda: sábado, 21 de novembro, às 12h.

sábado, 21 de novembro, às 12h. Brasil x Tanzânia: terça-feira, 24 de novembro, às 12h.

terça-feira, 24 de novembro, às 12h. Costa Rica x Brasil: sexta-feira, 27 de novembro, às 11h.

A estreia contra a Irlanda terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal CazéTV, no YouTube.