Seleção brasileira inicia a caminhada no Catar em busca de mais um título mundial da categoria; confira os detalhes da primeira partida

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Brasil e Irlanda se enfrentam neste sábado (21), às 12h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17 de 2026. A partida será disputada no campo 2 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.

A estreia da Seleção Brasileira terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV, no YouTube. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci começa a disputa em busca do quinto título mundial da categoria.

Como chegam Brasil e Irlanda

O Brasil inicia a competição como a seleção mais vitoriosa entre as participantes desta edição, com quatro títulos mundiais Sub-17: 1997, 1999, 2003 e 2019. A equipe também soma 20 participações no torneio, recorde da categoria.

Na edição de 2025, a Seleção terminou na quarta colocação. Foi eliminada por Portugal na semifinal, em disputa por pênaltis, e depois perdeu para a Itália na disputa pelo terceiro lugar. No Sul-Americano Sub-17 mais recente, os brasileiros ficaram na terceira posição.

O técnico Carlos Eduardo Patetuci comandou a preparação da equipe em Doha, com atividades no Centro de Treinamento Al Thumama. Os trabalhos envolveram construção de jogadas, finalizações, cruzamentos e jogadas de bola parada.

A Irlanda disputa a Copa do Mundo Sub-17 pela segunda vez. Na participação anterior, em 2025, a seleção europeia chegou às oitavas de final.

Onde assistir a Brasil x Irlanda ao vivo

O jogo entre Brasil e Irlanda pela Copa do Mundo Sub-17 terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV, no YouTube. A partida começa às 12h, no horário de Brasília, neste sábado (21).

O que está em jogo na Copa do Mundo Sub-17?

Brasil e Irlanda integram o Grupo I, ao lado de Tanzânia e Costa Rica. A primeira fase conta com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes, que se enfrentam em turno único.

Avançam à fase de 32 avos de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados. A partir daí, os confrontos são eliminatórios, em jogo único.

Em caso de empate no tempo regulamentar nas partidas do mata-mata, a classificação será decidida diretamente nos pênaltis, sem prorrogação. A final está marcada para 13 de dezembro, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Histórico de Brasil x Irlanda na categoria Sub-17

Não há registro de confrontos anteriores entre as seleções Sub-17 de Brasil e Irlanda no histórico apresentado para a partida.

O retrospecto brasileiro contra seleções europeias em jogos da fase de grupos do Mundial Sub-17 é de 12 vitórias, dois empates e três derrotas.

Ficha técnica: Brasil x Irlanda