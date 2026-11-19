Brasil na Copa do Mundo Sub-17: veja a lista completa de convocados por Carlos Patetuci
Seleção comandada por Carlos Eduardo Patetuci terá representantes de clubes como Flamengo, Palmeiras, Vasco e Athletico-PR no torneio no Catar
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O Brasil terá 21 jogadores na disputa da Copa do Mundo Sub-17 de 2026, no Catar. O técnico Carlos Eduardo Patetuci definiu a lista de convocados para representar a Seleção Brasileira no torneio, com atletas de clubes como Flamengo, Palmeiras, Vasco, Corinthians e Athletico-PR.
A relação está dividida em cinco setores: goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. O Palmeiras, o Athletico-PR, o Flamengo e o Vasco estão entre os clubes representados na convocação.
Lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo Sub-17
Confira os 21 jogadores chamados por Carlos Eduardo Patetuci para defender a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17:
Goleiros
- Arthur do Vale (Santos)
- Arthur Sehn (Athletico-PR)
- Gabriel Werneck (Flamengo)
Laterais
- Marcos Pesseti (Athletico-PR)
- Samuel Almeida (Atlético-MG)
- Richard Wendel (Fluminense)
Zagueiros
- Breno Sales (Vasco)
- Daniel Silva (Flamengo)
- David Brendo (Grêmio)
- Iago Machado (Corinthians)
Meio-campistas
- Andrey Oliveira (Fluminense)
- Eduardo Conceição (Palmeiras)
- Eduardo Pape (Cruzeiro)
- Leonardo Cerci (Athletico-PR)
- Lucca Caramico (Corinthians)
Atacantes
- João França (Palmeiras)
- João Vitor (Flamengo)
- Kauê Furquim (Bahia)
- Lucas Emanuel (Botafogo)
- Riquelme Henrique (Atlético-MG)
- Rodrigo Junior (Vasco)
Quem é o técnico da Seleção Brasileira Sub-17?
Carlos Eduardo Patetuci será o responsável por comandar o Brasil na Copa do Mundo Sub-17 de 2026. O treinador terá à disposição os 21 atletas convocados para representar o país na competição disputada no Catar.