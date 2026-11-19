Seleção comandada por Carlos Eduardo Patetuci terá representantes de clubes como Flamengo, Palmeiras, Vasco e Athletico-PR no torneio no Catar

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O Brasil terá 21 jogadores na disputa da Copa do Mundo Sub-17 de 2026, no Catar. O técnico Carlos Eduardo Patetuci definiu a lista de convocados para representar a Seleção Brasileira no torneio, com atletas de clubes como Flamengo, Palmeiras, Vasco, Corinthians e Athletico-PR.

A relação está dividida em cinco setores: goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. O Palmeiras, o Athletico-PR, o Flamengo e o Vasco estão entre os clubes representados na convocação.

Lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo Sub-17

Confira os 21 jogadores chamados por Carlos Eduardo Patetuci para defender a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17:

Goleiros

Arthur do Vale (Santos)

Arthur Sehn (Athletico-PR)

Gabriel Werneck (Flamengo)

Laterais

Marcos Pesseti (Athletico-PR)

Samuel Almeida (Atlético-MG)

Richard Wendel (Fluminense)

Zagueiros

Breno Sales (Vasco)

Daniel Silva (Flamengo)

David Brendo (Grêmio)

Iago Machado (Corinthians)

Meio-campistas

Andrey Oliveira (Fluminense)

Eduardo Conceição (Palmeiras)

Eduardo Pape (Cruzeiro)

Leonardo Cerci (Athletico-PR)

Lucca Caramico (Corinthians)

Atacantes

João França (Palmeiras)

João Vitor (Flamengo)

Kauê Furquim (Bahia)

Lucas Emanuel (Botafogo)

Riquelme Henrique (Atlético-MG)

Rodrigo Junior (Vasco)

Quem é o técnico da Seleção Brasileira Sub-17?

Carlos Eduardo Patetuci será o responsável por comandar o Brasil na Copa do Mundo Sub-17 de 2026. O treinador terá à disposição os 21 atletas convocados para representar o país na competição disputada no Catar.