Seleção comandada por Carlos Eduardo Patetuci enfrenta Irlanda, Tanzânia e Costa Rica na primeira fase do torneio disputado no Catar

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O Brasil já conhece o caminho que terá de percorrer na primeira fase da Copa do Mundo Sub-17 de 2026. A Seleção Brasileira está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica, e disputará três partidas entre os dias 21 e 27 de novembro, no Catar.

Comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, a equipe busca conquistar o quinto título mundial da categoria. O Brasil já levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019, além de deter o recorde de participações no torneio, com 20 presenças.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo Sub-17?

A Seleção Brasileira estreia contra a Irlanda neste sábado (21), às 12h (de Brasília). Na sequência, enfrenta a Tanzânia na terça-feira (24), também ao meio-dia. O último compromisso da fase de grupos será diante da Costa Rica, na sexta-feira (27), às 11h.

Calendário do Brasil na fase de grupos

Brasil x Irlanda: sábado, 21 de novembro, às 12h.

sábado, 21 de novembro, às 12h. Brasil x Tanzânia: terça-feira, 24 de novembro, às 12h.

terça-feira, 24 de novembro, às 12h. Costa Rica x Brasil: sexta-feira, 27 de novembro, às 11h.

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17?

A estreia da Seleção Brasileira contra a Irlanda terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV, no YouTube. As informações de transmissão dos outros dois jogos da fase de grupos ainda não foram especificadas.

Qual é o grupo do Brasil no Mundial Sub-17?

O Brasil integra o Grupo I da competição, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. As seleções se enfrentam na primeira fase em busca de uma vaga no mata-mata.