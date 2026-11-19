Brasil na Copa do Mundo sub-17: jogos, horários e onde assistir
Seleção comandada por Carlos Eduardo Patetuci enfrenta Irlanda, Tanzânia e Costa Rica na primeira fase do torneio disputado no Catar
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O Brasil já conhece o caminho que terá de percorrer na primeira fase da Copa do Mundo Sub-17 de 2026. A Seleção Brasileira está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica, e disputará três partidas entre os dias 21 e 27 de novembro, no Catar.
Comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, a equipe busca conquistar o quinto título mundial da categoria. O Brasil já levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019, além de deter o recorde de participações no torneio, com 20 presenças.
Quando o Brasil joga na Copa do Mundo Sub-17?
A Seleção Brasileira estreia contra a Irlanda neste sábado (21), às 12h (de Brasília). Na sequência, enfrenta a Tanzânia na terça-feira (24), também ao meio-dia. O último compromisso da fase de grupos será diante da Costa Rica, na sexta-feira (27), às 11h.
Calendário do Brasil na fase de grupos
- Brasil x Irlanda: sábado, 21 de novembro, às 12h.
- Brasil x Tanzânia: terça-feira, 24 de novembro, às 12h.
- Costa Rica x Brasil: sexta-feira, 27 de novembro, às 11h.
Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17?
A estreia da Seleção Brasileira contra a Irlanda terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV, no YouTube. As informações de transmissão dos outros dois jogos da fase de grupos ainda não foram especificadas.
Qual é o grupo do Brasil no Mundial Sub-17?
O Brasil integra o Grupo I da competição, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. As seleções se enfrentam na primeira fase em busca de uma vaga no mata-mata.