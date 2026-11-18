Com seis vitórias nas Eliminatórias, equipe brasileira terá dois confrontos em casa no fim de novembro; veja os atletas chamados

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A Seleção Brasileira masculina de basquete está convocada para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. Nesta quarta-feira (18), o técnico Aleksandar Petrovic anunciou os 12 jogadores que representarão o país nos confrontos contra Estados Unidos e México, marcados para o fim de novembro, em São Paulo.

As partidas serão disputadas no Ginásio do Ibirapuera e podem ser decisivas para a campanha brasileira na competição. Com a possibilidade de garantir uma vaga antecipada no Mundial, a equipe terá pela frente dois adversários da fase final das Eliminatórias.

A lista divulgada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) reúne jogadores que participaram das últimas partidas da Seleção, além de retornos ao grupo. A preparação começa no dia 23 de novembro, quando os atletas se apresentam em São Paulo.

Convocados da Seleção Brasileira de basquete: veja a lista completa

Armadores

Yago Mateus (Flamengo-RJ)

Caio Pacheco (Coruña-ESP)

Raulzinho (Brisbane Bullets-AUS)

Alas e alas-armadores

Reynan (SESI Franca-SP)

Georginho (Mogi Basquete-SP)

Vitor Benite (Fuenlabrada-ESP)

Léo Meindl (Obradoiro-ESP)

Gui Deodato (SESI Franca-SP)

Alas-pivôs e pivôs

Gabriel Jaú (Kaohsiung Aquas-TWN)

Lucas Dias (Mogi Basquete-SP)

Ruan Miranda (Flamengo-RJ)

Felipe dos Anjos (Obradoiro-ESP)

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Desfalques da Seleção Brasileira para as Eliminatórias

Apesar dos retornos, a Seleção Brasileira terá ausências importantes para os confrontos contra Estados Unidos e México. Entre os motivos estão lesões, recuperação física, dificuldades de deslocamento e conflitos com o calendário internacional.

Confira os jogadores que ficaram fora da convocação e os respectivos motivos:

Alexey Borges: recuperando o ritmo de jogo após um período de inatividade;

recuperando o ritmo de jogo após um período de inatividade; Didi: em recuperação de lesão;

em recuperação de lesão; Tim Soares: ausência relacionada à longa viagem do Japão ao Brasil;

ausência relacionada à longa viagem do Japão ao Brasil; Gui Santos (Golden State Warriors): indisponível devido ao calendário da NBA;

indisponível devido ao calendário da NBA; Mãozinha (Paris Basketball): indisponível devido ao calendário da Euroliga;

indisponível devido ao calendário da Euroliga; Márcio (Baskonia): em recuperação de lesão e com conflito de calendário da Euroliga;

em recuperação de lesão e com conflito de calendário da Euroliga; Bruno Caboclo (Hapoel Tel Aviv): lesionado e também afetado pelo calendário da Euroliga.

Brasil x Estados Unidos: data, horário e onde assistir ao vivo

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será contra os Estados Unidos, na sexta-feira (27), pela segunda janela da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027.

O confronto marca o retorno do Brasil ao Ginásio do Ibirapuera para uma partida oficial após 42 anos. A última vez que a equipe disputou um jogo oficial no local foi em maio de 1984, quando venceu Porto Rico por 109 a 107 e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Jogo: Brasil x Estados Unidos

Brasil x Estados Unidos Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026

sexta-feira, 27 de novembro de 2026 Horário: 20h10 (de Brasília)

20h10 (de Brasília) Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)

Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP) Transmissão: CazéTV (YouTube)

Segundo a CBB, todos os ingressos para o confronto foram vendidos em apenas 72 horas. As cadeiras de quadra se esgotaram na primeira hora de comercialização, enquanto metade das entradas disponíveis foi vendida nas primeiras 24 horas.

Brasil x México: data, horário e onde assistir ao vivo

O segundo confronto da Seleção Brasileira será diante do México, na segunda-feira (30), também no Ginásio do Ibirapuera. A partida encerrará a participação do Brasil na janela de novembro das Eliminatórias.

Diferentemente do duelo contra os Estados Unidos, ainda há ingressos disponíveis para a partida diante dos mexicanos, conforme a última atualização divulgada pela CBB.

Jogo: Brasil x México

Brasil x México Data: segunda-feira, 30 de novembro de 2026

segunda-feira, 30 de novembro de 2026 Horário: 20h10 (de Brasília)

20h10 (de Brasília) Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)

Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP) Transmissão: CazéTV (YouTube)

Os ingressos para o confronto estão disponíveis na plataforma Tickzi, com valores de meia-entrada a partir de R$ 25 no Anel Superior e R$ 55 no Anel Inferior. Os setores próximos à quadra possuem preços superiores.

As entradas podem ser adquiridas pelo site www.tickzi.com.br ou pelos canais oficiais da CBB. Os portões do ginásio serão abertos às 18h10, e o acesso será realizado por meio de ingressos digitais.

O que o Brasil precisa para se classificar à Copa do Mundo de Basquete de 2027?

A Seleção Brasileira chega à janela de novembro na terceira colocação do grupo, com seis vitórias e duas derrotas, mesma campanha da República Dominicana. Os Estados Unidos lideram a chave, com sete triunfos e apenas uma derrota.

Para garantir a classificação antecipada à Copa do Mundo de 2027, o Brasil precisa vencer os dois confrontos em São Paulo. Com isso, chegaria a oito vitórias e asseguraria matematicamente sua participação no Mundial.

Caso conquiste apenas uma vitória, a equipe ainda poderá confirmar a vaga nesta janela, dependendo dos resultados dos demais adversários do grupo.

Na segunda fase das Eliminatórias, as 12 seleções estão divididas em dois grupos de seis equipes. Os três primeiros colocados de cada chave, além do melhor quarto colocado, garantem classificação para a Copa do Mundo, totalizando sete representantes das Américas.

Próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias

Depois dos confrontos contra Estados Unidos e México, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027.

As partidas serão disputadas fora de casa, em fevereiro de 2027, contra Estados Unidos e República Dominicana. Os jogos encerrarão a participação brasileira na fase classificatória para o Mundial, que será realizado no Catar.