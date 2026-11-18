Seleção termina a temporada com 1.800,91 pontos, atrás de Portugal e Marrocos; Espanha permanece na liderança da classificação mundial

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O Brasil caiu para a sétima posição no ranking da FIFA, atualizado em novembro de 2026. A Seleção Brasileira encerra o calendário internacional do ano com 1.800,91 pontos, depois de perder posições para Portugal e Marrocos. A equipe havia terminado 2025 na quinta colocação.

A queda ocorreu após os resultados da última Data Fifa. A derrota por 3 a 2 para o Japão teve impacto negativo na pontuação brasileira, enquanto a vitória por 7 a 0 sobre Singapura acrescentou poucos pontos à campanha.

Derrota para o Japão impactou pontuação do Brasil

O revés diante do Japão, atual 17º colocado no ranking, provocou a perda de 6,15 pontos para a Seleção Brasileira. Já a goleada sobre Singapura, que ocupa a 149ª posição, rendeu apenas 0,55 ponto.

A diferença está relacionada ao sistema de cálculo da FIFA, que considera a força dos adversários. Vitórias contra seleções posicionadas abaixo tendem a oferecer uma recompensa menor, enquanto derrotas podem provocar perdas relevantes na pontuação.

Com o saldo negativo nos dois compromissos, o Brasil terminou a atualização de novembro atrás de Marrocos e Portugal.

Veja o top-10 do ranking da FIFA

A Espanha continua na liderança da classificação mundial, com 2.004,48 pontos. A Argentina aparece na segunda colocação, seguida pela França. Marrocos subiu para o quinto lugar, enquanto Portugal ocupa a sexta posição, pouco à frente do Brasil.

1º – Espanha: 2.004,48 pontos

2.004,48 pontos 2º – Argentina: 1.966,13 pontos

1.966,13 pontos 3º – França: 1.950,82 pontos

1.950,82 pontos 4º – Inglaterra: 1.938,90 pontos

1.938,90 pontos 5º – Marrocos: 1.809,37 pontos

1.809,37 pontos 6º – Portugal: 1.801,28 pontos

1.801,28 pontos 7º – Brasil: 1.800,91 pontos

1.800,91 pontos 8º – Bélgica: 1.790,37 pontos

1.790,37 pontos 9º – Holanda: 1.774,06 pontos

1.774,06 pontos 10º – Colômbia: 1.735,90 pontos

A diferença entre Portugal e Brasil é de apenas 0,37 ponto. Marrocos, por sua vez, aparece 8,46 pontos à frente da Seleção Brasileira.

Marrocos sobe duas posições e entra no top-5

Marrocos foi um dos principais destaques da atualização. A seleção avançou da sétima para a quinta posição após conquistar duas vitórias sobre o Níger, por 5 a 1 e 1 a 0, pelas Eliminatórias da Copa Africana.

Portugal perdeu uma posição depois de ser derrotado pela Dinamarca por 4 a 1, apesar de ter vencido o País de Gales por 3 a 2 na Liga das Nações.

A Colômbia também entrou no grupo dos dez primeiros colocados, beneficiada pela perda de pontos do México, derrotado pela Jamaica por 3 a 2. Alemanha e Croácia, que ocupavam posições no top-10 ao fim do ano anterior, aparecem agora em 11º e 15º lugares, respectivamente.

A Espanha manteve a liderança após vencer a República Tcheca por 2 a 0 e perder para a Inglaterra por 3 a 2.

Brasil goleou Singapura no último jogo de 2026

A Seleção Brasileira encerrou a temporada com uma vitória por 7 a 0 sobre Singapura, no Estádio Nacional de Singapura. O resultado, no entanto, teve pouco peso positivo na pontuação do ranking da FIFA.

O auxiliar Francesco Mauri comandou a equipe à beira do gramado. Carlo Ancelotti cumpriu suspensão e acompanhou a partida de um camarote.

Vinicius Júnior marcou três gols e foi o principal destaque ofensivo da partida. Com o hat-trick, o atacante ultrapassou Fred e Firmino e igualou Gabriel Jesus na artilharia histórica da Seleção Brasileira.

Endrick também balançou as redes na etapa inicial. O atacante chegou a cinco gols pela equipe principal e comemorou três anos desde sua convocação à Seleção, além de homenagear o nascimento do filho, Kendrick.

Depois do intervalo, Estêvão, Rayan e Allan completaram o placar. Dois gols brasileiros foram anulados no primeiro tempo: um de Rayan, por impedimento, e outro de Estêvão, por infração na jogada.

Gabriel Bontempo, do Santos, entrou durante a segunda etapa e permaneceu em campo por 25 minutos. O jogador deixou a partida aos 39 minutos, após sentir dores na cintura em decorrência de uma pancada. Com as substituições já realizadas, o Brasil terminou o confronto com dez atletas.

Francesco Mauri elogia organização da Seleção, mas Vini Jr cobra mais

Após a goleada, o auxiliar Francesco Mauri avaliou positivamente o desempenho coletivo da equipe. O integrante da comissão técnica destacou a organização e o equilíbrio tático apresentados pelo Brasil.

Vinicius Júnior, por outro lado, adotou um tom mais exigente ao comentar a atuação. O atacante afirmou que a Seleção poderia ter produzido ainda mais durante a partida.

O resultado também provocou críticas de comentaristas. Roger Flores questionou a utilidade de avaliar o nível da equipe em um confronto com grande diferença técnica entre os adversários. Galvão Bueno, por sua vez, desaprovou a realização do amistoso contra Singapura e classificou a escolha como uma falta de respeito com o futebol da Seleção.