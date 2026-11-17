Quando a Seleção Brasileira volta a jogar? Veja próximos jogos e calendário de 2027
Equipe encerrou a temporada com goleada por 7 a 0 e terá quatro meses de intervalo até a próxima janela internacional, prevista para março
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A Seleção Brasileira só deve voltar a jogar em março de 2027. Depois de encerrar a temporada com uma goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura, o Brasil terá cerca de quatro meses sem compromissos em campo.
O próximo período reservado para jogos internacionais será durante a Data Fifa de março, entre os dias 22 e 30. O adversário da equipe comandada por Carlo Ancelotti, porém, ainda não foi definido.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha para organizar amistosos contra seleções de maior expressão, com preferência por equipes europeias. A definição depende de questões de calendário e da disponibilidade dos possíveis adversários.
Quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira?
A previsão é que o Brasil volte a campo na Data Fifa de março de 2027, programada para acontecer entre os dias 22 e 30. Até o momento, não há confirmação sobre o adversário nem sobre a data específica da partida.
A CBF busca enfrentar seleções europeias durante a preparação da equipe para a sequência do trabalho em 2027. O diretor Rodrigo Caetano destacou que a organização dos amistosos depende de ajustes no calendário internacional e da disponibilidade das equipes procuradas.
Brasil encerra 2026 com goleada sobre Singapura
A Seleção Brasileira terminou a temporada com uma vitória por 7 a 0 sobre Singapura. Vinicius Júnior marcou três gols ainda no primeiro tempo, enquanto Endrick, Estêvão, Rayan e Allan completaram o placar.
O resultado também representou uma recuperação após a derrota por 3 a 2 para o Japão, no sábado (14). Na partida contra Singapura, Carlo Ancelotti cumpriu suspensão e o auxiliar Paul Clement comandou a equipe à beira do campo.
O amistoso serviu ainda para a comissão técnica observar jogadores mais jovens e dar oportunidades a estreantes. Allan e Alisson Santana participaram diretamente do sétimo gol brasileiro: Alisson fez a jogada e deu o passe para Allan finalizar.
Calendário das Datas Fifa de 2027
A Seleção Brasileira terá quatro janelas internacionais previstas para 2027. Os períodos reservados para os compromissos são:
- Março: de 22 a 30 de março.
- Junho: de 7 a 15 de junho.
- Setembro e outubro: de 20 de setembro a 5 de outubro.
- Novembro: de 8 a 16 de novembro.
Ainda não foram divulgados os adversários e a programação de partidas para essas janelas. A definição dos amistosos será parte do planejamento da CBF para a temporada de 2027.
Último jogo da Seleção Brasileira em 2026
- Jogo: Singapura 0 x 7 Brasil.
- Competição: Amistoso internacional.
- Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira).
- Horário: 7h (de Brasília).
- Local: Estádio Nacional de Singapura, Singapura.
- Gols do Brasil: Vinicius Júnior (3), Endrick, Estêvão, Rayan e Allan.