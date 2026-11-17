Equipe encerrou a temporada com goleada por 7 a 0 e terá quatro meses de intervalo até a próxima janela internacional, prevista para março

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A Seleção Brasileira só deve voltar a jogar em março de 2027. Depois de encerrar a temporada com uma goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura, o Brasil terá cerca de quatro meses sem compromissos em campo.

O próximo período reservado para jogos internacionais será durante a Data Fifa de março, entre os dias 22 e 30. O adversário da equipe comandada por Carlo Ancelotti, porém, ainda não foi definido.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha para organizar amistosos contra seleções de maior expressão, com preferência por equipes europeias. A definição depende de questões de calendário e da disponibilidade dos possíveis adversários.

Quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A previsão é que o Brasil volte a campo na Data Fifa de março de 2027, programada para acontecer entre os dias 22 e 30. Até o momento, não há confirmação sobre o adversário nem sobre a data específica da partida.

A CBF busca enfrentar seleções europeias durante a preparação da equipe para a sequência do trabalho em 2027. O diretor Rodrigo Caetano destacou que a organização dos amistosos depende de ajustes no calendário internacional e da disponibilidade das equipes procuradas.

Brasil encerra 2026 com goleada sobre Singapura

A Seleção Brasileira terminou a temporada com uma vitória por 7 a 0 sobre Singapura. Vinicius Júnior marcou três gols ainda no primeiro tempo, enquanto Endrick, Estêvão, Rayan e Allan completaram o placar.

O resultado também representou uma recuperação após a derrota por 3 a 2 para o Japão, no sábado (14). Na partida contra Singapura, Carlo Ancelotti cumpriu suspensão e o auxiliar Paul Clement comandou a equipe à beira do campo.

O amistoso serviu ainda para a comissão técnica observar jogadores mais jovens e dar oportunidades a estreantes. Allan e Alisson Santana participaram diretamente do sétimo gol brasileiro: Alisson fez a jogada e deu o passe para Allan finalizar.

Calendário das Datas Fifa de 2027

A Seleção Brasileira terá quatro janelas internacionais previstas para 2027. Os períodos reservados para os compromissos são:

Março: de 22 a 30 de março.

de 22 a 30 de março. Junho: de 7 a 15 de junho.

de 7 a 15 de junho. Setembro e outubro: de 20 de setembro a 5 de outubro.

de 20 de setembro a 5 de outubro. Novembro: de 8 a 16 de novembro.

Ainda não foram divulgados os adversários e a programação de partidas para essas janelas. A definição dos amistosos será parte do planejamento da CBF para a temporada de 2027.

Último jogo da Seleção Brasileira em 2026