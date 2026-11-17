Seleção Brasileira enfrenta Singapura nesta terça-feira (17), às 7h, no último compromisso de 2026; acompanhe os principais lances da partida

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Brasil e Singapura se enfrentam nesta terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, no último amistoso da Seleção Brasileira em 2026. A partida encerra o calendário da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que busca terminar o ano com uma vitória após o resultado negativo no último compromisso.

O Brasil chega para o confronto depois da derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado (14). Na ocasião, a Seleção sofreu dois gols nos primeiros minutos, conseguiu buscar o empate com Vinicius Júnior, mas acabou derrotada nos acréscimos do segundo tempo.

Para enfrentar Singapura, a equipe brasileira terá mudanças na escalação e também no comando à beira do campo. Carlo Ancelotti e Raphinha estão suspensos após as expulsões diante dos japoneses. Com isso, o auxiliar Paul Clement deverá comandar a Seleção.

Além de buscar a recuperação, o amistoso representa mais uma oportunidade para a comissão técnica observar jogadores e testar alternativas antes do início dos compromissos de 2027.

Brasil x Singapura ao vivo: placar atualizado

Placar: Brasil 0 x 0 Singapura

Início da partida: 7h (horário de Brasília).

Resumo do 1º tempo

A Seleção Brasileira começou a partida pressionando no ataque, enquanto Singapura se mantinha fechada na defesa. Aos 7 minutos, Vanderson levantou a bola na área para Bruno Guimarães, que aparecia infiltrando. O meio-campista escorou de peito para Estêvão, dentro da pequena área, mas o atacante finalizou na trave e desperdiçou uma grande oportunidade.

Na saída de bola após o lance, Bruno Guimarães interceptou o passe da defesa de Singapura e deu uma bola em profundidade para Vinicius Júnior. Dentro da área, o camisa 7 cortou para a esquerda e bateu cruzado para abrir o placar para a Seleção Brasileira: Singapura 0 x 1 Brasil.

Aos 14 minutos, o Brasil ampliou a vantagem em um contra-ataque envolvendo Vinicius Júnior e Endrick. O camisa 7 avançou ao lado do atacante e tocou para o companheiro, que conduziu a bola, atraiu a atenção do goleiro e devolveu para Vini. Com o gol aberto, o brasileiro finalizou de esquerda para marcar seu segundo gol na partida: Singapura 0 x 2 Brasil.

Aos 20 minutos, o Brasil marcou o terceiro gol da partida. Em jogada pela direita, Estêvão invadiu a área e tocou para o meio. Vinicius Júnior apareceu livre de marcação e apenas completou para o fundo das redes, marcando seu terceiro gol no confronto: Singapura 0 x 3 Brasil.

Aos 31 minutos, o Brasil ampliou ainda mais a vantagem com um belo gol de Endrick. O camisa 9 recebeu passe de Estêvão pelo lado direito do ataque, se movimentou, puxou para o meio e soltou uma bomba de fora da área para marcar o quarto gol da Seleção Brasileira: Singapura 0 x 4 Brasil.

Resumo do 2º tempo

No segundo tempo, o Brasil ampliou a goleada com Estêvão. Após um levantamento na área, a bola voltou para a entrada da área e sobrou para o atacante, que finalizou livre de marcação. A bola desviou em um defensor de Singapura e entrou no gol, aumentando a vantagem da Seleção Brasileira: Singapura 0 x 5 Brasil.

O Brasil chegou ao sexto gol com Rayan, após uma bela jogada de Allan pelo meio-campo. O ponta encontrou um passe em profundidade para o atacante, que infiltrou nas costas da defesa de Singapura, driblou o goleiro e finalizou para o fundo das redes, ampliando a goleada da Seleção Brasileira: Singapura 0 x 6 Brasil.

Acompanhe nesta matéria os principais lances do confronto entre Brasil e Singapura.

Brasil busca recuperação no último amistoso de 2026

Depois de perder para o Japão, a Seleção Brasileira tenta encerrar a temporada com um resultado positivo. O confronto também será o último teste da equipe neste ano, antes de iniciar uma nova etapa de preparação em 2027.

Para a partida de hoje, Ancelotti apresentou novidades no time titular, em relação a equipe que entrou de frente contra o Japão. Endrick aparece no ataque, ocupando a vaga de Raphinha, enquanto Rayan vai ser utilizado no meio-campo, ao lado de João Gomes e Bruno Guimarães.

O setor defensivo também passou por mudanças. Lucas Perri aparece no gol, com Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos formando a linha defensiva.

Escalações de Brasil e Singapura

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Endrick e Vinicius Júnior.

Desfalques: Raphinha (suspenso). Carlo Ancelotti também está suspenso, e o auxiliar Paul Clement deverá comandar a equipe.

Singapura (Técnico: Gavin Lee)

Izwan Mahbud; Safuwan Baharudin, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Hariss Harun, Jacob Mahler, Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Shah Shahiran, Farhan Zulkifli e Ilhan Fandi.

Onde assistir Brasil x Singapura ao vivo?

A partida entre Brasil e Singapura, amistoso internacional da Data Fifa de novembro, terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: TV Globo;

TV Globo; TV fechada: SporTV;

SporTV; YouTube: ge tv.

O confronto será disputado nesta terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

Ficha técnica de Brasil x Singapura

Jogo: Brasil x Singapura;

Brasil x Singapura; Competição: Amistoso internacional;

Amistoso internacional; Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira);

17 de novembro de 2026 (terça-feira); Horário: 7h (de Brasília);

7h (de Brasília); Local: Estádio Nacional de Singapura, Singapura;

Estádio Nacional de Singapura, Singapura; Transmissão: TV Globo, SporTV e ge tv.

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