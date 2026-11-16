Singapura x Brasil ao vivo (17/11): onde assistir, horário e escalações do amistoso

Seleção brasileira enfrenta Singapura nesta terça-feira (17), às 7h, no último amistoso de 2026; veja onde assistir e as prováveis escalações

por Lucas Valle
Singapura x Brasil ao vivo (17/11): onde assistir, horário e escalações do amistoso
Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

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Brasil e Singapura se enfrentam nesta terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional que marca o encerramento do calendário da Seleção Brasileira em 2026.

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti busca uma recuperação após a derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado (14). Além de tentar fechar o ano com um resultado positivo, o Brasil terá mais uma oportunidade de observar novos jogadores e testar alternativas para os próximos compromissos internacionais.

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Como chegam Brasil e Singapura?

Brasil

O Brasil chega ao último compromisso de 2026 tentando se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado (14), em Singapura.

Na ocasião, os japoneses abriram uma vantagem de dois gols nos primeiros minutos da partida. A Seleção Brasileira conseguiu reagir com dois gols de Vinicius Junior, mas acabou sofrendo o terceiro nos acréscimos do segundo tempo, em um lance que gerou reclamações dos jogadores brasileiros.

A jogada que originou o gol da vitória japonesa terminou com a expulsão de Raphinha e Carlo Ancelotti, que contestaram a arbitragem. Com isso, ambos estão suspensos para o amistoso contra Singapura.

Sem o treinador italiano à beira do campo, o auxiliar Paul Clement deverá comandar a equipe durante a partida.

Para a Data FIFA de novembro, Ancelotti convocou inicialmente 26 jogadores, incluindo cinco estreantes na seleção principal: Jonathan Jesus, André Luiz, Marlon Gomes, Alisson Santana e Allan.

Entretanto, o volante Danilo Santos, do Botafogo, precisou ser cortado por lesão, reduzindo a lista de convocados.

O amistoso contra Singapura será mais uma oportunidade para a comissão técnica avaliar os jogadores mais jovens e ampliar as opções do elenco para o próximo ciclo internacional, que inclui a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

Singapura

Adversária do Brasil, Singapura chega ao amistoso após sofrer uma derrota por 4 a 1 para o Paraguai, na última sexta-feira (13), também durante a Data FIFA de novembro.

A seleção asiática, comandada pelo técnico Gavin Lee, ocupa uma posição distante das principais equipes no ranking mundial da FIFA e busca aproveitar o confronto contra o Brasil para ganhar experiência internacional.

Além dos amistosos, Singapura também se prepara para a disputa da Copa da Ásia de 2027, competição na qual enfrentará Austrália, Iraque e Tajiquistão na fase de grupos.

Entre os principais nomes do elenco está o atacante Ilhan Fandi, de 24 anos, que defende o Lion City Sailors, clube da primeira divisão do país.

Filho de Fandi Ahmad, um dos maiores ídolos do futebol de Singapura, o jogador é uma das principais referências ofensivas da equipe.

Outro destaque é o meio-campista Kyoga Nakamura, de 30 anos, que também atua pelo Lion City Sailors e participa da organização das jogadas da seleção asiática.

Quais mudanças podem acontecer com a Seleção Brasileira?

Para o Brasil, a partida representa a última oportunidade de encerrar 2026 com uma vitória. Depois da derrota para o Japão, a equipe de Carlo Ancelotti busca uma resposta dentro de campo e um desempenho mais consistente.

No último treino, realizado nesta segunda-feira (16), a Seleção Brasileira apresentou novidades na escalação em relação ao confronto contra os japoneses. No ataque, Endrick foi escolhido para substituir Raphinha, enquanto Rayan apareceu no meio-campo, ao lado de João Gomes e Bruno Guimarães.

As mudanças também devem atingir o setor defensivo. A tendência é que quatro dos cinco jogadores sejam substituídos, com apenas Gabriel Magalhães permanecendo entre os titulares. A nova formação teria Lucas Perri no gol, Vanderson e Douglas Santos nas laterais, além de Gabriel Magalhães e Jonathan Jesus formando a dupla de zaga.

Além de buscar a recuperação, o confronto encerra uma etapa de testes da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. A partir de 2027, a tendência é que a comissão técnica avance na definição de uma base para os próximos torneios.

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Onde assistir Brasil x Singapura ao vivo?

A partida entre Brasil e Singapura, amistoso internacional da Data FIFA de novembro, terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: TV Globo;
  • TV fechada: SporTV;
  • YouTube: ge tv.

O confronto será disputado nesta terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Singapura.

Prováveis escalações de Brasil e Singapura

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Vitor Reis), Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Endrick e Vinicius Junior.

  • Desfalques: Raphinha (suspenso) e Carlo Ancelotti (suspenso)

Singapura (Técnico: Gavin Lee)

Izwan Mahbud; Safuwan Baharudin, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Hariss Harun, Jacob Mahler, Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Shah Shahiran, Farhan Zulkifli e Ilhan Fandi.

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Ficha técnica de Brasil x Singapura

  • Jogo: Brasil x Singapura;
  • Competição: Amistoso internacional;
  • Data: terça-feira, 17 de novembro de 2026;
  • Horário: 7h (de Brasília);
  • Local: Estádio Nacional de Singapura, Singapura;
  • Transmissão: TV Globo, SporTV e ge tv (YouTube).

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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