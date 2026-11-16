Sem Ancelotti e Raphinha, suspensos, Seleção fecha calendário de 2026 nesta terça-feira (17), às 7h, buscando recuperação após derrota para o Japão

Com sete mudanças na equipe titular, o técnico Carlo Ancelotti prepara uma Seleção Brasileira bastante modificada para enfrentar Singapura, nesta terça-feira, às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional. Entre as alterações definidas no último treino, uma já era obrigatória: a saída de Raphinha, expulso na derrota para o Japão. Além dele, o técnico Carlo Ancelotti também não estará na beira do campo, já que também recebeu o cartão vermelho no último embate.

Dos titulares da partida anterior, a derrota por 3x2 no amistoso contra o Japão, apenas Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Estêvão e Vinícius Júnior devem ser mantidos. Ainda assim, os dois jogadores do Arsenal passarão por reavaliação física e podem começar no banco caso apresentem desgaste.

A dupla recebeu o cartão vermelho nos acréscimos, após protestar contra a arbitragem no terceiro gol do Japão. Os brasileiros reclamaram de uma suposta falta em João Gomes no meio de campo — infração não marcada que originou o contra-ataque fatal dos donos da casa.

Embora seja um amistoso, o confronto faz parte do calendário oficial da Fifa. Com isso, a punição tem efeito imediato, deixando o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Raphinha fora de combate para a próxima partida.

Partida : Brasil x Singapura.



: Brasil x Singapura. Horário : 7h (de Brasília).



: 7h (de Brasília). Local : Estádio Nacional, em Singapura.



: Estádio Nacional, em Singapura. Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GeTV (Youtube).

Para o Brasil, resta juntar os cacos e apagar a atuação ruim do último sábado. O desafio é contra Singapura, seleção que ocupa apenas a 149ª posição no ranking mundial e chega pressionada após perder por 4 a 1 para o Paraguai.

Por outro lado, Rayan, que havia sido sacado antes do jogo contra os japoneses por um problema no tornozelo, está recuperado e volta ao time.

"É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a seleção seja a mais competitiva do mundo", afirmou o técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

Escalação e onde assistir Brasil x Singapura

A provável escalação do Brasil para fechar a Data Fifa de novembro conta com Lucas Perri, Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, João Gomes, Bruno Guimarães, Rayan, Estêvão, Endrick e Vinícius Júnior.

O amistoso marca a despedida da Seleção em 2026, que só volta a atuar na Data Fifa de março. A partida será transmitida pelo Grupo Globo: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GeTV (Youtube).