Brasil x Peru Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Brasil recebe o Peru nesta segunda-feira (16), no Mangueirão, após vencer o primeiro amistoso; confira transmissão, horário e escalações

por Lucas Valle
Brasil x Peru Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Zé Lucas, volante da Seleção Brasileira sub-20 - Joilson Marconne / CBF

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Brasil e Peru se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pelo segundo amistoso internacional entre as seleções Sub-20 durante a Data FIFA de novembro.

A Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Paulo Victor, chega ao confronto após vencer os peruanos por 2 a 0, na última sexta-feira (13), também no Mangueirão. O zagueiro Vitão e o atacante Riquelme marcaram os gols da vitória brasileira.

O duelo encerra o calendário da Seleção Brasileira Sub-20 em 2026 e representa a última oportunidade para a comissão técnica observar os jogadores antes da preparação final para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027, previsto para janeiro, na Colômbia.

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Como chegam Brasil e Peru Sub-20?

Brasil Sub-20

O Brasil chega ao segundo amistoso contra o Peru embalado pela vitória por 2 a 0 no primeiro confronto, disputado na última sexta-feira (13), no Mangueirão. Os gols foram marcados pelo zagueiro Vitão e pelo atacante Riquelme.

Com o resultado, a Seleção Brasileira ampliou sua sequência positiva na temporada. Antes dos confrontos contra os peruanos, a equipe comandada por Paulo Victor havia disputado nove partidas em 2026, com oito vitórias e apenas uma derrota.

Em março, o Brasil venceu o Paraguai duas vezes, ambas por 3 a 1. Em junho, enfrentou o Chile fora de casa, conquistando uma vitória por 1 a 0 e sofrendo uma derrota por 2 a 0.

Na sequência, a Seleção recebeu a Bolívia na Granja Comary, em agosto, e venceu os dois amistosos por 2 a 0.

Já na Data FIFA de setembro e outubro, a equipe conquistou três vitórias na Espanha: 4 a 1 sobre a Dinamarca, 2 a 0 contra os Estados Unidos e 4 a 0 diante do México.

Agora, Paulo Victor terá mais uma oportunidade de avaliar o elenco antes da definição dos convocados para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Peru Sub-20

O Peru chega ao confronto buscando uma recuperação após a derrota por 2 a 0 para o Brasil, na última sexta-feira (13).

A seleção peruana, comandada pelo técnico Thiago Kosloski, também utiliza os amistosos como preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027, que será disputado na Colômbia.

A equipe conta com uma base de jogadores que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2026, realizados em Santa Fé, na Argentina.

Depois do segundo confronto contra o Brasil, os peruanos encerram sua passagem por Belém e voltam as atenções para a preparação da competição continental.

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O que está em jogo para Brasil e Peru Sub-20?

O confronto desta segunda-feira (16) representa o último compromisso das duas seleções antes da reta final de preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Para o Brasil, a partida será mais uma oportunidade de observar os jogadores convocados e testar alternativas para a formação que disputará o torneio continental.

Atual campeão sul-americano, o Brasil busca manter sua hegemonia na categoria. Com 13 títulos, a Seleção Brasileira é a maior vencedora da história da competição, seguida pelo Uruguai, com oito conquistas.

Já o Peru tenta aproveitar o segundo amistoso para corrigir os problemas apresentados na derrota por 2 a 0 e encerrar sua passagem pelo Brasil com um resultado positivo.

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Onde assistir Brasil x Peru Sub-20 ao vivo?

A partida entre Brasil e Peru, amistoso internacional da categoria Sub-20, terá transmissão ao vivo em:

  • YouTube: TNT Sports (gratuitamente).

O confronto será disputado nesta segunda-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém (PA).

Prováveis escalações de Brasil e Peru Sub-20

Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)

Léo Nannetti; Ryan, João Victor, Vitão e Kauã Pascini; Zé Lucas, Djhordney e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Yuri Leles.

Peru Sub-20 (Técnico: Thiago Kosloski)

Fabrisio Mesías; Ballumbrosio, Samuel Pereda, Jonathan García e Joaquín Verde; José María Mellán, Gerson Castillo, Lionel Herrera, Eisele e Piero Cari; Nicolás Rengifo.

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Ficha técnica de Brasil x Peru Sub-20

  • Jogo: Brasil x Peru;
  • Competição: Amistoso internacional Sub-20;
  • Data: segunda-feira, 16 de novembro de 2026;
  • Horário: 20h (de Brasília);
  • Local: Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), Belém (PA);
  • Transmissão: TNT Sports (YouTube, gratuitamente).

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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