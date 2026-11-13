Singapura x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e informações do amistoso
Seleção comandada por Carlo Ancelotti encerra o calendário de 2026 com compromisso na Ásia e utiliza o amistoso para observar novos jogadores
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Singapura e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional entre as seleções masculinas. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GE TV, no YouTube.
O confronto será o segundo compromisso da Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro e marcará o encerramento do calendário da equipe em 2026. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil aproveita os amistosos na Ásia para observar jogadores e testar alternativas para o próximo ciclo internacional.
Como chegam as equipes
O Brasil chega ao amistoso depois de vencer a Índia em outubro. Na temporada de 2026, a Seleção disputou 12 partidas, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas, de acordo com o retrospecto apresentado.
Carlo Ancelotti utiliza a janela internacional para avaliar opções e dar oportunidades a atletas mais jovens. A convocação inicial contou com 26 jogadores, mas foi reduzida para 25 após o corte do volante Danilo Santos, do Botafogo, por lesão.
O grupo reúne nomes experientes, como Vinicius Júnior, Raphinha e Bruno Guimarães, além de jovens como Estêvão e Rayan. Cinco convocados ainda buscam a primeira oportunidade pela equipe principal: Jonathan Jesus, André Luiz, Marlon Gomes, Alisson Santana e Allan Elias.
O amistoso também faz parte do planejamento de Ancelotti para o ciclo que inclui a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Depois da partida, a Seleção Brasileira só voltará a se reunir na janela internacional de março de 2027.
Singapura terá a oportunidade de enfrentar o Brasil em casa, no principal estádio do país. O duelo é inédito entre as seleções masculinas principais, conforme os registros históricos da Confederação Brasileira de Futebol.
Onde assistir Singapura x Brasil ao vivo?
O amistoso entre Singapura e Brasil terá três opções de transmissão para o público brasileiro:
- TV Globo: televisão aberta;
- SporTV: televisão por assinatura;
- GE TV: transmissão gratuita pelo YouTube.
A bola começa a rolar às 7h (horário de Brasília) desta terça-feira (17).
Ficha técnica de Singapura x Brasil
- Jogo: Singapura x Brasil
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 7h (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Singapura, Singapura
- Transmissão: TV Globo, SporTV e GE TV (YouTube)
- Técnico do Brasil: Carlo Ancelotti