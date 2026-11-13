Japão x Brasil ao vivo (14/11): onde assistir, horário e escalações
Penúltimo amistoso do ano coloca a reformulação da Amarelinha à prova contra o Japão, antes do encerramento do calendário de 2026 diante de Singapura
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Brasil reencontra o Japão, neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em seu penúltimo amistoso do ano. O duelo coloca a equipe em processo de renovação de Carlo Ancelotti frente a um adversário que deu trabalho na última Copa do Mundo, na ocasião, antes de cair diante da Noruega, a seleção precisou virar o placar para 2x1 nos acréscimos, com gol de Gabriel Martinelli, pela fase de 16 avos de final.
Para esta Data Fifa, Ancelotti manteve alguns líderes, mas abriu espaço para cinco estreantes: o volante André Luiz (Corinthians), o zagueiro Jonathan Jesus (Cruzeiro), o meia Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e os atacantes Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) e Allan (Manchester City).
Convocado pela primeira vez para a equipe principal após anos nas seleções de base, Marlon Gomes celebrou a oportunidade. "Fico feliz com este novo projeto da seleção de se renovar. Tenho as melhores expectativas possíveis. Espero treinar bem e aprender ao máximo com atletas de grande nome e espero conseguir jogar bem para poder voltar mais vezes", afirmou.
No grupo remanescente, Gabriel Magalhães ajuda a ambientar os novatos. "A gente sabe que é a camisa mais pesada do mundo, então a gente tenta passar também para eles a tranquilidade de poder desfrutar a cada momento, mas com muita responsabilidade. É receber os meninos novos da melhor forma possível e passar para eles nossa experiência. O mais importante é como você está vestindo a camisa da seleção", destacou o zagueiro do Arsenal.
A provável escalação brasileira conta com Gabriel Magalhães e Jair na zaga, Bruno Guimarães e Andrey Santos no meio, e um quarteto de ataque formado por Rayan, Vini Jr, Estêvão e Raphinha como falso 9.
Após empatar e vencer a Austrália (4 a 2) e golear a Índia por 4 a 0, o Brasil encara seu teste mais duro neste início de ciclo contra os japoneses. O encerramento do calendário de 2026 será na terça-feira (17), em partida inédita contra Singapura, o oponente de pior ranking da Fifa a enfrentar a seleção desde 1998.
Escalações e onde assistir: Japão x Brasil
Japão: Zion Suzuki; Nakano, Seko, Ito e Junnosuke Suzuki; Sano, Kamada e Doan; Kubo, Maeda e Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos e Rayan; Estêvão, Vini Jr. e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
- Local: Estádio Nacional, em Singapura.
- Horário: 7h15 (de Brasília).
- Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Ge TV (Youtube).