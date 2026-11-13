Copa do Mundo Feminina no Brasil: veja quando começa a venda de ingressos

Primeira fase de comercialização começa em dezembro, antes do sorteio dos grupos; pacotes incluem opções para acompanhar o Brasil e outros jogos

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O Brasil será sede, pela primeira vez na história, da principal competição de seleções femininas do futebol mundial. Com a expectativa de receber equipes e torcedores de diferentes países, a organização anunciou os detalhes da venda de ingressos para o torneio. A primeira fase de comercialização começará em 1º de dezembro, às 10h (horário de Brasília).

O anúncio foi realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, estádio escolhido para receber tanto a partida de abertura quanto a final. A apresentação contou com a participação de Dame Sarai Bareman, diretora executiva de Futebol Feminino da FIFA.

Quando começa a venda de ingressos da Copa do Mundo Feminina?

A primeira etapa de vendas será aberta na terça-feira, 1º de dezembro, às 10h, no horário de Brasília. O período inicial ficará disponível até 8 de dezembro, com distribuição dos ingressos por ordem de chegada na plataforma oficial da FIFA e enquanto houver disponibilidade para essa fase.

Essa etapa será realizada antes do sorteio final dos grupos, marcado para 11 de dezembro. Por isso, quem comprar ingressos nesse primeiro período ainda não conhecerá todos os confrontos da fase de grupos.

Para participar da abertura, o torcedor deverá registrar seu interesse e criar antecipadamente uma conta FIFA ID. A organização recomenda que o cadastro seja feito antes do início das vendas.

Depois do sorteio, será aberta uma pré-venda exclusiva para clientes com cartão Visa. Na sequência, estão previstas outras duas fases de comercialização destinadas ao público geral, com os ingressos restantes.

Quais são os pacotes de ingressos disponíveis?

A organização anunciou três modalidades de passaportes, com diferentes possibilidades para quem pretende acompanhar as partidas da competição.

Passaporte Seleção Brasileira

O pacote dá acesso aos três jogos do Brasil na fase de grupos. Os valores começam em R$ 205 pelo conjunto das partidas, equivalente a aproximadamente 36 dólares.

Passaporte Arena

Essa modalidade permite acompanhar os jogos realizados em uma mesma sede até as quartas de final, nos estádios que receberem essa etapa. Segundo a organização, o pacote oferece desconto de 27% em comparação com a compra avulsa dos mesmos confrontos.

Passaporte Flex

O torcedor poderá montar um pacote personalizado com três partidas elegíveis. A seleção pode incluir um jogo do Brasil na fase de grupos ou uma das semifinais. A final e a disputa da medalha de bronze, porém, não fazem parte dessa modalidade.

Quanto custam os ingressos da Copa do Mundo Feminina?

Os ingressos terão preços a partir de R$ 30 por partida na Categoria 3, o equivalente a 5 dólares. Também haverá pacotes com três jogos por menos de R$ 100, de acordo com as opções disponibilizadas pela organização.

No lançamento das vendas, os assentos estarão distribuídos em três categorias: 1, 2 e 3. Os valores anunciados já incluem os impostos e as taxas aplicáveis.

A meia-entrada será oferecida aos públicos que têm direito ao benefício, conforme a legislação brasileira.

Ingressos de acessibilidade

As entradas destinadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida estarão disponíveis desde a abertura da primeira fase de vendas.

A oferta inclui espaços reservados para cadeirantes e assentos com largura ampliada. Também será possível solicitar ingresso para acompanhante nos casos previstos pela legislação e pelo regulamento da competição.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina?

A comercialização será realizada exclusivamente pela plataforma oficial da FIFA, no endereço FIFA.com/tickets. A organização orienta os torcedores a evitar intermediários, perfis em redes sociais e outros canais não oficiais.

As compras feitas na plataforma serão cobradas em reais. A Visa é parceira oficial de pagamentos da entidade e terá participação na pré-venda exclusiva após o sorteio dos grupos. Na primeira fase, também serão aceitos outros meios de pagamento, além de cartões Visa de débito e crédito.

Quem tiver interesse nos pacotes de hospitalidade poderá fazer um cadastro prévio em FIFA.com/hospitality. Mais informações sobre formatos, datas e preços serão divulgadas posteriormente.

Maracanã receberá abertura e final da competição

O Maracanã, no Rio de Janeiro, foi confirmado como palco da partida inaugural e da final da Copa do Mundo Feminina. A escolha coloca o estádio entre os principais pontos da competição, que será realizada pela primeira vez na América do Sul.

Durante o anúncio, Dame Sarai Bareman destacou a preparação do Brasil para receber o torneio e afirmou que a abertura das vendas representa o primeiro passo para que os torcedores garantam presença no evento.

A dirigente também ressaltou a variedade de opções oferecidas ao público, que poderá escolher entre acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, concentrar a experiência em uma mesma sede ou montar um roteiro personalizado com diferentes partidas.