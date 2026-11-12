Japão x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Seleção brasileira inicia a reta final da temporada com uma equipe renovada e busca novo resultado positivo diante dos japoneses na Ásia
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Japão e Brasil se enfrentam neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional válido pela última Data Fifa de 2026. A partida marca o reencontro das seleções após o confronto na Copa do Mundo deste ano.
O duelo será o penúltimo compromisso da temporada para o Brasil, que volta a campo na terça-feira (17), contra Singapura. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção utiliza a janela para observar novos jogadores e dar oportunidades a atletas que ainda buscam espaço na equipe principal.
Como chegam as equipes
O Brasil chega ao amistoso depois de vencer a Índia por 4 a 0, em outubro. Na mesma janela internacional, a equipe também enfrentou a Austrália duas vezes, com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2.
Para os compromissos em Singapura, Ancelotti convocou inicialmente 26 jogadores. O volante Danilo Santos, do Botafogo, foi cortado por lesão, e o grupo passou a contar com 25 atletas. A lista tem nomes jovens e jogadores que buscam as primeiras oportunidades na Seleção principal.
O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, também convocou jogadores que atuam no futebol europeu, como Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Takumi Minamino e Ritsu Doan. A equipe japonesa também disputará uma partida contra o Paraguai no dia 17 de novembro, em Singapura.
No encontro mais recente entre as seleções, pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu por 2 a 1, de virada, e avançou na competição.
Onde assistir a Japão x Brasil ao vivo
O amistoso entre Japão e Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo SporTV, na TV por assinatura, e pela GE TV, no YouTube.
A bola começa a rolar às 7h15 (de Brasília) deste sábado.
Provável escalação do Brasil
Brasil
Pedro Morisco (ou Bento); Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Raphinha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
A principal dúvida da comissão técnica está na formação do meio-campo. Bruno Guimarães voltou a treinar normalmente, enquanto Andrey Santos aparece como opção ao seu lado. Rayan também foi testado na linha ofensiva, com Raphinha centralizado.
Próximo compromisso do Brasil
Depois de enfrentar o Japão, a Seleção Brasileira encerra o calendário de 2026 contra Singapura. O amistoso será disputado na terça-feira (17), às 7h (de Brasília), também no Estádio Nacional de Singapura.
Ficha técnica – Japão x Brasil
- Competição: Amistoso internacional – Data Fifa de novembro de 2026
- Data: sábado, 14 de novembro de 2026
- Horário: 7h15 (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Singapura, Singapura
- Transmissão: TV Globo, SporTV e GE TV (YouTube)
- Tempo real: ge
- Técnico do Brasil: Carlo Ancelotti
- Técnico do Japão: Hajime Moriyasu