Japão x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Seleção brasileira inicia a reta final da temporada com uma equipe renovada e busca novo resultado positivo diante dos japoneses na Ásia

por Thiago Seabra
Japão x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Escalação da Seleção Brasileira contra a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

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Japão e Brasil se enfrentam neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional válido pela última Data Fifa de 2026. A partida marca o reencontro das seleções após o confronto na Copa do Mundo deste ano.

O duelo será o penúltimo compromisso da temporada para o Brasil, que volta a campo na terça-feira (17), contra Singapura. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção utiliza a janela para observar novos jogadores e dar oportunidades a atletas que ainda buscam espaço na equipe principal.

Como chegam as equipes

O Brasil chega ao amistoso depois de vencer a Índia por 4 a 0, em outubro. Na mesma janela internacional, a equipe também enfrentou a Austrália duas vezes, com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2.

Para os compromissos em Singapura, Ancelotti convocou inicialmente 26 jogadores. O volante Danilo Santos, do Botafogo, foi cortado por lesão, e o grupo passou a contar com 25 atletas. A lista tem nomes jovens e jogadores que buscam as primeiras oportunidades na Seleção principal.

O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, também convocou jogadores que atuam no futebol europeu, como Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Takumi Minamino e Ritsu Doan. A equipe japonesa também disputará uma partida contra o Paraguai no dia 17 de novembro, em Singapura.

No encontro mais recente entre as seleções, pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu por 2 a 1, de virada, e avançou na competição.

Onde assistir a Japão x Brasil ao vivo

O amistoso entre Japão e Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo SporTV, na TV por assinatura, e pela GE TV, no YouTube.

A bola começa a rolar às 7h15 (de Brasília) deste sábado.

Provável escalação do Brasil

Brasil

Pedro Morisco (ou Bento); Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Raphinha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

A principal dúvida da comissão técnica está na formação do meio-campo. Bruno Guimarães voltou a treinar normalmente, enquanto Andrey Santos aparece como opção ao seu lado. Rayan também foi testado na linha ofensiva, com Raphinha centralizado.

Próximo compromisso do Brasil

Depois de enfrentar o Japão, a Seleção Brasileira encerra o calendário de 2026 contra Singapura. O amistoso será disputado na terça-feira (17), às 7h (de Brasília), também no Estádio Nacional de Singapura.

Ficha técnica – Japão x Brasil

  • Competição: Amistoso internacional – Data Fifa de novembro de 2026
  • Data: sábado, 14 de novembro de 2026
  • Horário: 7h15 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Singapura, Singapura
  • Transmissão: TV Globo, SporTV e GE TV (YouTube)
  • Tempo real: ge
  • Técnico do Brasil: Carlo Ancelotti
  • Técnico do Japão: Hajime Moriyasu
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.