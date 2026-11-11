Brasil x Peru Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso

Brasil enfrenta o Peru nesta sexta-feira (13), no Mangueirão, em Belém, no penúltimo amistoso antes do Sul-Americano Sub-20; confira os detalhes

por Lucas Valle
Brasil x Peru Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso
Zé Lucas em campo pela Seleção Brasileira Sub-20 - Nelson Terme / CBF

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Brasil e Peru se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), em amistoso internacional da categoria Sub-20. O confronto será o primeiro de dois jogos entre as seleções durante a Data FIFA de novembro.

A Seleção Brasileira Sub-20, comandada pelo técnico Paulo Victor, chega ao confronto em preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027, na Colômbia. Os amistosos serão os últimos compromissos da equipe em 2026, antes da definição da lista final para a competição continental.

Atual campeão sul-americano, o Brasil busca manter sua hegemonia na categoria. Com 13 títulos, a Seleção Brasileira é a maior vencedora da história do torneio, seguida pelo Uruguai, com oito conquistas.

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Como chega o Brasil Sub-20 para enfrentar o Peru?

A Seleção Brasileira Sub-20 chega aos amistosos contra o Peru após uma temporada positiva. Sob o comando de Paulo Victor, a equipe disputou nove partidas em 2026, com oito vitórias e apenas uma derrota.

Em março, o Brasil venceu o Paraguai duas vezes, ambas por 3 a 1. Em junho, enfrentou o Chile fora de casa, conquistando uma vitória por 1 a 0 e sofrendo uma derrota por 2 a 0.

Na sequência, a Seleção recebeu a Bolívia na Granja Comary, em agosto, e venceu os dois amistosos por 2 a 0.

Já na última Data FIFA, realizada entre setembro e outubro, a equipe conquistou três vitórias na Espanha: 4 a 1 sobre a Dinamarca, 2 a 0 contra os Estados Unidos e 4 a 0 diante do México.

Agora, Paulo Victor terá mais duas oportunidades de observar os jogadores antes de definir os convocados para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Ex-Sport, Zé Lucas é um dos convocados do Brasil Sub-20

Entre os 27 jogadores convocados por Paulo Victor está o volante Zé Lucas, de 18 anos, revelado pelas categorias de base do Sport e atualmente no Cruzeiro.

O meio-campista deixou o clube pernambucano em julho de 2026, após uma negociação de R$ 25,5 milhões. O Sport manteve 20% dos direitos econômicos do jogador.

Campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2025, Zé Lucas também foi capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da categoria.

O volante esteve presente nas pré-listas de Carlo Ancelotti para as duas últimas convocações da Seleção principal, mas não foi incluído nas listas definitivas.

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Onde assistir Brasil x Peru Sub-20 ao vivo?

A partida entre Brasil e Peru, amistoso internacional da categoria Sub-20, terá transmissão ao vivo em:

  • Transmissão: TNT Sports (YouTube, gratuitamente);

O confronto será disputado nesta sexta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

A transmissão será exclusiva no canal da TNT Sports no YouTube, com narração de André Henning, comentários de Vitor Sérgio Rodrigues e reportagem de Aline Nastari, diretamente do estádio.

Quando será o próximo jogo entre Brasil e Peru Sub-20?

Depois do primeiro amistoso, Brasil e Peru voltarão a se enfrentar na segunda-feira (16), às 20h, novamente no Estádio Mangueirão, em Belém.

Assim como no primeiro confronto, a segunda partida terá transmissão gratuita e exclusiva no canal da TNT Sports no YouTube.

Os dois jogos encerram o calendário da Seleção Brasileira Sub-20 em 2026 e antecedem a convocação definitiva para o Campeonato Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027.

Prováveis escalações de Brasil e Peru Sub-20

Brasil Sub-20 (Técnico: Paulo Victor)

Kauan; Ryan, João Ananias, Bruno André e Kauã Pascini; Zé Lucas (Lucas Rodrigues), Djhordney e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Robinho Jr (Yuri Teles)

Ficha técnica de Brasil x Peru Sub-20

  • Jogo: Brasil x Peru;
  • Competição: Amistoso internacional Sub-20;
  • Data: sexta-feira, 13 de novembro de 2026;
  • Horário: 20h (de Brasília);
  • Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA);
  • Transmissão: TNT Sports (YouTube, gratuitamente);
  • Técnico do Brasil: Paulo Victor;
  • Próximo confronto: Brasil x Peru, segunda-feira (16), às 20h, no Mangueirão.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.