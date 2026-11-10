Convocação da Seleção Brasileira Sub-16: veja lista completa, datas e horários dos amistosos contra o Paraguai
Técnico Guilherme Dalla Déa convocou 24 jogadores para os últimos compromissos do Brasil em 2026, marcados para os dias 25 e 27 de novembro
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A Seleção Brasileira Sub-16 foi convocada nesta segunda-feira (9) pelo técnico Guilherme Dalla Déa para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai. Os confrontos serão realizados nos dias 25 e 27 de novembro, no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané, no Paraguai.
Ao todo, 24 jogadores foram chamados para os últimos compromissos da categoria em 2026. A apresentação do elenco está marcada para o dia 19 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde os atletas realizarão um período de preparação antes da viagem ao país vizinho.
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Quando serão os amistosos da Seleção Brasileira Sub-16?
A Seleção Brasileira Sub-16 enfrentará o Paraguai em duas oportunidades, nos dias 25 e 27 de novembro. Os confrontos serão realizados no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané.
Confira a programação:
- 19 de novembro: apresentação dos convocados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ);
- 25 de novembro: Brasil x Paraguai - primeiro amistoso;
- 27 de novembro: Brasil x Paraguai - segundo amistoso;
- Local dos jogos: Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané, no Paraguai.
Os horários das partidas e as informações sobre transmissão ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Confira a convocação da Seleção Brasileira Sub-16
O técnico Guilherme Dalla Déa convocou 24 atletas de diferentes clubes do futebol brasileiro. O Athletico-PR é a equipe com mais representantes na lista, com cinco jogadores, seguido por Flamengo e Cruzeiro, com quatro cada.
Goleiros
- Audo Ventilati (Palmeiras);
- Matheus Rodrigues (Corinthians);
- Alessandro Dantas (Flamengo).
Defensores
- Jonathan Marinho (Bahia);
- Kauã Enzo (Athletico-PR);
- Guilherme Silva (Athletico-PR);
- Luca Miranda (América-MG);
- Lucas Miranda (São Paulo);
- Bryan Gomes (Cruzeiro);
- Julio Damique (Cruzeiro);
- Rafael Barreto (Flamengo).
Meio-campistas
- Lucca Tatsch (Flamengo);
- Crystian Gabriel (Fluminense);
- Adriano Farias (Athletico-PR);
- Thauan Mello (Flamengo);
- José Henrique (Athletico-PR);
- Daniel David (Bahia).
Atacantes
- Wellington Santos (Athletico-PR);
- Rhyan Ladeira (Corinthians);
- Thaylon Barbosa (Cruzeiro);
- Miguel Moscardo (Corinthians);
- Leonardo Gabriel (Flamengo);
- Hugo Ferreira (Cruzeiro);
- Cauã Machado (Botafogo).
Brasil encerra temporada após título na França
Os amistosos contra o Paraguai marcarão o encerramento da temporada da Seleção Brasileira Masculina Sub-16, que conquistou em 2026 o tricampeonato do Torneio de Montaigu, tradicional competição de base realizada na França desde 1976.
Na decisão, disputada no Estádio Maxime Bossis, em Montaigu, o Brasil venceu Portugal por 1 a 0, com gol de Rodrigo, em cobrança de pênalti, garantindo o terceiro título da equipe brasileira na história do torneio.
Agora, a equipe comandada por Guilherme Dalla Déa terá mais duas oportunidades de observar os jovens atletas em confrontos internacionais antes do encerramento do calendário de 2026.