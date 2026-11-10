Convocação da Seleção Brasileira Sub-16: veja lista completa, datas e horários dos amistosos contra o Paraguai

Técnico Guilherme Dalla Déa convocou 24 jogadores para os últimos compromissos do Brasil em 2026, marcados para os dias 25 e 27 de novembro

por Lucas Valle
Convocação da Seleção Brasileira Sub-16: veja lista completa, datas e horários dos amistosos contra o Paraguai
Guilherme Dalla Déa, técnico da Seleção Masculina Sub-16 - Fabio Souza/ CBF

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A Seleção Brasileira Sub-16 foi convocada nesta segunda-feira (9) pelo técnico Guilherme Dalla Déa para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai. Os confrontos serão realizados nos dias 25 e 27 de novembro, no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané, no Paraguai.

Ao todo, 24 jogadores foram chamados para os últimos compromissos da categoria em 2026. A apresentação do elenco está marcada para o dia 19 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde os atletas realizarão um período de preparação antes da viagem ao país vizinho.

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Quando serão os amistosos da Seleção Brasileira Sub-16?

A Seleção Brasileira Sub-16 enfrentará o Paraguai em duas oportunidades, nos dias 25 e 27 de novembro. Os confrontos serão realizados no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané.

Confira a programação:

  • 19 de novembro: apresentação dos convocados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ);
  • 25 de novembro: Brasil x Paraguai - primeiro amistoso;
  • 27 de novembro: Brasil x Paraguai - segundo amistoso;
  • Local dos jogos: Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané, no Paraguai.

Os horários das partidas e as informações sobre transmissão ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira a convocação da Seleção Brasileira Sub-16

O técnico Guilherme Dalla Déa convocou 24 atletas de diferentes clubes do futebol brasileiro. O Athletico-PR é a equipe com mais representantes na lista, com cinco jogadores, seguido por Flamengo e Cruzeiro, com quatro cada.

Goleiros

  • Audo Ventilati (Palmeiras);
  • Matheus Rodrigues (Corinthians);
  • Alessandro Dantas (Flamengo).

Defensores

  • Jonathan Marinho (Bahia);
  • Kauã Enzo (Athletico-PR);
  • Guilherme Silva (Athletico-PR);
  • Luca Miranda (América-MG);
  • Lucas Miranda (São Paulo);
  • Bryan Gomes (Cruzeiro);
  • Julio Damique (Cruzeiro);
  • Rafael Barreto (Flamengo).

Meio-campistas

  • Lucca Tatsch (Flamengo);
  • Crystian Gabriel (Fluminense);
  • Adriano Farias (Athletico-PR);
  • Thauan Mello (Flamengo);
  • José Henrique (Athletico-PR);
  • Daniel David (Bahia).

Atacantes

  • Wellington Santos (Athletico-PR);
  • Rhyan Ladeira (Corinthians);
  • Thaylon Barbosa (Cruzeiro);
  • Miguel Moscardo (Corinthians);
  • Leonardo Gabriel (Flamengo);
  • Hugo Ferreira (Cruzeiro);
  • Cauã Machado (Botafogo).

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Os amistosos contra o Paraguai marcarão o encerramento da temporada da Seleção Brasileira Masculina Sub-16, que conquistou em 2026 o tricampeonato do Torneio de Montaigu, tradicional competição de base realizada na França desde 1976.

Na decisão, disputada no Estádio Maxime Bossis, em Montaigu, o Brasil venceu Portugal por 1 a 0, com gol de Rodrigo, em cobrança de pênalti, garantindo o terceiro título da equipe brasileira na história do torneio.

Agora, a equipe comandada por Guilherme Dalla Déa terá mais duas oportunidades de observar os jovens atletas em confrontos internacionais antes do encerramento do calendário de 2026.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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