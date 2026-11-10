Convocação da Seleção Brasileira Sub-16: veja lista completa, datas e horários dos amistosos contra o Paraguai

Técnico Guilherme Dalla Déa convocou 24 jogadores para os últimos compromissos do Brasil em 2026, marcados para os dias 25 e 27 de novembro

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Seleção Brasileira Sub-16 foi convocada nesta segunda-feira (9) pelo técnico Guilherme Dalla Déa para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai. Os confrontos serão realizados nos dias 25 e 27 de novembro, no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané, no Paraguai.

Ao todo, 24 jogadores foram chamados para os últimos compromissos da categoria em 2026. A apresentação do elenco está marcada para o dia 19 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde os atletas realizarão um período de preparação antes da viagem ao país vizinho.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Quando serão os amistosos da Seleção Brasileira Sub-16?

A Seleção Brasileira Sub-16 enfrentará o Paraguai em duas oportunidades, nos dias 25 e 27 de novembro. Os confrontos serão realizados no Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané.

Confira a programação:

19 de novembro: apresentação dos convocados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ);

apresentação dos convocados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ); 25 de novembro: Brasil x Paraguai - primeiro amistoso;

Brasil x Paraguai - primeiro amistoso; 27 de novembro: Brasil x Paraguai - segundo amistoso;

Brasil x Paraguai - segundo amistoso; Local dos jogos: Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia de Futebol, em Ypané, no Paraguai.

Os horários das partidas e as informações sobre transmissão ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira a convocação da Seleção Brasileira Sub-16

O técnico Guilherme Dalla Déa convocou 24 atletas de diferentes clubes do futebol brasileiro. O Athletico-PR é a equipe com mais representantes na lista, com cinco jogadores, seguido por Flamengo e Cruzeiro, com quatro cada.

Goleiros

Audo Ventilati (Palmeiras);

Matheus Rodrigues (Corinthians);

Alessandro Dantas (Flamengo).

Defensores

Jonathan Marinho (Bahia);

Kauã Enzo (Athletico-PR);

Guilherme Silva (Athletico-PR);

Luca Miranda (América-MG);

Lucas Miranda (São Paulo);

Bryan Gomes (Cruzeiro);

Julio Damique (Cruzeiro);

Rafael Barreto (Flamengo).

Meio-campistas

Lucca Tatsch (Flamengo);

Crystian Gabriel (Fluminense);

Adriano Farias (Athletico-PR);

Thauan Mello (Flamengo);

José Henrique (Athletico-PR);

Daniel David (Bahia).

Atacantes

Wellington Santos (Athletico-PR);

Rhyan Ladeira (Corinthians);

Thaylon Barbosa (Cruzeiro);

Miguel Moscardo (Corinthians);

Leonardo Gabriel (Flamengo);

Hugo Ferreira (Cruzeiro);

Cauã Machado (Botafogo).

Leia Também Seleção Brasileira inicia treinos em Singapura para amistosos contra Japão e Singapura

Brasil encerra temporada após título na França

Os amistosos contra o Paraguai marcarão o encerramento da temporada da Seleção Brasileira Masculina Sub-16, que conquistou em 2026 o tricampeonato do Torneio de Montaigu, tradicional competição de base realizada na França desde 1976.

Na decisão, disputada no Estádio Maxime Bossis, em Montaigu, o Brasil venceu Portugal por 1 a 0, com gol de Rodrigo, em cobrança de pênalti, garantindo o terceiro título da equipe brasileira na história do torneio.

Agora, a equipe comandada por Guilherme Dalla Déa terá mais duas oportunidades de observar os jovens atletas em confrontos internacionais antes do encerramento do calendário de 2026.