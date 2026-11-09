Seleção Brasileira inicia treinos em Singapura para amistosos contra Japão e Singapura
Delegação já conta com 15 jogadores em território asiático, enquanto os demais convocados têm chegada prevista para os próximos dias; confira
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A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (9) a preparação para os amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. A delegação está concentrada em Singapura, onde realizou a primeira atividade no estádio Jalan Besar.
Os jogadores começaram a desembarcar no país asiático no domingo (8). Até o momento, 15 atletas já se apresentaram à comissão técnica. Os demais convocados têm chegada prevista para esta terça-feira (10).
O primeiro treinamento contou com trabalhos de movimentação e troca de passes. Quatro jogadores que atuaram no último sábado por seus clubes realizaram atividades separadas na academia.
Como foi o primeiro treino da Seleção Brasileira em Singapura?
A atividade desta segunda-feira marcou o início dos trabalhos da equipe comandada por Carlo Ancelotti para os dois compromissos internacionais de novembro.
Os atletas participaram de exercícios de movimentação e toque de bola no estádio Jalan Besar. Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Wesley e Jair Cunha, que entraram em campo no último sábado por suas equipes, fizeram um trabalho à parte na academia.
O próximo treinamento será comandado por Ancelotti nesta terça-feira (10), às 16h no horário local, o equivalente às 5h de Brasília. A expectativa é contar com praticamente todo o grupo convocado.
As exceções serão Alisson Santana e Marlon Gomes, que têm chegada prevista para o final da tarde em Singapura.
Quais jogadores já chegaram a Singapura?
Até o momento, 15 jogadores já desembarcaram em território asiático para iniciar a preparação com a Seleção Brasileira. Confira os nomes:
- André Luiz;
- Arthur Dias;
- Gabriel Bontempo;
- Jonathan Jesus;
- Pedro Morisco;
- Bento;
- Bruno Guimarães;
- Gabriel Magalhães;
- Wesley;
- Allan;
- Jair Cunha;
- Vítor Reis;
- Lucas Perri;
- Endrick;
- Vini Jr.
Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?
O Brasil terá dois amistosos durante a passagem por Singapura. O primeiro compromisso será contra o Japão, no sábado (14 de novembro), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.
Três dias depois, na terça-feira (17), a equipe brasileira enfrenta a seleção de Singapura. A partida está marcada para as 7h (de Brasília), às 18h15 no horário local.
- Brasil x Japão
Data: 14 de novembro (sábado).
Horário: 7h15 (de Brasília).
Local: Estádio Nacional de Singapura.
- Brasil x Singapura
Data: 17 de novembro (terça-feira).
Horário: 7h (de Brasília) e 18h15 (horário local).
Lista completa de convocados da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti convocou 24 jogadores para os amistosos contra Japão e Singapura. A lista reúne atletas que atuam no futebol brasileiro e em clubes do exterior.
Goleiros
- Bento (Al-Nassr);
- Lucas Perri (Torino);
- Pedro Morisco (Coritiba).
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR);
- Carlos Augusto (Inter de Milão);
- Douglas Santos (Zenit);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Jair Cunha (Nottingham Forest);
- Jonathan Jesus (Cruzeiro);
- Vanderson (Monaco);
- Vítor Reis (Manchester City);
- Wesley (Roma).
Meias
- André Luiz (Corinthians);
- Andrey Santos (Manchester United);
- Bruno Guimarães (Arsenal);
- Gabriel Bontempo (Santos);
- João Gomes (Aston Villa);
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk);
- Allan (Manchester City);
- Endrick (Real Madrid);
- Estêvão (Chelsea);
- Raphinha (Barcelona);
- Rayan (Bournemouth);
- Vini Jr. (Real Madrid).
Quando começam as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030?
O próximo ciclo de preparação da Seleção Brasileira também terá como objetivo a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2030.
A expectativa é que a competição comece no segundo semestre de 2027. No entanto, a Conmebol ainda não divulgou o calendário oficial das Eliminatórias.