Seleção Brasileira inicia treinos em Singapura para amistosos contra Japão e Singapura

Delegação já conta com 15 jogadores em território asiático, enquanto os demais convocados têm chegada prevista para os próximos dias; confira

por Thiago Seabra
Seleção Brasileira inicia treinos em Singapura para amistosos contra Japão e Singapura
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

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A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (9) a preparação para os amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. A delegação está concentrada em Singapura, onde realizou a primeira atividade no estádio Jalan Besar.

Os jogadores começaram a desembarcar no país asiático no domingo (8). Até o momento, 15 atletas já se apresentaram à comissão técnica. Os demais convocados têm chegada prevista para esta terça-feira (10).

O primeiro treinamento contou com trabalhos de movimentação e troca de passes. Quatro jogadores que atuaram no último sábado por seus clubes realizaram atividades separadas na academia.

Como foi o primeiro treino da Seleção Brasileira em Singapura?

A atividade desta segunda-feira marcou o início dos trabalhos da equipe comandada por Carlo Ancelotti para os dois compromissos internacionais de novembro.

Os atletas participaram de exercícios de movimentação e toque de bola no estádio Jalan Besar. Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Wesley e Jair Cunha, que entraram em campo no último sábado por suas equipes, fizeram um trabalho à parte na academia.

O próximo treinamento será comandado por Ancelotti nesta terça-feira (10), às 16h no horário local, o equivalente às 5h de Brasília. A expectativa é contar com praticamente todo o grupo convocado.

As exceções serão Alisson Santana e Marlon Gomes, que têm chegada prevista para o final da tarde em Singapura.

Quais jogadores já chegaram a Singapura?

Até o momento, 15 jogadores já desembarcaram em território asiático para iniciar a preparação com a Seleção Brasileira. Confira os nomes:

  • André Luiz;
  • Arthur Dias;
  • Gabriel Bontempo;
  • Jonathan Jesus;
  • Pedro Morisco;
  • Bento;
  • Bruno Guimarães;
  • Gabriel Magalhães;
  • Wesley;
  • Allan;
  • Jair Cunha;
  • Vítor Reis;
  • Lucas Perri;
  • Endrick;
  • Vini Jr.

Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?

O Brasil terá dois amistosos durante a passagem por Singapura. O primeiro compromisso será contra o Japão, no sábado (14 de novembro), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

Três dias depois, na terça-feira (17), a equipe brasileira enfrenta a seleção de Singapura. A partida está marcada para as 7h (de Brasília), às 18h15 no horário local.

  • Brasil x Japão
    Data: 14 de novembro (sábado).
    Horário: 7h15 (de Brasília).
    Local: Estádio Nacional de Singapura.
  • Brasil x Singapura
    Data: 17 de novembro (terça-feira).
    Horário: 7h (de Brasília) e 18h15 (horário local).

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Lista completa de convocados da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti convocou 24 jogadores para os amistosos contra Japão e Singapura. A lista reúne atletas que atuam no futebol brasileiro e em clubes do exterior.

Goleiros

  • Bento (Al-Nassr);
  • Lucas Perri (Torino);
  • Pedro Morisco (Coritiba).

Defensores

  • Arthur Dias (Athletico-PR);
  • Carlos Augusto (Inter de Milão);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Jair Cunha (Nottingham Forest);
  • Jonathan Jesus (Cruzeiro);
  • Vanderson (Monaco);
  • Vítor Reis (Manchester City);
  • Wesley (Roma).

Meias

  • André Luiz (Corinthians);
  • Andrey Santos (Manchester United);
  • Bruno Guimarães (Arsenal);
  • Gabriel Bontempo (Santos);
  • João Gomes (Aston Villa);
  • Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Atacantes

  • Alisson Santana (Shakhtar Donetsk);
  • Allan (Manchester City);
  • Endrick (Real Madrid);
  • Estêvão (Chelsea);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Rayan (Bournemouth);
  • Vini Jr. (Real Madrid).

Quando começam as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030?

O próximo ciclo de preparação da Seleção Brasileira também terá como objetivo a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2030.

A expectativa é que a competição comece no segundo semestre de 2027. No entanto, a Conmebol ainda não divulgou o calendário oficial das Eliminatórias.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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