Seleção Brasileira Sub-20: veja convocados, datas e jogos contra o Peru

Com dois amistosos marcados para novembro, equipe comandada por Paulo Victor encerra a preparação de 2026 antes da disputa continental de janeiro

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A Seleção Brasileira Sub-20 se prepara para os últimos compromissos de 2026. O técnico Paulo Victor convocou 27 jogadores para dois amistosos contra o Peru, marcados para os dias 13 e 16 de novembro, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Os confrontos serão disputados às 20h.

A convocação foi anunciada na sexta-feira (30) e será a última antes da definição da lista final para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027. Os atletas convocados devem se apresentar na capital paraense no dia 9 de novembro.

Atual campeã continental, a Seleção Brasileira busca chegar à competição com uma equipe consolidada. O Brasil é o maior vencedor do Sul-Americano Sub-20, com 13 títulos, cinco a mais que o Uruguai, segundo colocado no ranking histórico, com oito conquistas.

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Brasil x Peru Sub-20: datas, horários e local dos amistosos

A Seleção Brasileira enfrentará o Peru duas vezes durante a Data FIFA de novembro. Os dois confrontos serão realizados no Estádio Mangueirão, em Belém.

Brasil x Peru: 13 de novembro (sexta-feira), às 20h;

13 de novembro (sexta-feira), às 20h; Brasil x Peru: 16 de novembro (segunda-feira), às 20h;

16 de novembro (segunda-feira), às 20h; Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

Os amistosos representam a última oportunidade de avaliação dos jogadores antes da convocação definitiva para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Como chega a Seleção Brasileira Sub-20?

Sob o comando de Paulo Victor, o Brasil disputou nove partidas em 2026, acumulando oito vitórias e apenas uma derrota. Ao longo do ano, a comissão técnica aproveitou quatro períodos de preparação para observar jogadores e desenvolver o modelo de jogo da equipe.

Em março, a Seleção venceu o Paraguai duas vezes, ambas por 3 a 1. Na sequência, em junho, enfrentou o Chile fora de casa, com uma vitória por 1 a 0 e uma derrota por 2 a 0.

Em agosto, o Brasil recebeu a Bolívia na Granja Comary e venceu os dois amistosos por 2 a 0. Já entre setembro e outubro, durante a Super Data FIFA realizada em Madri, a equipe derrotou Dinamarca (4 a 1), Estados Unidos (2 a 0) e México (4 a 0).

O treinador destacou que o trabalho realizado ao longo da temporada não se resume aos resultados das partidas, mas também envolve a evolução coletiva e a construção de uma identidade de jogo.

"É um processo novo, recente, mas, apesar do pouco tempo, estamos bastante satisfeitos, não só com os resultados dos jogos, mas com os resultados de evolução, desenvolvimento, crescimento dentro da Seleção. Estamos conseguindo construir de maneira clara a nossa forma de jogar, nossa identidade", afirmou Paulo Victor.

Segundo o técnico, um dos principais objetivos da comissão é encontrar equilíbrio entre a proposta ofensiva e a organização defensiva, buscando maior consistência para as próximas competições.

Ex-Sport, Zé Lucas é convocado para a Seleção Sub-20

Entre os convocados está o volante Zé Lucas, de 18 anos, revelado pelo Sport e atualmente no Cruzeiro. O jogador deixou o clube pernambucano em julho de 2026, após uma negociação de R$ 25,5 milhões, com o Leão da Ilha mantendo 20% dos direitos econômicos do atleta.

Campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2025, Zé Lucas também foi capitão do Brasil na Copa do Mundo da categoria.

O meio-campista esteve presente nas pré-listas de Carlo Ancelotti para as duas últimas convocações da Seleção principal, mas não foi incluído nas listas definitivas. Agora, terá mais uma oportunidade de representar o Brasil Sub-20 antes do Sul-Americano de 2027.

Convocação da Seleção Brasileira Sub-20: veja a lista completa

Paulo Victor convocou 27 jogadores para os amistosos contra o Peru. Confira os atletas chamados, divididos por posição:

Goleiros

Gabriel Menegon (Grêmio)

Léo Nannetti (Flamengo)

Kauan (Palmeiras)

Defensores

Bruno André (Vasco da Gama)

João Ananias (Santos)

João Souza (Flamengo)

Joshua Torquato (Dallas-EUA)

Kauã Pascini (Atlético-MG)

Lorenzo (Cuiabá)

Ryan (Red Bull Bragantino)

Vitão (Atlético-MG)

Wanderson (Atlético-MG)

Meio-campistas

Djhordney (São Paulo)

Huguinho (Botafogo)

Isaque (Shakhtar)

Lucas Rodrigues (Goiás)

Pedro Ferreira (São Paulo)

Vinicius (Palmeiras)

Zé Lucas (Cruzeiro)

Atacantes

Andrey (Vasco da Gama)

Bruninho (Shakhtar)

Erick Belé (Palmeiras)

Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino)

Matheos Ferreira (Newcastle)

Riquelme (Fluminense)

Robinho Jr. (Genoa-ITA)

Yuri Leles (Liefering)

Quando será o Sul-Americano Sub-20 de 2027?

O Campeonato Sul-Americano Sub-20 está previsto para janeiro de 2027. A competição será o próximo desafio oficial da equipe comandada por Paulo Victor, que tentará defender o título conquistado pelo Brasil.

Os dois amistosos contra o Peru encerram o calendário da Seleção em 2026 e antecedem a divulgação da lista definitiva de convocados para a competição continental.