Brasil x Coreia do Norte ao vivo: onde assistir, horário e informações da disputa pelo bronze

Seleção brasileira busca a primeira medalha de sua história no torneio após ser eliminada pela Nigéria; veja os detalhes da partida em Rabat

por Thiago Seabra
Brasil x Coreia do Norte ao vivo: onde assistir, horário e informações da disputa pelo bronze
Seleção Brasileira Feminina Sub-17 - Fabio Souza/CBF

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Brasil e Coreia do Norte se enfrentam neste sábado, 7 de novembro, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026. A partida será realizada no Campo 2 do Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos.

O jogo vale a medalha de bronze. Se vencer, a Seleção Brasileira conquistará a primeira medalha de sua história no Mundial da categoria.

Como chegam as equipes

O Brasil avançou invicto na fase de grupos, com vitórias sobre Canadá e Noruega e empate com Gana. Nas oitavas de final, eliminou a Polônia nos pênaltis; nas quartas, venceu a China de virada por 2 a 1.

A equipe brasileira foi eliminada pela Nigéria na semifinal, com derrota por 3 a 1. A Coreia do Norte, por sua vez, passou por Marrocos e Estados Unidos no mata-mata.

Na semifinal, empatou por 1 a 1 com o Japão no tempo normal, mas perdeu por 4 a 1 na disputa por pênaltis.

As seleções voltam a se encontrar após a semifinal do Mundial de 2025, também disputado no Marrocos.

Na ocasião, as norte-coreanas venceram o Brasil e depois conquistaram o título. A equipe brasileira terminou na quarta colocação após perder para o México nos pênaltis.

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Onde assistir ao vivo

A disputa entre Brasil e Coreia do Norte terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo sportv2.

Ficha técnica

  • Jogo: Brasil x Coreia do Norte
  • Competição: Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA 2026 — disputa do terceiro lugar
  • Data: sábado, 7 de novembro de 2026
  • Local: Campo 2 do Complexo de Futebol Mohammed VI, Rabat, Marrocos
  • Transmissão: CazéTV e sportv2
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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