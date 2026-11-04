Brasil x Nigéria ao vivo hoje (04/11) pela semifinal do Mundial Sub-17: onde assistir, horário e principais informações

Seleção brasileira busca chegar à decisão após superar a China nas quartas; duelo será disputado no Marrocos nesta quarta-feira (04)

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Brasil e Nigéria se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 14h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17. A partida será disputada no Campo 1 do Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos. A transmissão ao vivo será pelo SporTV 2 e pelo YouTube da CazéTV.

A Seleção Brasileira busca uma vaga na final e tenta conquistar o título mundial inédito da categoria. Comandada por Rilany Silva, a equipe chega à semifinal após vencer a China por 2 a 1, de virada, nas quartas de final.

O Brasil já igualou sua melhor campanha na história do torneio. Em 2025, a equipe também chegou à semifinal, mas terminou a competição na quarta colocação.

Brasil x Nigéria: onde assistir ao vivo

O confronto entre Brasil e Nigéria terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo YouTube da CazéTV.

A partida vale uma vaga na decisão da Copa do Mundo Feminina Sub-17. O vencedor enfrentará Japão ou Coreia do Norte na final.

Como chega o Brasil para a semifinal do Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira disputou cinco partidas até chegar à semifinal. Nas oitavas de final, avançou após vencer a Polônia na disputa de pênaltis. Em seguida, garantiu a classificação diante da China, com uma vitória por 2 a 1.

O Brasil saiu atrás no placar contra as chinesas. Wu Yichen marcou aos 42 minutos do primeiro tempo, mas Helena empatou logo no início da etapa final. Aos 43 minutos, a atacante voltou a balançar as redes, após cruzamento de Greise Kelly, e confirmou a virada brasileira.

A goleira Nathy também teve participação importante na classificação, com defesas durante a pressão adversária.

Com o resultado, o Brasil chegou à segunda semifinal consecutiva do Mundial Sub-17. A equipe busca superar a campanha de 2025, quando terminou na quarta colocação, e alcançar uma final inédita na categoria.

Quem será o adversário do Brasil na final?

Do outro lado da chave, Japão e Coreia do Norte disputam a segunda vaga na decisão da Copa do Mundo Feminina Sub-17.

O vencedor de Brasil x Nigéria enfrentará uma das duas seleções na final do torneio.

Ficha técnica de Brasil x Nigéria